AUR anunță că va depune moțiune de cenzură, cu sau fără asumarea răspunderii. „Este atributul Opoziției”

AUR anunță că va depune moțiune de cenzură împotriva Guvernului Niculescu, indiferent dacă Executivul își va asuma sau nu răspunderea pentru rectificarea bugetară.

Anunțul a fost făcut de liderul partidului, George Simion, și de senatorul Petrișor Peiu, care spun că susțin că „este atributul opoziției, când este asumată răspunderea, mai ales pe un proiect de rectificare bugetară, să facă acest lucru”.

„După opt moțiuni de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, care trebuia oprit, a 9-a moțiune de cenzură a fost semnată și votată și de PSD. Vom avea aceeași atitudine și față de Guvernul Luca Niculescu. Este atributul opoziției, când este asumată răspunderea, mai ales pe un proiect de rectificare bugetară, să facă acest lucru. Și dacă se vine cu asumarea răspunderii, ne vom face datoria de opoziție”, a declarat George Simion într-o conferință de presă.

Asumare cu măsură

Într-un interviu acordat apoi Digi24 Peiu a criticat folosirea procedurii la scurt timp după instalarea Guvernului, susținând că angajarea răspunderii ar trebui utilizată cu măsură.

„Orice angajare de răspundere, ca principiu, este sancționată cu o moțiune de cenzură. Asta este regula. Sunt cazuri cum a fost legea prin care s-au reglat salariile magistraților, în care nu am folosit instrumentul moțiunii de cenzură, pentru că nu era cazul, dar regula este că depunem moțiune de cenzură la fiecare angajare de răspundere.”

Atac la UDMR

El a criticat și declarațiile liderului UDMR, Kelemen Hunor, care a spus că partidele din opoziție nu se vor alia cu AUR, motiv pentru care „acest Guvern este condamnat să guverneze până în 2028”.

„Cred că domnul respectiv, în primul rând, are o fixație cu AUR și nu știu dacă e o boală tratabilă, nu avem ce să îi facem. Îl lăsăm să se facă singuri de rușine”, a afirmat Peiu.

El s-a întrebat retoric ce se va întâmpla dacă UDMR va iniția propria moțiune de cenzură. „În al doilea rând, eu spun că există o situație care nu este acoperită de perlele gândirii domnului Kelemen, și anume: dacă depun ei o moțiune de cenzură și noi o votăm, ce o să facă atunci?”

Despre blatul cu PSD

Peiu a respins și acuzațiile privind o înțelegere cu PSD după ce USR l-a invitat pe Alexandru Nazare în Parlament.

„Cum să fie o alianță dintre singurul partid de opoziție și partidul care are Guvernul? Chiar dacă ar fi ce spuneți dumneavoastră, nu cred că noi ar trebui să fim chestionați cu privire la poziția noastră, care este o poziție proprie opoziției. Poate pe dânșii să îi întrebați”, a replicat Petrișor Peiu.

Lidera deputaților USR, Diana Stoica, a spus că „alianța PSD-AUR a funcționat, din nou, ca unsă în ședința de astăzi a Biroului Permanent al Camerei Deputaților”.

Pentru ca ministrul Nazare să nu vină luni în Parlament să explice cifrele execuției bugetare reale, așa cum a cerut USR, AUR a depus o altă solicitare, de chemare a premierului Luca Niculescu la „Ora prim-ministrului”, tot pentru luni, 2 noiembrie.

Cum premierul are întâietate, chemarea ministrului Nazare este amânată cu cel puțin câteva săptămâni, remarcă Stoica.

„Prin jocul făcut astăzi, PSD s-a asigurat, cu mâna AUR, că ministrul Finanțelor nu vine lunea viitoare în Parlament și nu detaliază care sunt cifrele execuției bugetare reale, comparativ cu cifrele mincinoase și găurile pe care le inventează și vehiculează PSD”, declară Diana Stoica, lidera grupului USR de la Camera Deputaților.

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