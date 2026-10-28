„Am crezut că a fost o bombă”. Mărturia românului care a ajuns printre primii la trenurile zdrobite din Spania

Dunca Ioan, un român care locuiește în apropierea locului în care s-a produs accidentul feroviar din Spania, a fost martorul unor scene cumplite. Bubuitura puternică l-a făcut să creadă, pentru câteva secunde, că a explodat o bombă. Când a înțeles ce se întâmplase, a sunat la 112, a ajutat oamenii să iasă din zona căii ferate și i-a transportat cu mașina pe răniții care puteau fi deplasați. Pentru Cotidianul.ro, bărbatul povestește clipele de groază pe care le-a trăit la locul tragediei. Bărbatul locuiește în Spania de aproximativ 30 de ani alături de soția lui. Pentrul el Spania a devenit a două casă, iar în România vine în fiecare an de sărbători pentru familie.

O bubuitură puternică, apoi țipete, oameni care plângeau și răniți care strigau după ajutor. Așa descrie Dunca Ioan primele momente de după accidentul feroviar din Spania, unde două trenuri s-au ciocnit, iar mai multe vagoane au deraiat. Românul locuiește în apropierea zonei în care s-a produs tragedia și a ajuns la fața locului înainte ca intervenția serviciilor de urgență să se desfășoare la capacitate maximă.

Totul s-a întâmplat într-un moment în care bărbatul se afla cu mașina în apropierea căii ferate. A observat un tren roșu oprit pe linie. Garnitura ar fi staționat aproximativ zece minute, își amintește el, înainte ca un alt tren să vină din spate și să îl lovească.

Impactul a fost atât de puternic, încât primul gând al românului a fost că avusese loc o explozie.

„Prima dată am crezut că a fost o bombă”, povestește Dunca Ioan pentru Cotidianul.ro.

La câteva secunde după bubuitură, și-a dat seama că se produsese un accident feroviar. Ceea ce a văzut apoi a fost o scenă pe care spune că nu o va uita ușor.

„Am auzit țipete și urlete, oameni care plângeau și urlau de durere”, își amintește românul.

În jurul trenurilor avariate erau oameni care aveau nevoie de ajutor, iar fiecare minut conta. Dunca Ioan a sunat la 112 pentru a anunța accidentul și a cerut intervenția echipajelor de salvare.

A tăiat sârmele pentru ca oamenii să poată ieși

În timp ce în zonă începeau să se adune oamenii și să se organizeze primele acțiuni de ajutor, românul a încercat să găsească o cale prin care pasagerii să poată părăsi zona căii ferate.

Potrivit mărturiei sale, trei vagoane erau răsturnate, iar alte cinci rămăseseră pe linie. Accesul spre exterior era îngreunat de un gard din sârmă, pe care bărbatul l-a tăiat pentru a face o deschidere.

Prin locul creat au reușit să iasă aproximativ 200 de persoane, spune acesta.

În mijlocul haosului, oamenii încercau să se îndepărteze de trenurile avariate și să ajungă într-un loc sigur. Pentru cei care reușeau să iasă, fiecare pas însemna îndepărtarea de vagoanele distruse și de imaginile dramatice din interiorul garniturilor.

Dunca Ioan nu a rămas doar la apelul către serviciile de urgență. După sosirea ambulanțelor, a continuat să ajute, folosindu-și propria mașină pentru a transporta persoanele care nu erau atât de grav rănite către locurile în care puteau primi îngrijiri medicale.

A fost o intervenție spontană, într-o situație în care răniții aveau nevoie de ajutor, iar echipele medicale trebuiau să gestioneze un număr mare de persoane afectate.

Elicoptere, ambulanțe și polițiști la locul tragediei

După producerea accidentului, zona a fost împânzită de echipaje de poliție și ambulanțe. Potrivit românului, elicoptere survolau zona, în timp ce intervenția autorităților continua.

Cel puțin 10 persoane și-au pierdut viața miercuri dimineață, în provincia spaniolă Toledo, în urma unui accident feroviar în care au fost implicate două trenuri de mare viteză. Impactul a avut loc la scurt timp după ora locală 09:00, între localitățile Los Yebenes și Urda. Compania feroviară Adif a anunțat suspendarea traficului pe linia de mare viteză Madrid-Andaluzia.

Potrivit informațiilor publicate de cotidianul El País, incidentul a implicat un tren AVE, care a plecat din Madrid cu destinația Sevilla, și o garnitură Iryo, care circula din sens opus. Impactul a provocat deraierea a două vagoane, care au căzut pe un taluz. Televiziunea publică spaniolă TVE a transmis că unul dintre trenuri a lovit partea din spate a celuilalt.