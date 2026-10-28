Rumen Radev o ia puțin razna

Acum, că Ungaria a ieșit din zodia Orban și nu mai poate fi calul troian al rușilor în NATO, un nou pretendent al acestei poziții (în patru labe) se afirmă la orizontul dunărean. Este vorba de Bulgaria intrată în zodia numitului Rumen Radev, putinist recunoscut. Acest fost pilot de Mig29 (drept care sângele apă nu se face) se află cu posteriorul în două luntre – și în barca NATO/UE, și în barcazul Kremlin/Putin. El numește asta „pragmatism critic”, în realitate este o duplicitate de care e greu să nu ți se facă silă.

Vrând să-și cauționeze politica prorusă și, în același timp, vrând să-i arunce mingea la fileu patronului de la Moscova, dl Radev a pretins, la Formul Economic de la Sofia de deunăzi, că – nici mai mult, nici mai puțin – România ar fi vinovată pentru ultimele atacuri ale Rusiei din Marea Neagră, pasămite din cauza declarațiilor președintelui Nicușor Dan, care au indicat Federația Rusia ca fiind responsabilă de incidente soldate cu morți și răniți. Adică, zice Radev, șucărită de declarațiile românești, Rusia s-a răzbunat! Radev cere dovezi prealabile. Că de ce să acuzi agresorul, dacă nu aduci dovezi?! Serios, bre, nea Radev? Mai ai frați pe-acasă? Dar poate sunt dovezi care nu pot fi date publicității, la asta te-ai gândit? Vrei ca președintele României să-ți facă o notă de relații, să-ți raporteze din ce sursă știe că rușii sunt autorii?

Până a nu ataca Rusia Ucraina, au existat asemenea evenimente în Marea Neagră? Câte clase primare are dl Radev? Suficiente ca să incrimineze România, adică un aliat (?), așa, netam-nesam. În limba rusă, se cheamă că face pe niznaiul. Iar, în limba română, că face pe prostu’. Dacă n-au fost cauzate de ruși, atunci au fost cauzate de ucraineni? Ăsta e narativul lui Putin. Este dl Radev, membru NATO, avocatul dlui Putin?!

Ba bine că nu! De când a venit el la conducerea guvernului, Bulgaria s-a întors cu spatele la politica UE de susținere a Ucrainei în lupta de apărare împotriva invaziei ruse, desființând ajutorul militar și înlocuindu-l cu niscaiva feșe și pansamente, plus ceva umbrele – și și acestea direcționate obligatoriu către minoritatea bulgară din sudul Odesei. La recentul summit al Consiliului European, premierul bulgar a declarat ferm că țara sa nu va participa în niciun fel la noul pachet de asistență financiară de 70 de miliarde de euro solicitat de Ucraina pentru 2027, „dorind să grăbească pacea”. În traducere, dorind ca Putin să ajungă mai repede la Kiev.

A spus președintele României ceva nou, indicând agresorul? Nu știe toată lumea că incidentele din Marea Neagră sunt cauzate de Moscova? De cine să fie cauzate – de hughenoți, de hotentoți?

Dar incendiul din urmă cu două săptămâni, de la instalaţia serviciului de internet prin satelit Starlink din Bulgaria, tot de la declarațiile președintelui României a izbucnit? Deputatul Ivailo Mircev a anunţat, textual, un „sabotaj” efectuat de doi bărbaţi mascaţi la o „instalaţie secretă de lângă Sofia”, unde „11 (din cele 17) antene de comunicaţii cu Starlink au fost incendiate deliberat”. Reţeaua de sateliţi reprezintă o componentă strategică importantă a apărării Ucrainei în războiul împotriva Rusiei. Un sabotaj asemănător avusese loc lângă Varșovia, autoritățile poloneze declarând că, în spatele actului, se află rușii.

Și-atunci? În loc să ancheteze incendiul din propria curte, care duce clar la prietenul lui, Putin, și demască drept inutilă propria lui politică prorusă, făcându-l de rușine, Radev preferă să arunce pisica în curtea României. Asta, în rusă, dar și în bulgară, se numește dezinformația. Radev se comportă în cea mai „bună” tradiție KGB-istă.

În aceeași tradiție a mistificării, el se bate cu cărămida în piept cum că e singurul prim-ministru care a convocat ambasadorul Federației Ruse ca să-i exprime dezaprobarea privind respectivele incidente. Ei, și? Pe de o parte inviți ambasadorul la o cafea, și pe de alta – tai spijinul pentru Ucraina. Și mai faci și pe deșteptu’ și dai vina pe… România. Opereta asta, a exprimării oficiale a protestului, în timp ce, pe sub masă, îți atingi genunchii cu agresorul, nu se plasează mai sus, cum spuneam, de o pastilă de Emetiral.

Dl Radev joacă la două capete și încearcă să păcălească pe cine poate. Dar sperăm să nu-i păcălească și pe Mark Rutte, și pe șefii militari ai NATO, care ar face bine să se gândească de două ori înainte de a furniza Sofiei secrete sensibile, care a doua zi pot ajunge direct pe masa lui Putin.

Pentru prietenii bulgari, cu care, ca giurgiuvean, vizavi de Ruse, mi-am dat adesea mâna peste Podul Prieteniei – toată stima. Dar obrăznicia lui Radev de a nominaliza aberant, de a pune la colț România, ex cathedra, cu scopul de a ameți/păcăli scena politico-mediatică bulgară și de a-l linguși pe Putin, nu poate trece nesancționată. Nu se face între aliați. Nu suntem la dirigenție. Degeaba pretinde că e în Europa. El a rămas în mahalaua Balcanilor. Narușenie, Radev! Leca noșt.

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