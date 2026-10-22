EXCLUSIV Alexandru Dimitriu: Gheorghe Piperea mi-a fost mentor în avocatură / Mi-a fost chiar prieten

„Din punct de vedere politic, am luat-o pe drumuri separate și, evident, când el spune «neomarxiștii» pe mine mă deranjează, când eu spun «extremiștii» pe el îl deranjează…și atunci, evident, ne-am răcit. Dar la nivel personal, eu am toată aprecierea față de Gigi Piperea”, a precizat Alexandru Dimitriu.
Tot referitor la Gheorghe Piperea, deputatul USR spune a învățat de la el „cam tot ce înseamnă dragostea pentru drept, (…) că trebuie să fii tot timpul onest cu clienții”. „Eu nu am găsit om mai onest”, a completat Alexandru Dimitriu.
„Domnul Piperea este cel mai mare profesor pe care îl are România pe drept comercial și insolvență”
Mai mult, deputatul a mai spus că a învățat de la europarlamentarul AUR „tot ce e mai bine pentru meseria asta (n.r. avocatura)”.
„În 2020, la final, când am plecat din avocatură, i-am zis că nu mă mai întorc, că simt că politica e cariera pe care vreau să o urmez. El a zis că îi pare rău că se întâmplă lucrul acesta, a și glumit: «trebuia să te duci și tu la alt partid, nu la ăștia». I-am zis: «la care ar fi trebuit?», și nu a știut să îmi răspundă.
Atunci nici nu prea era partea asta cu AUR-ul, nu începuse să explodeze. Pe urmă, probabil că au fost niște discuții. Repet, ne-am despărțit și prin prisma faptului că nu am mai lucrat împreună. Ne-am mai văzut pe la anumite evenimente. Pe urmă am aflat că a intrat în AUR și a luat acest mandat (n.r. de europarlamentar). Pentru AUR este un lucru bun să îl aibă, pentru că este un profesionist desăvârșit.
Ca dovadă, în toată epopeea și saga anti Fritz, el a fost cel care a spus că nu e ok. Pentru că el trăiește și simte dreptul. Eu asta am apreciat tot timpul la el. Poziția era anormală pentru cineva din AUR, să spună lucrul acesta. A spus inclusiv de amendamentul contra Primei Doamne că nu este ok”, a povestit Alexandru Dimitriu.
Alexandru Dimitriu a mai adăugat că „domnul Piperea este cel mai mare profesor pe care îl are România pe drept comercial și insolvență”.
„Trebuie, totuși, să despărțim partea de politică cu partea academică și umană, oricât de ciudat pare lucrul acesta, ca eu să ridic în slăvi un parlamentar de la AUR. Dar domnul Piperea este o autoritate în domeniu. Și am luat summa cum laude la doctorat, ceea ce înseamnă calificativul maxim”, a completat deputatul USR.
4 comentarii
– am luat summa cum laude la doctorat – adica o activitate fara implicare politica nu-si gaseste sensul, asa-i ? – teoriticieni desavirsiti ca dv si actualul pesedist la….justitie – justitia cere restante salariale din banii tarii pt albirea alesilor penali, justitia-i oarba in raport cu speciali ca dvs vs cetateanul de rind – Da, justitia a „consemnat” ca dl ministru X + altii nu au comis ilegalitati
Gheorghe Piperea si Petrisor Peiu nu au gasit locuri in alte partide,la AUR era poarta deschisa pentru parlament
Piperea e mai mult Zamfir -PSD si vice versa
Ce ți-e și cu praful ăsta … ! E posibil ca Piperea să regrete o asemenea … , legătură – comunicare .
Domnul Piperea este cel mai mare profesor pe care îl are România pe drept comercial și insolvență”
” Eeee, pai vedeti?! In valoarea acestor oameni sta si valoarea unui partid, tavalit din motive de „pierderea scaunelor” sau ordine de la UE. Aur Are cateva personalitati de prima clasa. Daca domnul Piperea s-a indreptat la un moment dat catre ac partid este pt faptul ca „vechile” au esuat, iar AUR nu poate fi numit pe drept cuvant un partid extremist….. Stiu toti, stim si noi, tocmai de aceea nu „inghitm ac gogorita”. De fapt, daca ne amiintim, inclusv lui Nicusor i-a scapat un adevar, la un moment dat : citez aproximativ. „nu vor fi deacord cu continuarea alimentarii cu bani pt Ucraina”si problema disconfortului in UE. Masura extrem de justificata azi in Romania.