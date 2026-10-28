Nicușor Dan și Luca Niculescu, mesaje de solidaritate după tragedia feroviară din Spania

Președintele Nicușor Dan și secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Externe Luca Niculescu au transmis mesaje de condoleanțe după gravul accident feroviar produs în Spania, în urma căruia mai multe persoane și-au pierdut viața, iar altele au fost rănite. Cei doi oficiali și-au exprimat solidaritatea cu poporul spaniol și au transmis condoleanțe familiilor victimelor.

Nicușor Dan a declarat că este profund întristat de tragedia feroviară și a transmis un mesaj de compasiune pentru familiile celor care au murit, precum și urări de recuperare rapidă pentru persoanele rănite.

„Gândurile mele se îndreaptă către numeroasele persoane care și-au pierdut viața și către familiile acestora. Le doresc tuturor celor răniți o recuperare rapidă. România este solidară cu Spania și cu poporul său în aceste momente dificile”, a transmis președintele.

Mesajul șefului statului vine în contextul în care autoritățile spaniole continuă să gestioneze urmările accidentului și să stabilească identitatea victimelor și circumstanțele în care s-a produs tragedia.

Luca Niculescu: România este pregătită să ofere sprijin

La rândul său, Luca Niculescu a transmis un mesaj de solidaritate în numele Guvernului României și a precizat că autoritățile române sunt în contact permanent cu cele spaniole prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe.

„Îmi exprim profunda tristețe față de tragedia din Spania, unde coliziunea dintre două trenuri s-a soldat cu pierderi de vieți omenești și a lăsat mai multe persoane rănite”, a transmis oficialul.

Acesta a adresat condoleanțe familiilor îndoliate și le-a urat însănătoșire grabnică persoanelor rănite. Totodată, a reafirmat solidaritatea Guvernului României cu autoritățile spaniole și cu populația afectată de accident.

Luca Niculescu a precizat că România urmărește evoluția situației și este pregătită să ofere sprijin, dacă va fi necesar. Ambasada României la Madrid și consulatele românești din Spania sunt pregătite să acorde asistență consulară cetățenilor români care ar putea fi afectați de tragedie.

Autoritățile române urmăresc situația

Mesajele transmise de președintele României și de reprezentantul Guvernului vin în contextul demersurilor Ministerului Afacerilor Externe pentru a obține informații oficiale despre cetățenia și identitatea victimelor.

MAE a anunțat că, prin intermediul Consulatului României la Ciudad Real, a solicitat autorităților locale spaniole informații privind persoanele decedate și rănite. La momentul comunicării informațiilor, consulatul nu primise solicitări de asistență consulară în legătură cu accidentul.

Autoritățile române continuă să monitorizeze situația și să mențină legătura cu instituțiile spaniole. Până la confirmarea oficială a identității victimelor, nu poate fi stabilit dacă printre persoanele afectate se află cetățeni români.

În paralel, autoritățile spaniole desfășoară operațiunile necesare pentru gestionarea consecințelor accidentului și pentru clarificarea circumstanțelor în care s-a produs coliziunea feroviară.