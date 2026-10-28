Politico: Ursula von der Leyen, în centrul anchetei Pfizergate. Laura Codruța Kovesi acuză dificultăți în investigarea politicienilor de rang înalt

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, nu a dat încă o declarație în persoană în fața Parchetului European în cadrul anchetei privind achiziția vaccinurilor anti-COVID-19 de la Pfizer, potrivit unei informații publicate de Politico. Dosarul, cunoscut sub numele de „Pfizergate”, vizează negocierile purtate în timpul pandemiei între șefa Comisiei Europene și directorul general al companiei Pfizer, Albert Bourla.

Ancheta a fost preluată în 2024 de Parchetul European de la autoritățile belgiene. Procurorii investighează suspiciuni privind posibila intervenție în exercitarea funcțiilor publice, distrugerea mesajelor SMS, corupția și conflictul de interese. Acestea sunt acuzații investigate, nu fapte stabilite de o instanță.

Potrivit sursei citate de Politico, o persoană familiarizată cu ancheta, care a solicitat anonimatul, a declarat că von der Leyen nu a oferit până acum o declarație în persoană procurorilor europeni. Comisia Europeană susține însă că a cooperat în mod amplu cu EPPO pentru clarificarea faptelor și că președinta instituției a răspuns întrebărilor în limitele atribuțiilor și disponibilității sale.

Kovesi: „Unii politicieni cred că sunt deasupra legii”

Într-un interviu acordat Politico, Laura Codruța Kovesi, care își încheie vineri mandatul de șapte ani la conducerea Parchetului European, a vorbit despre dificultățile întâmpinate de procurori atunci când anchetele vizează persoane influente.

„Unii politicieni cred că sunt deasupra legii. Dacă ești chemat să dai o declarație, trebuie să vii”, a afirmat Kovesi.

Întrebată dacă Ursula von der Leyen se numără printre oficialii care nu s-au prezentat în fața procurorilor, șefa EPPO a refuzat să comenteze cazuri concrete. Ea a avertizat însă că instituția întâmpină dificultăți în exercitarea atribuțiilor atunci când investigațiile îi vizează pe politicieni de rang înalt sau pe persoane bogate, conectate la cercurile politice.

Kovesi a criticat și presiunile exercitate asupra Parchetului European, precum și lipsa resurselor necesare pentru desfășurarea anchetelor. Potrivit acesteia, subfinanțarea cronică, întârzierile în modificarea cadrului legal și birocrația riscă să slăbească instituția.

„Sunt îngrijorată că EPPO va fi distrus încet, pentru că își face treaba”, a declarat procurorul-șef european, avertizând că independența și credibilitatea instituției trebuie protejate.

Ce este dosarul Pfizergate

Scandalul Pfizergate a pornit de la negocierile din timpul pandemiei de COVID-19 dintre Ursula von der Leyen și Albert Bourla, directorul general al Pfizer, pentru achiziția vaccinurilor destinate statelor membre ale Uniunii Europene.

Controversa a fost alimentată de mesajele text schimbate între cei doi înaintea încheierii unui contract major de achiziție. Comisia Europeană nu a făcut publică această corespondență, iar cazul a ajuns și în fața instanțelor europene. În 2024, Tribunalul Uniunii Europene a criticat modul în care Comisia a gestionat accesul la documentele privind contractele de vaccinuri.

Ancheta penală preluată de EPPO de la autoritățile belgiene vizează posibile nereguli în negocierile privind achiziția vaccinurilor. Până la informațiile publicate în materialele citate, nimeni nu fusese pus sub acuzare în acest dosar.