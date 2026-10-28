Moldova și Oltenia ar putea pierde fonduri europene. Ce strategie anunță George Simion pentru 1 decembrie

Liderul AUR a pus în contrast românii plecați la muncă în Occident cu muncitorii aduși din țări terțe, inclusiv în zonele sărace ale țării.

Liliana Vornicu
Moldova și Oltenia ar putea pierde fonduri europene. Ce strategie anunță George Simion pentru 1 decembrie

Liderul AUR a pus în contrast românii plecați la muncă în Occident cu muncitorii aduși din țări terțe, inclusiv în zonele sărace ale țării.

Președintele AUR, George Simion, a cerut în Camera Deputaților o comisie de anchetă, după ce a criticat faptul că sunt aduși tot mai mulți muncitori din țări terțe, în condițiile în care peste șase milioane de români lucrează în vestul Europei. Liderul AUR a avertizat că regiunile sărace, precum Moldova și Oltenia, ar putea rămâne fără fonduri europene și a anunțat pentru 1 decembrie strategia „A doua unire a românilor”.

Președintele AUR, George Simion, a solicitat în Camera Deputaților înființarea unei comisii de anchetă, după ce a criticat faptul că România aduce tot mai mulți muncitori din țări terțe, deși milioane de români muncesc în Occident.

Liderul AUR a vorbit și despre decalajele sociale dintre regiunile țării, care, în opinia sa, s-ar putea adânci odată cu diminuarea fondurilor europene destinate zonelor sărace.

Decalaje sociale printre cele mai mari din UE

Simion a vorbit despre diferențe sociale între regiunile României, afirmând că sunt printre cele mai accentuate din Uniunea Europeană.

Liderul AUR a legat această situație de viitorul buget european, susținând că regiunile sărace ar rămâne fără banii cu care Moldova, Oltenia și alte zone ale țării ar putea ieși din sărăcie.

Strategia anunțată de Ziua Națională

AUR urmează să prezinte pe 1 decembrie, de Ziua Națională, o strategie intitulată „A doua unire a românilor”, a anunțat Simion. Potrivit liderului AUR, documentul va reuni măsuri concrete pentru perioada 2028-2040, îndreptate împotriva acestor disparități sociale.

Problemele din justiție și cazul Tanasă

Referindu-se la lipsa de funcționalitate a statului, Simion a invocat și problemele grave din justiția românească. El l-a amintit pe colegul său Dan Tanasă, despre care a spus că nu pare să beneficieze de aceeași imunitate parlamentară asemenea celorlalții colegi.

Muncitori aduși din afară, în timp ce românii pleacă

Liderul AUR a reproșat că muncitori din țări terțe ajung să fie aduși inclusiv în zonele sărace ale țării. Simion a pus această tendință în contrast cu numărul mare de români plecați la muncă în Occident și a explicat ce demers a făcut în Parlament.

„Am cerut în Biroul Permanent și am cerut aici, în Camera Deputaților, o comisie de anchetă a acestor nereguli. Vedem din ce în ce mai mulți muncitori din țări terțe. Un lucru nefiresc, având în vedere că avem peste șase milioane de români care lucrează în vestul Europei”, a conchis Simion.

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