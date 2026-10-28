Un nou val de atacuri asupra Iranului ar putea începe după alegerile din 3 noiembrie. Avertismentul SUA pentru țările din Golf

Statele Unite se pregătesc pentru posibilitatea reluării operațiunilor militare împotriva Iranului după alegerile pentru Congres din 3 noiembrie, iar mai multe țări arabe din Golf au fost avertizate să se pregătească pentru o campanie militară scurtă, dar intensă. Potrivit The Wall Street Journal, armatele americană și israeliană își intensifică pregătirile pentru un nou val de atacuri, în timp ce negocierile diplomatice nu au reușit până acum să ducă la un acord.

Președintele american Donald Trump nu a luat încă o decizie definitivă privind declanșarea unei noi operațiuni militare. Totuși, potrivit persoanelor familiarizate cu discuțiile citate de publicația americană, liderul de la Casa Albă ar înclina spre un atac de amploare după scrutinul electoral. Printre posibilele ținte s-ar număra infrastructura iraniană și instalațiile legate de programul nuclear al Teheranului.

Armata americană își consolidează prezența în regiune

Semnalele privind o posibilă escaladare sunt însoțite de măsuri militare concrete. Potrivit WSJ, Statele Unite transferă un sistem de apărare antirachetă Patriot din Texas pentru a-și consolida capacitățile defensive în regiune și au retras militari din baze considerate vulnerabile în cazul unor represalii iraniene.

În paralel, forțele americane din Orientul Mijlociu și-au refăcut stocurile de muniție, iar avioanele de bombardament și cele de vânătoare sunt pregătite pentru eventuale lovituri aeriene. Un grup de luptă suplimentar, format dintr-un portavion și o unitate expediționară a Marinei, ar putea fi trimis în regiune, unde sunt așteptate să opereze aproximativ 20 de alte nave de război.

Israelul pregătește, la rândul său, planuri și ținte pentru o eventuală reluare a atacurilor. Premierul Benjamin Netanyahu ar fi continuat să facă presiuni pentru intensificarea operațiunilor împotriva Iranului, cu obiectivul de a slăbi puterea regimului de la Teheran.

Casa Albă a evitat să confirme existența unor planuri militare concrete. Administrația americană a transmis că nu va comenta eventuale planuri sensibile, subliniind însă că Trump păstrează toate opțiunile deschise pentru a împiedica Iranul să obțină o armă nucleară. Președintele afirmase anterior că nu va ataca Iranul înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului.

Trump ar putea reveni la bombardamente după sancțiunile economice

O nouă campanie aeriană ar reprezenta o schimbare de strategie pentru administrația americană, care a mizat în ultimele luni pe sancțiuni economice și pe blocarea unei părți importante a comerțului iranian.

Măsurile au afectat exporturile de petrol și legăturile comerciale ale Iranului, punând o presiune suplimentară asupra unei economii deja fragile. Cu toate acestea, analiștii citați de WSJ consideră că bombardamentele nu garantează capitularea Teheranului.

Danny Citrinowicz, fost ofițer al serviciilor militare de informații israeliene, avertizează că Statele Unite și Israelul ar putea face o greșeală dacă presupun că atacurile asupra infrastructurii critice sau eliminarea unor oficiali de rang înalt vor duce la răsturnarea regimului iranian.

În opinia sa, o nouă ofensivă ar putea determina conducerea de la Teheran să își consolideze și mai mult poziția și să continue dezvoltarea programelor nucleare și de rachete.

La rândul său, Seth Jones, analist în domeniul apărării și securității la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale, consideră că Trump ar putea folosi o nouă rundă de atacuri pentru a declara victoria și a reduce ulterior implicarea militară americană, chiar dacă rezultatele nu ar fi decisive.

Iranul amenință cu represalii în întreaga regiune

Teheranul a avertizat, prin declarații publice și canale private, că va răspunde oricărui atac prin lovituri asupra unor ținte economice și civile din regiune. În timpul confruntărilor anterioare, Iranul a atacat baze și facilități diplomatice americane, precum și infrastructură energetică și aeroporturi din zona Golfului.

O eventuală ripostă ar putea pune o presiune suplimentară asupra Statelor Unite și a aliaților lor regionali, care încearcă să își refacă stocurile de interceptori și sisteme de apărare antirachetă, consumate în timpul atacurilor iraniene.

Deși a suferit pagube importante în urma operațiunilor americane și israeliene, Iranul păstrează un arsenal considerabil de rachete și încearcă să își refacă stocurile. Potrivit informațiilor citate de WSJ, autoritățile iraniene asamblează noi rachete balistice folosind componente depozitate anterior.

În același timp, mediatorii din Orientul Mijlociu încearcă să readucă Statele Unite și Iranul la masa negocierilor. Discuțiile sunt însă blocate de diferențele privind programul nuclear iranian și de condițiile dure impuse de Teheran pentru reluarea dialogului.