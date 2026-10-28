După înfrângere, Flavio Bolsonaro a fugit în SUA. Autoritățile braziliene i-au anulat pașapoartele

Flávio Bolsonaro a ajuns în Statele Unite ale Americii la scurt timp după anularea documentelor sale de călătorie de către autoritățile din Brazilia. Senatorul și candidatul la alegerile prezidențiale a părăsit teritoriul brazilian pe fondul mai multor anchete penale.

Luni, Curtea Supremă i-a ordonat să predea pașapoartele la poliție în termen de 24 de ore. Decizia a fost dictată în cadrul unei investigații pentru spălare de bani. Flávio Bolsonaro a ratat termenul legal. În consecință, autoritățile braziliene i-au anulat documentele marți.

Surse citate de BBC, prin redacțiile BBC Brasil și BBC Mundo, au confirmat că politicianul s-a întâlnit cu fratele său, Eduardo, în statul Florida. Traseul exact de deplasare din Brazilia către Statele Unite nu este cunoscut. Un oficial de rang înalt de la Washington a declarat pentru presă că Departamentul de Stat a emis vize pentru Bolsonaro și familia sa, pentru a le permite intrarea în țară.

La momentul emiterii ordinului judecătoresc, Bolsonaro a afirmat că va rămâne în Brazilia pentru a conduce opoziția. După expirarea termenului pentru predarea actelor, avocații politicianului au precizat pentru BBC Brasil că nu cunosc locația clientului lor.

„Nu știam nimic despre acest lucru și încă nu avem informații despre ce s-a întâmplat”, a declarat unul dintre avocați.

Poliția federală braziliană a verificat punctele de trecere a frontierei cu Argentina pentru a stabili ruta politicianului. Autoritățile de la Buenos Aires au transmis jurnaliștilor de la BBC că nu există nicio înregistrare cu intrarea senatorului pe teritoriul lor.

Anchetele deschise pe numele politicianului

Flávio Bolsonaro face obiectul mai multor investigații. O anchetă vizează legăturile sale cu un avocat brazilian. Acesta din urmă este acuzat de spălarea a peste un miliard de dolari printr-o schemă de fraudă. Poliția a anunțat descoperirea unor probe care atestă accesul lui Bolsonaro la conturile bancare ale unei companii deținute de avocat.

Politicianul a negat tranzacțiile. El a descris decizia de confiscare a pașaportului drept o tentativă de intimidare. Nicio acuzație oficială nu a fost formulată pe numele său până în acest moment.

O a doua investigație verifică posibile acte de corupție la finanțarea unui film despre tatăl său, fostul președinte Jair Bolsonaro. Totodată, Curtea Supremă a ordonat marți poliției să examineze campania electorală a lui Flávio Bolsonaro. Anchetatorii caută indicii referitoare la o posibilă finanțare externă a partidului.

Alegerile prezidențiale și prelungirea votului

Plecarea politicianului din Brazilia are loc după înfrângerea la alegerile prezidențiale de duminică. Președintele Luiz Inácio Lula da Silva a câștigat un nou mandat cu 51,79% din voturi. Flávio Bolsonaro a obținut 48,21% din voturi. Candidatul învins nu a recunoscut rezultatul și a cerut anularea scrutinului.

El a susținut că a fost dezavantajat de prelungirea programului de vot cu două ore. Această decizie a fost aprobată de un judecător al Curții Supreme. Bolsonaro a numit extinderea timpului „un truc murdar”, deși ambele formațiuni politice au solicitat această măsură în ziua alegerilor. Partidul Liberal, din partea căruia a candidat, a acceptat rezultatul scrutinului. Liderii partidului au adăugat însă că prelungirea programului de vot „merită o investigație”.