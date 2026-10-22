EXCLUSIV Alexandru Dimitriu: Gheorghe Piperea mi-a fost mentor în avocatură / Mi-a fost chiar prieten

„Din punct de vedere politic, am luat-o pe drumuri separate și, evident, când el spune «neomarxiștii» pe mine mă deranjează, când eu spun «extremiștii» pe el îl deranjează…și atunci, evident, ne-am răcit. Dar la nivel personal, eu am toată aprecierea față de Gigi Piperea”, a precizat Alexandru Dimitriu.

Tot referitor la Gheorghe Piperea, deputatul USR spune a învățat de la el „cam tot ce înseamnă dragostea pentru drept, (…) că trebuie să fii tot timpul onest cu clienții”. „Eu nu am găsit om mai onest”, a completat Alexandru Dimitriu.

„Domnul Piperea este cel mai mare profesor pe care îl are România pe drept comercial și insolvență”

Mai mult, deputatul a mai spus că a învățat de la europarlamentarul AUR „tot ce e mai bine pentru meseria asta (n.r. avocatura)”.

„În 2020, la final, când am plecat din avocatură, i-am zis că nu mă mai întorc, că simt că politica e cariera pe care vreau să o urmez. El a zis că îi pare rău că se întâmplă lucrul acesta, a și glumit: «trebuia să te duci și tu la alt partid, nu la ăștia». I-am zis: «la care ar fi trebuit?», și nu a știut să îmi răspundă.

Atunci nici nu prea era partea asta cu AUR-ul, nu începuse să explodeze. Pe urmă, probabil că au fost niște discuții. Repet, ne-am despărțit și prin prisma faptului că nu am mai lucrat împreună. Ne-am mai văzut pe la anumite evenimente. Pe urmă am aflat că a intrat în AUR și a luat acest mandat (n.r. de europarlamentar). Pentru AUR este un lucru bun să îl aibă, pentru că este un profesionist desăvârșit.

Ca dovadă, în toată epopeea și saga anti Fritz, el a fost cel care a spus că nu e ok. Pentru că el trăiește și simte dreptul. Eu asta am apreciat tot timpul la el. Poziția era anormală pentru cineva din AUR, să spună lucrul acesta. A spus inclusiv de amendamentul contra Primei Doamne că nu este ok”, a povestit Alexandru Dimitriu.

Alexandru Dimitriu a mai adăugat că „domnul Piperea este cel mai mare profesor pe care îl are România pe drept comercial și insolvență”.

„Trebuie, totuși, să despărțim partea de politică cu partea academică și umană, oricât de ciudat pare lucrul acesta, ca eu să ridic în slăvi un parlamentar de la AUR. Dar domnul Piperea este o autoritate în domeniu. Și am luat summa cum laude la doctorat, ceea ce înseamnă calificativul maxim”, a completat deputatul USR.