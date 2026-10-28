Magazinele Froo din România ar urma să treacă la Couche-Tard. Ce aviz mai lipsește și până când ar trebui încheiată tranzacția

Grupul polonez Zabka, care operează în România magazinele Froo, este aproape de a trece în portofoliul Couche-Tard, unul dintre cei mai mari operatori de magazine de proximitate din America de Nord.

Din cele trei avize de reglementare de care depinde oferta, două au fost deja obținute, iar finalizarea preluării e estimată cel mai târziu pentru decembrie 2026, potrivit profit.ro.

Un singur aviz rămas de obținut

Până la 27 octombrie 2026, Couche-Tard primise deja acordul autorității române care avizează investițiile străine directe, precum și decizia prin care Comisia Europeană nu a formulat obiecții în baza Regulamentului UE privind subvențiile străine.

Mai lipsește avizul pe care trebuie să îl dea autoritatea de concurență competentă, în privința controlului concentrărilor economice.

Dacă toate condițiile ofertei vor fi îndeplinite sau, acolo unde legea o permite, se va renunța la ele, iar perioada de acceptare nu va fi prelungită și nu vor interveni situații neprevăzute, oferta ar urma să fie finalizată cel târziu în decembrie 2026.

Cum a câștigat grupul canadian competiția pentru Zabka

Alimentation Couche-Tard a ajuns la un acord pentru cumpărarea Zabka la sfârșitul lunii iulie, după ce rivalul japonez Seven & i Holdings, care operează lanțul 7-Eleven, nu s-a putut înțelege cu grupul polonez asupra prețului.

Valoarea tranzacției se ridică la 8,6 miliarde de dolari. Oferta de preluare a fost lansată de Couche-Tard luna trecută, cu o perioadă de acceptare care trebuia să expire pe 25 septembrie, însă termenul a fost mutat recent pe 26 octombrie, potrivit sursei citate.

Cea mai mare achiziție din istoria Couche-Tard

Odată încheiată, preluarea ar deveni cea mai amplă tranzacție făcută vreodată de grupul canadian, care are deja o prezență importantă în Europa și în China, și i-ar extinde considerabil acoperirea în Europa Centrală și de Est.

Couche-Tard se așteaptă ca achiziția să aducă, într-un interval de trei ani, economii anuale de circa 250 de milioane de dolari.

Dacă va ajunge să dețină minimum 95% din acțiuni, cumpărătorul intenționează să retragă Zabka de la bursă, conform aceleiași surse.

Profilul cumpărătorului

În Polonia, Couche-Tard este deja prezent prin Circle-K, lanț de benzinării și magazine de proximitate cu aproximativ 400 de unități.

La nivel global, rețeaua grupului cuprinde aproape 17.300 de magazine și în jur de 145.000 de angajați. În anul fiscal 2026, încheiat în aprilie, veniturile Couche-Tard au urcat cu 5%, la 76,5 miliarde de dolari, de la 72,86 miliarde de dolari cu un an înainte.

Rețeaua din România, dublată într-un an

Debutul grupului polonez în România datează din decembrie 2023, iar primele magazine au fost inaugurate în vara anului următor.

În ultimele 12 luni, Zabka a deschis peste 1.400 de unități, depășind pragul de 13.000 de magazine în Polonia și pe cel de 300 în România, piață pe care rețeaua a ajuns de două ori mai mare.

Pe parcursul primelor 9 luni au apărut 1.143 de magazine noi, 1.008 în Polonia și 135 în România, iar rețeaua totală a ajuns la 13.405 unități, cu 10,8% mai mult decât în anul precedent. Doar în al treilea trimestru, grupul a inaugurat 302 magazine în Polonia și 63 în România, potrivit datelor analizate de Profit.ro

Ținta: 16.000 de magazine în 2028

Strategia pe termen lung a grupului estimează că rețeaua va număra în jur de 16.000 de magazine la finalul lui 2028. În al treilea trimestru, vânzările comparabile au avansat cu 3,5% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Mâncare gata de consum și automate comerciale

Tomasz Blicharski, Director de Strategie și Dezvoltare și viitor CEO al Grupului Żabka, susține că modelul de afaceri al companiei s-a dovedit rezistent în condiții de piață diferite, inclusiv în perioada mai temperată din trimestrul anterior.

Potrivit acestuia, inovația ocupă un loc central în avantajul competitiv al grupului, lucru confirmat de inițiativele lansate în ultima perioadă.

Categoriile strategice, mai ales produsele alimentare gata de consum și băuturile, au în continuare rezultate bune și cântăresc tot mai mult în creșterea vânzărilor, a explicat Blicharski.

„Continuăm să dezvoltăm segmentul de street food disponibil la cerere, introducând produse și arome noi care răspund preferințelor în continuă schimbare ale consumatorilor.

De asemenea, explorăm noi modalități de a îmbina dezvoltarea produselor cu o comunicare atractivă către clienți, valorificând parteneriatele cu influenceri și experți din industrie.

În paralel, implementăm instrumente care ne ajută să înțelegem și mai bine nevoile clienților și să ne adaptăm oferta cu o precizie sporită. În plus, ne extindem în noi formate de retail: la un an de la lansare, formatul nostru de tip vending (automate comerciale) numără deja 275 de unități, prin intermediul cărora s-au efectuat aproape 1 milion de tranzacții, o dovadă a interesului tot mai mare din partea clienților”, a mai spus Tomasz Blicharski.