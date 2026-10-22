Cristela Georgescu, soția fostului candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu, a oferit detalii despre perioada în care familia a locuit în străinătate și motivele revenirii în țară. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Marius Tucă Show”.

Ea a explicat că mutarea în Austria a fost determinată inițial de parcursul profesional al soțului ei, dar revenirea în România din anul 2021 a reprezentat o decizie cu o motivație diferită.

Cristela Georgescu a descris momente din viața privată, cu referire la nopțile petrecute în Austria. Ea a redat un dialog repetat frecvent cu soțul său.

„Deci eu îl cunosc pe Călin în modul cel mai intim. Eu îi știu toate frământările. Eu știu toate nopțile în care el se ridica în Austria. Și îl întrebam: «Te simți rău?». Și zicea: «Nu. Se întorc strămoșii în groapă». Și repet, niciodată obiectivul lui nu a fost să ia el puterea. Ci să o redea celor pe drept, poporului lui. Cum spuneți și dumneavoastră, ne luăm țara înapoi. Păi cum? Dacă suntem neputincioși, cum ne luăm țara înapoi? Rămâne doar un slogan”, a afirmat Cristela Georgescu.

Activitatea din Austria și oferta profesională

Familia a petrecut nouă ani în apropiere de Viena, acolo unde Călin Georgescu a activat în cadrul unor organizații internaționale. Mutarea a survenit în urma unei propuneri de angajare pe plan extern.

„Călin a primit o ofertă foarte bună, onorantă de lucru. Și apropo și de faptul că se spune că n-a lucrat, cine-și imaginează că într-o țară cum este Austria poți trăi fără să faci dovada veniturilor, fără să-ți plătești taxele, trăiește într-o iluzie, așa cum e și iluzia democrației în care trăim azi. […] El a lucrat la ONU, apoi a lucrat la Clubul de la Roma. Noi am locuit într-un sat, la jumătate de oră de Viena. Așa am dorit, să fim la țară, ca să avem o viață foarte liniștită pentru copii”, a precizat ea.

Remigrarea și decizia candidaturii

Remigrarea a avut loc în anul 2021. Cristela Georgescu susține că această hotărâre a avut la bază „sentimentul identității naționale, nu un plan politic” premeditat.

„Noi ne-am întors, oricât de clișeic ar suna, dar nu e un clișeu, realmente, din dragoste de țară. Adică am înțeles că dacă Dumnezeu a rânduit să ne naștem aici, probabil are o lucrare cu noi aici. Și rădăcinile noastre sunt aici. Am văzut cum a fost și în altă parte, am avut această experiență. […] Deci, ne-a chemat, pur și simplu. A fost o chemare”, declară soția lui Călin Georgescu.

După întoarcerea în țară, familia a locuit succesiv în Maramureș și la Câmpulung, pentru ca ulterior să se stabilească la București. Deși numele soțului ei a apărut anterior în spațiul public ca o propunere pentru funcția de prim-ministru, ea a menționat că intenția acestuia de a candida la alegerile prezidențiale i-a fost comunicată târziu.

„Am aflat în 2024 că dorește să candideze. Știam despre aceste nominalizări la prim-ministru, știam de ele, dar nu știam de chestiunea cu președintele”, a concluzionat Cristela Georgescu.

sursa video: Gândul