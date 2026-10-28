Trei din patru copii care urmăresc Insula iubirii o văd fără un adult. Emisiunea a revenit la 20:30, după somația CNA

Ce reclamă telespectatorii și organizația

Salvați Copiii i-a cerut Consiliului să analizeze atât ora la care este programată emisiunea, cât și clasificarea acesteia. Celelalte sesizări primite vizează nuditatea din unele scene, conținutul cu tentă sexuală și modul în care se exprimă concurenții, potrivit paginademedia.ro.

Precedentul din 2025: locul emisiunii, după ora 23.00

Emisiunea a mai fost criticată dur de membrii CNA anul trecut, când aceștia au susținut că programul ar trebui să ruleze abia după ora 23.00. Forul a luat atunci și o decizie prin care cerea intrarea în legalitate, ceea ce însemna că, în acel format, Insula iubirii nu mai putea fi transmisă mai devreme de această oră.

Cu toate acestea, reality-show-ul a reapărut în prime-time, cu un conținut de același tip, arată sursa citată.

Sezonul 10, de la 20:30 și cu marcajul 12+

Sesizarea Salvați Copiii contestă faptul că al zecelea sezon a fost reluat de la ora 20:30, cu clasificarea 12+. Organizația face trimitere la somația publică dată de CNA pe 15 octombrie 2025, când Antena 1 a primit o sancțiune pentru că nu respectase regulile legate de ora de difuzare.

Măsura de atunci, potrivit organizației, a luat în calcul mai multe aspecte: consumul de alcool și droguri, nuditatea, felul în care este reprezentată sexualitatea, limbajul, psihologia personajelor, dar și reperele morale transmise copiilor și adolescenților.

Solicitările adresate Consiliului

Formatul nu a suferit schimbări semnificative, iar Salvați Copiii vrea ca CNA să stabilească dacă marcajul actual se justifică și dacă somația din 2025 a fost respectată.

Pe lista cererilor organizației se mai află monitorizarea edițiilor din sezonul al zecelea, o nouă evaluare a clasificării și controlul modului în care minorii pot ajunge la materialele urcate pe YouTube.

Aproape jumătate dintre copiii chestionați au văzut emisiunea

Sesizarea se sprijină și pe o cercetare a Salvați Copiii din toamna lui 2025, făcută pe un eșantion de 400 de copii între 8 și 14 ani. Datele prezentate de organizație arată că 47,5% dintre respondenți urmăriseră Insula iubirii, iar dintre copiii care se uitau la emisiune, aproximativ 74,7% o vedeau fără să aibă un adult lângă ei.

Ce urmează la CNA

După ziua dedicată Insulei iubirii, membrii Consiliului au trecut la imagini din Burlacii, emisiune difuzată de Pro TV și Acasă, conform aceleiași surse. Reprezentanții Antenei 1 vor fi audiați într-o ședință ulterioară, după care CNA poate propune sancțiuni, dacă situația o va impune.