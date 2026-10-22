Dacia își apără strategia în fața concurenței chineze. Marele pariu pentru 2027, noile Spring și Striker

Dacia a lansat două modele noi, Spring și Striker, la Salonul Auto de la Paris, unde Frank Marotte, vicepreședintele mărcii pentru vânzări, marketing și operațiuni, a discutat cu Profit.ro despre strategia brandului. Oficialul a explicat de ce vânzările scad ușor anul acesta, cum se raportează Dacia la concurența chineză și ce așteptări are compania pentru 2027.

Două lansări simultane

Prezentarea a două modele noi în cadrul aceluiași salon auto este o premieră în istoria Dacia, a explicat Frank Marotte, care ocupă de aproape doi ani poziția de număr 2 în conducerea mărcii. Potrivit acestuia, situația, mai puțin obișnuită, demonstrează că Grupul Renault alocă resurse importante brandului, atât pentru reînnoirea gamei, cât și pentru intrarea în segmente noi.

Despre crossoverul Striker, vicepreședintele a spus că „este o revoluție în termeni de inovație și poziționare”, iar lansările arată, în opinia sa, direcția în care merge marca: „Asta dovedește că brandul se extinde, viitorul brandului este grozav, vrem să ne creștem volumele”, spune Frank Marotte.

Spring, mai ieftin decât rivalii chinezi și sud-coreeni

Profit.ro l-a întrebat pe Marotte cum se poziționează Spring față de modelele chinezești și sud-coreene din același segment, dar și față de Renault Twingo, produs tot în Slovenia, alături de Spring.

Răspunsul șefului vânzărilor a vizat accesibilitatea, atât la momentul cumpărării, cât și pe toată durata de folosire a mașinii. Cu un preț de pornire sub 18.000 de euro, Spring este, potrivit oficialului, cel mai accesibil electric din segmentul A, mai ieftin decât concurenții din China și Coreea de Sud.

Marotte a invocat și costul de utilizare, cu un consum de 12,7 kilowați la 100 de kilometri, pe care l-a prezentat drept cel mai bun din clasă. În Franța, prima piață unde s-au deschis comenzile, oficialul vede deja „semne de succes”.

Două explicații pentru scăderea din acest an

Vicepreședintele Dacia a recunoscut totuși că anul acesta se va încheia cu rezultate negative, adică o ușoară scădere a vânzărilor, din cauze care diferă de la o piață la alta.

Prima ține de ritmul electrificării. În unele țări, cererea de mașini electrice a crescut mult mai repede decât anticipase compania, care are în gamă un singur model de acest tip, iar efectele s-au resimțit în Franța, Germania și Marea Britanie.

Al doilea factor îl reprezintă producătorii chinezi, a căror cotă de piață în Europa a urcat de la sub 5% la peste 10%. O asemenea creștere a lovit, potrivit lui Marotte, toți producătorii din jur.

Încredere pentru 2027

Oficialul s-a declarat, cu toate acestea, optimist în privința perspectivelor mărcii. Comenzile și generarea de vânzări indică, potrivit lui, că Dacia este încă pe drumul spre o ușoară creștere în acest an. Pentru 2027, când vor fi introduse pe piață cele două modele noi, Marotte se așteaptă la o revenire sigură și la creșterea vânzărilor.

Striker, între Duster și Bigster

Lansarea Striker ridică întrebarea dacă noul model va lua din vânzările lui Bigster și ale lui Duster, cel mai popular SUV al mărcii. Marotte a confirmat pentru Profit.ro că Dacia are estimări interne privind acest efect de canibalizare, care apare când un produs nou se plasează între alte două modele.

A refuzat să dea însă cifre, pe motiv că sunt doar prognoze. Compania a făcut, a spus el, tot ce se putea pentru ca Striker să se distingă de celelalte două SUV-uri.

În opinia oficialului, riscul de suprapunere dintre Duster și Bigster a fost probabil mai mare decât cel adus de Striker, iar chiar și acela s-a dovedit limitat. Gama Dacia este, a susținut el, foarte consecventă, iar o strategie aplicată consecvent, legată de valorile brandului și de așteptările clienților, ar trebui să se reflecte și în volumele de vânzări.

Duster, „un brand în sine”

Marotte se așteaptă ca vânzările Duster să reziste și să se stabilizeze, după ușoara scădere din 2026. Aceasta a avut aceleași cauze, adică evoluția pieței de mașini electrice și ofensiva chineză, la care s-a adăugat o parte de canibalizare din partea Bigster.

Modelul a rămas totuși un reper pentru marcă, a explicat vicepreședintele: „Frumusețea lui Duster este că este un brand în sine”. Duster are o notorietate remarcabilă și conduce de ani de zile segmentul B-SUV.

Dacia lucrează la îmbunătățiri ale produsului, ale ofertelor și ale abordării de marketing, așa că oficialul mizează pe un Duster foarte puternic și anul viitor.

Fiabilitatea, la baza strategiei

Întrebat de Profit.ro despre calitatea percepută a mașinilor Dacia, considerată un posibil punct slab în competiția cu producătorii chinezi, Marotte a făcut distincția între calitate și calitate percepută. Prima înseamnă, în esență, fiabilitate și durabilitate, iar la acest capitol sondajele realizate cu clienții plasează Dacia printre mărcile de top, a arătat oficialul.

Calitatea pe toată durata de viață a mașinii rămâne, potrivit lui, un element central al strategiei, legat direct de costul de utilizare, și o realitate pentru majoritatea clienților. Compania investește din nou în acest aspect și la cele două modele noi.

Dacia nu va renunța niciodată la fiabilitate, a insistat Marotte, mai ales în cazul clienților pentru care cumpărarea unei mașini e o investiție importantă în viața lor.

Marea Britanie și mandatul ZEV

Marotte a vorbit și despre situația din Marea Britanie, unde vânzările Dacia nu cresc în același ritm ca în restul Europei. Cauza ține de reglementările ZEV (Zero Emission Vehicles), care le impun producătorilor un procent minim de mașini electrice din totalul vânzărilor.

Pentru o marcă ce are în ofertă un singur model electric, competiția devine astfel mult mai grea, a explicat oficialul, iar Dacia trebuie să vândă mai multe Spring ca să-și poată comercializa și celelalte modele.

În plus, producătorii chinezi au tratat Marea Britanie, o piață foarte deschisă, drept prioritate și au investit pentru a vinde acolo cât mai multe mașini, pe baza tehnologiei electrice disponibile.

Marotte speră ca noul Spring să rezolve această complicație printr-o creștere foarte semnificativă a vânzărilor, care să permită, la rândul ei, vânzarea celorlalte modele, în limita proporției impuse.

Vicepreședintele a recunoscut, astfel, că Dacia trebuie să-și limiteze vânzările în funcție de cele ale primei generații Spring, care nu sunt foarte mari, cu atât mai mult cu cât nu poate primi subvenții de la stat.

O identitate pe care Dacia nu o schimbă

În privința calității percepute, Marotte a spus că marca face alegeri asumate, care o deosebesc de producătorii chinezi, și că Dacia nu se va răzgândi în a dezvolta mașini potrivite propriei strategii.

„Chinezii au o strategie diferită. Asta este bine pentru piață și este bine pentru noi. Nu ar trebui și nu vom imita chinezii. Așa că vom continua să ne deschidem drumul, să facem mașini precum Striker și Spring, care sunt gândite diferit de cele chinezești. Nu vrem să atingem 99% cotă de piață. Deținem o cotă de piață foarte puternică de 7%, 6,7% în retail.

Așadar, există spațiu pentru mulți alți producători și mulți alți actori. Deci, odată ce am spus asta, avem spațiu să ne apropiem și să ne definim propriul mod de a oferi mobilitate diferită de altele. Și exact asta facem. Și suntem recunoscuți.

Dacia este un brand foarte puternic, cu o identitate foarte puternică, nu doar în România, ci în toată Europa. De ce? Pentru că ne definim clar identitatea, iar fiecare vehicul pe care îl introducem pe piață reflectă scopul identității pe care îl avem. Nu îl vom schimba”, a concluzionat Frank Marotte.