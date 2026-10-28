10 companii românești, incluse de Financial Times între campionii ultimului deceniu

România își consolidează poziția pe harta afacerilor europene. Zece companii românești au fost incluse de Financial Times în clasamentul „Europe’s Long-Term Growth Champions”, dedicat firmelor care au înregistrat o creștere constantă a veniturilor în perioada 2015-2025.

Firme în top

Printre campionii români ai ultimului deceniu se numără operatorul de turism Christian Tour, compania energetică Oscar Downstream, producătorul alimentar Cris-Tim Family Holding, precum și Sphera Franchise Group, unul dintre cei mai mari operatori de restaurante din regiune.

În clasament mai apar companiile din tehnologie Arobs Transilvania Software, 2B Intelligent Soft – Bento și IT Genetics, alături de producătorul industrial Electro-Alfa International, dezvoltatorul imobiliar One United Properties și firma de construcții SMTL Group.

Prezența acestor companii reflectă diversitatea economiei românești. De la software și servicii IT la energie, construcții, real estate, producție industrială și industria alimentară, firmele locale au reușit să își mențină ritmul de dezvoltare într-un deceniu marcat de provocări economice majore.

Clasamentul reunește 300 de companii europene

Potrivit Financial Times, clasamentul reunește 300 de companii europene care au demonstrat cea mai mare rată de creștere anuală a veniturilor în ultimii zece ani. Creșterea e cu atât mai importantă cu cât s-a produs într-o perioadă care a inclus pandemia de Covid-19, criza energetică și valul inflaționist provocat de războiul din Ucraina.

La nivel european, Italia conduce detașat cu 73 de companii incluse în clasament. Ea este urmată de Marea Britanie, Germania, Franța și Spania. Domeniul IT și software este cel mai bine reprezentat, cu o cincime din totalul companiilor selectate.

Criterii stricte

Pentru a ajunge în acest top, firmele au trebuit să îndeplinească criterii stricte: venituri de cel puțin 100.000 de euro în 2015, peste 10 milioane de euro în 2025, independență juridică și o creștere realizată în principal prin dezvoltare organică.

Prezența celor zece companii românești în acest clasament al Financial Times reprezintă unul dintre cele mai puternice semnale că antreprenoriatul local poate concura la nivel european și poate genera creștere sustenabilă pe termen lung