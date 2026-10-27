Gheorghe Piperea, propunerea AUR pentru Primăria Capitalei la alegerile locale din 2028

„Astăzi, la ora 15, a avut loc o ședință a Biroului Național de Conducere al AUR, unde a fost votat ca propunere a Alianței pentru Unirea Românilor de candidat la Primăria București domnul profesor universitar și europarlamentar Gheorghe Piperea”, a declarat George Simion în cadrul briefingului.

Mai mult, liderul AUR a făcut comentarii cu privire la actualul edil al Capitalei, Ciprian Ciucu.

„Sper ca alegerile pentru Primăria Capitalei să fie mai devreme de septembrie 2028 având în vedere că domnul Ciucu este anchetat penal și o să fie trimis în judecată în curând, pentru luare de mită”, a adăugat George Simion.

Gheorghe Piperea, candidat AUR la Primăria Capitalei

Propus pentru a reprezenta partidul la alegerile locale din 2028, desfășurate la București, Gheorghe Piperea a declarat, în cadrul aceleiași întâlniri oficiale, faptul că vrea să fie mult mai cunoscut de public.

„Sunt absolut convins că foarte puțini dintre dumneavoastră știu cine sunt, dar este mai important de spus că e nevoie ca lumea să ne știe, să ne cunoască și, așa cum am spus și în campania electorală pentru alegerile europarlamentare, care de asemenea s-a făcut cu AUR, sunt ca o carte deschisă; ceea ce publicul vrea să știe despre mine este public. Spre exemplu, spre deosebire de alte persoane care se dau doctori la Sorbona, puteți să verificați registrul național de teze, la adevărata Sorbona. Teza mea de doctorat este din 2005, nu este de ieri”, a declarat Gheorghe Piperea.

Cine este candidatul AUR pentru funcția de primar al Capitalei

De profesie avocat, Gheorghe Piperea este acum europarlamentar AUR. El face parte din Grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni din Parlamentul European.

Mai mult, el a condus moțiunea de cenzură, de altfel eșuată, îndreptată împotriva Ursulei von der Leyen. Mai mult, el a acționat-o în instanță pe șefa Comisiei Europene, acuzând-o de calomnie. Acuzațiile au legătură cu o afirmație a Ursulei von der Leyen potrivit căreia Piperea ar primi ordine din partea Rusiei.

Dispute cu membrii AUR

În plan intern, Gheorghe Piperea s-a remarcat printr-o serie de acuzații îndreptate împotriva colegilor din AUR.

Acesta s-a supărat și i-a acuzat pe membrii AUR că nu l-au ascultat atunci când au fost redactate amendamentele PSD-AUR cu privire la Legea Integrității.

Aceste amendamente a fost contestate de președintele Nicușor Dan la Curtea Constituțională.