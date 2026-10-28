După unsprezece ani, rolul Fundației Eurotrans, care aparține UDMR, în implementarea naturalizării simplificate, adică a obținerii cetățeniei ungare pentru maghiarii din România, va înceta.

Guvernul ungar a comunicat deja UDMR, după alegerile parlamentare din aprilie, că se așteaptă să retragă fundația din participarea la naturalizarea maghiarilor din România, scrie Kronika.

Fundația Eurotrans, organizație înființată de UDMR și implicată în gestionarea procesului de acordare a cetățeniei ungare pentru maghiarii din Transilvania, nu va mai participa la procedura de naturalizare simplificată începând de anul viitor.

Publicația maghiară notează că aproximativ 100 de angajați ai fundației au fost deja informați că majoritatea posturilor vor fi desființate odată cu încetarea activității în domeniul naturalizării.

Până acum, Eurotrans a oferit gratuit servicii precum pregătirea documentelor necesare obținerii cetățeniei, traduceri, fotografii, asistență pentru înregistrarea actelor de stare civilă și sprijin pentru accesarea unor programe sociale finanțate de statul ungar.

Acord din 2015

Fundația Eurotrans, înființată de UDMR în 2004, a intrat în procesul de naturalizare în baza unui acord ratificat în februarie 2015 cu guvernul ungar și Ministerul Afacerilor Externe și Comerțului.

Acordul a instituționalizat la acea vreme relația dintre părți, pentru că organizațiile regionale ale UDMR fuseseră deja implicate activ în implementarea naturalizării simplificate introduse de guvernul Orbán.

Fundația oferă sprijin gratuit în pregătirea documentelor pentru obținerea cetățeniei, iar personalul din cele aproape patruzeci de birouri regionale ale sale merge în mediul rural de două ori pe săptămână pentru a simplifica procesul de solicitare a cetățeniei.

Activitatea continuă până la finalul anului

Zoltán Levente Nagy, președintele fundației, a confirmat pentru Krónika că instituția își va continua activitatea până la finalul anului, conform acordului aflat în vigoare.

„Finanțarea necesară pentru furnizarea acestui serviciu și pentru funcționarea organizației este asigurată până la sfârșitul acestui an. Am depus către guvernul ungar cererea pentru susținerea costurilor de funcționare aferente anului viitor, însă până în prezent nu am primit niciun răspuns. În actualele condiții, singurul lucru cert este că până la sfârșitul acestui an vom continua să oferim serviciile de naturalizare prin intermediul fundației”, a declarat Zoltán Levente Nagy.

Finanțări de 2,5 milioane de euro în 2026

Eurotrans a ajutat aproximativ 140.000 de maghiari din Transilvania să își pregătească dosarele de cetățenie și a întocmit gratuit peste 50.000 de cereri privind acte de stare civilă.

Maghiarii transilvăneni care dețineau și cetățenie maghiară nu au fost nevoiți să plătească pentru serviciile Eurotrans pentru că fundația a primit un sprijin semnificativ din partea statului maghiar.

Numai în acest an, fundația Eurotrans a primit finanțări de 2,5 milioane de euro din partea Fondului Bethlen Gábor, instituția prin care Budapesta finanțează programele dedicate comunităților maghiare din afara granițelor.