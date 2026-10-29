O operație cu robotul la o clinică privată trebuie decontată de Casa de Sănătate Gorj. Cât primește pensionarul care a câștigat procesul

Diagnosticul și recomandarea medicului

Bărbatul, care are peste 70 de ani, a aflat în 2023 că are o tumoră renală, iar urologul l-a sfătuit să se opereze cu robotul chirurgical Da Vinci. Tehnologia nu exista în spitalele din Gorj și nici în restul Olteniei, așa că pacientul s-a îndreptat spre o clinică privată din Cluj, unde a fost operat.

Pensionarul a povestit pentru Digi24 cum a aflat că în județ nu avea această variantă: „Medicul mi-a zis ca să n-am probleme, trebuie să fac o intervenție chirurgicală cu robotul Da Vinci. Am venit la Gorj de la Cluj, niciun robot pe aici. Și mi s-a spus: ‹Domnule, n-avem. Clasic›”.

O metodă disponibilă doar în privat

Potrivit avocatului său, în acel moment operațiile robotice se făceau doar în câteva clinici private din țară, iar sistemul public de asigurări de sănătate nu le deconta. Pacientul putea fi operat și prin metoda clasică, dar a optat pentru varianta recomandată de medic, deși aceasta îl costa mult.

Avocatul a explicat pentru Digi24 că bărbatul avea de ales între operația clasică și intervenția cu robotul Da Vinci, cel mai avansat disponibil în 2023, dacă își permitea și dacă dorea această variantă.

Prin metoda robotică, tumora putea fi îndepărtată complet, fără riscul ca vreo parte din ea să rămână, cu urmări asupra sănătății și, implicit, a vieții pacientului.

Atunci, operațiile de acest tip erau considerate serviciu medical premium și, de aceea, nu se decontau, a adăugat avocatul. Intervenția a costat aproximativ 73.000 de lei. Pensionarul a reușit să adune suma cu sprijinul familiei și al celor apropiați.

Un proces de aproape trei ani

După operație, pacientul a dat în judecată Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Gorj, cerând înapoi banii plătiți. Clinica din Cluj nu avea contract cu instituția, iar chirurgia robotică nu se număra atunci printre serviciile decontate din sistemul public.

Prima instanță i-a respins cererea, dar pensionarul a atacat hotărârea. După un proces de circa trei ani, Curtea de Apel Craiova i-a dat câștig de cauză printr-o decizie definitivă.

De la 72.000 la aproape 110.000 de lei

Potrivit avocatului, prima instanță a pornit de la ideea că nu exista niciun precedent de decontare pentru chirurgia robotică premium. Instanța a considerat, de asemenea, că o astfel de operație nu intră în pachetul de bază, interpretare cu care avocatul spune că nu a fost de acord.

În urma deciziei, Casa de Asigurări de Sănătate Gorj trebuie să ramburseze costul operației, la care se adaugă actualizarea cu inflația, dobânzile și cheltuielile de judecată.

Potrivit avocatului, pensionarul ar urma să primească în total aproape 110.000 de lei.

Prima hotărâre de acest fel, potrivit avocatului

Aceasta ar fi prima hotărâre judecătorească prin care un pacient își recuperează integral costul unei operații robotice făcute într-o clinică privată.

Directorul Casei Județene de Asigurări de Sănătate Gorj a declarat pentru Digi24 că instituția va respecta hotărârea definitivă. Pentru a face plata, Casa va cere fondurile necesare de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

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