Accident feroviar grav în Spania. MAE verifică dacă sunt români printre victime. Zeci de persoane au murit

Ministerul Afacerilor Externe a început demersurile pe lângă autoritățile spaniole pentru a obține informații oficiale despre cetățenia și identitatea persoanelor decedate și rănite în urma unui grav accident feroviar produs în provincia Toledo. În urma coliziunii dintre două trenuri, cel puțin 39 de persoane au murit, iar alte zeci au fost rănite, potrivit informațiilor transmise de serviciile de urgență din regiunea Castilia-La Mancha.

MAE a anunțat miercuri că acționează prin intermediul Consulatului României la Ciudad Real, care a luat legătura cu autoritățile locale pentru a afla dacă printre victime se află cetățeni români, scrie News.ro.

„În urma accidentului feroviar grav din Provincia Toledo din Spania, Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul Consulatului României la Ciudad Real, a făcut demersuri pe lângă autoritățile locale spaniole cu privire la obținerea de informații oficiale referitoare la cetățenia și identitatea persoanelor decedate și rănite”, a transmis instituția.

Potrivit ministerului, operațiunile de salvare și acordare a primului ajutor erau încă în desfășurare la momentul comunicatului. Din acest motiv, autoritățile spaniole nu furnizaseră încă toate informațiile necesare pentru identificarea victimelor.

Consulatul României nu a primit solicitări de asistență

Până la momentul anunțului, Consulatul României din Ciudad Real nu primise solicitări de asistență consulară în legătură cu accidentul feroviar.

Reprezentanții diplomatici și consulari români din Spania mențin legătura cu autoritățile locale și sunt pregătiți să ofere sprijin cetățenilor români, dacă se va confirma că aceștia au fost afectați de tragedie.

MAE a precizat că va reveni cu informații actualizate pe măsură ce vor fi comunicate date oficiale despre victime și despre eventualii cetățeni români implicați.

Absența solicitărilor consulare nu înseamnă însă că autoritățile au confirmat lipsa românilor dintre persoanele afectate. Identitatea și cetățenia victimelor trebuie stabilite de autoritățile spaniole.

Bilanțul accidentului feroviar din Spania

Accidentul s-a produs în provincia Toledo și s-a soldat cu un bilanț de cel puțin 39 de morți și zeci de răniți. Tragedia a determinat autoritățile spaniole să mobilizeze echipe de intervenție pentru salvarea persoanelor implicate și acordarea îngrijirilor medicale. În paralel, autoritățile competente desfășoară verificări pentru stabilirea circumstanțelor în care s-a produs coliziunea.

Ministerul Afacerilor Externe monitorizează situația și menține deschise canalele de comunicare cu autoritățile spaniole, urmând ca eventualele informații despre cetățenii români afectați să fie comunicate oficial.