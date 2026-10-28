Donald Trump anunță interzicerea termenului „inteligență artificială” în actele oficiale din SUA

Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a declarat că va interzice utilizarea expresiei „inteligență artificială” în toate documentele oficiale ale administrației americane. Liderul de la Casa Albă susține înlocuirea acesteia cu termenul „superinteligență”, argumentând că actuala denumire este inexactă și creează o impresie greșită despre această tehnologie.

Decizie privind terminologia oficială din SUA

Președintele american Donald Trump a anunțat, într-o intervenție publicată pe platforma Truth Social, că administrația sa va elimina într-un interval scurt de timp expresia „inteligență artificială” (IA) din textele oficiale guvernamentale, conform informațiilor publicate de News.ro. Liderul executivului american a pus sub semnul întrebării retoric momentul în care publicațiile financiare de nivel internațional vor adopta nouă terminologie.„Când va începe Wall Street Journal să numească inteligenţa artificială (IA) «superinteligenţă» (SI), un termen pe care aproape toată lumea îl foloseşte deja sau îl va folosi în curând, în locul acestei denumiri foarte proaste şi inexacte?” — Donald Trump

Demersuri anterioare și motivația președintelui

Modificarea terminologică propusă de Donald Trump nu reprezintă o inițiativă izolată. Președintele Statelor Unite a promovat utilizarea termenului de „superinteligență” în cadrul diverselor discursuri publice din ultimele luni.

Un exemplu în acest sens îl constituie alocuțiunea susținută în luna septembrie în fața Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, unde a susținut adoptarea noii sintagme. „Sună mult mai bine. Este mult mai potrivit”, a afirmat președintele la tribuna ONU, încercând să convingă auditoriul internațional de necesitatea acestei schimbări.

Principala obiecție formulată de Donald Trump la adresa sintagmei tradiționale vizează conotația cuvântului „artificial”. În viziunea șefului statului american, expresia inteligență artificială „sună de parcă (această tehnologie) ar fi falsă”, accentuând în mod repetat faptul că tehnologia în cauză „nu este falsă”.

Deși președintele susține că noul termen este utilizat pe scară largă, în sectorul tehnologic noțiunea de superinteligență definește un nivel avansat, ipotetic, în care sistemele informatice depășesc capacitățile de raționament ale omului în toate domeniile. Cumpănind stadiul actual al cercetării, majoritatea specialiștilor apreciază că cele mai avansate modele informatice existente sunt încă departe de a atinge acest prag tehnologic.

În România, numele lui Donald Trump a fost asociat extinderii Parcului Tudor Arghezi (de 4 hectare) din Sectorul 4, București, care a fost denumită „Parcul Prieteniei Româno-Americane Donald Trump”.

Celelalte inițiative ale lui Donald Trump privind redenumirea de instituții și locuri

Propunerea privind înlocuirea termenului de inteligență artificială se înscrie într-o serie mai amplă de acțiuni prin care Donald Trump a urmărit redenumirea unor instituții publice, edificii sau repere geografice. De la preluarea mandatului, președintele american a semnat un decret prin care a redenumit Golful Mexicului în „Golful Americii” și Lacul Ontario în „Lacul America”.

În paralel, administrația a demarat proceduri administrative pentru a schimba denumirea centrului cultural Kennedy Center din Washington în „Trump-Kennedy Center”.

Planul de eliminare a expresiei inteligență artificială din actele oficiale urmează să fie formalizat prin măsuri administrative de către departamentele de resort de la Casa Albă.