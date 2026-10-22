Noul Guvern propune schimbarea ritmului diplomatic. Luca Niculescu anunță prioritățile de politică externă ale României

Premierul Luca Niculescu a anunțat intenția de a schimba ritmul la Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Fost diplomat și jurnalist, șeful Guvernului a precizat în Parlament că România trebuie să renunțe la „reflexele de stat candidat la Uniunea Europeană și NATO”. Obiectivul declarat al noului executiv este negocierea mai eficientă a intereselor proprii la nivel internațional.

Conducerea diplomației a fost preluată de Dan Neculăescu, fost reprezentant permanent al României la NATO. Cu o experiență de aproape un sfert de secol în domeniu, noul ministru va implementa capitolul de politică externă și securitate din programul de guvernare.

Prioritățile Guvernului pe plan extern

Documentul oficial include 11 puncte strategice. Pe plan european, Cabinetul Niculescu propune negocieri aplicate în interiorul Uniunii Europene. Executivul va inventaria dosarele pe domenii în următoarele 30 de zile și va institui un registru unic al angajamentelor europene. Totodată, Bucureștiul susține menținerea sancțiunilor împotriva Rusiei și un rol activ al blocului comunitar în domeniul securității, complementar cu acțiunile NATO, potrivit analizei Sabinei Fati din DW.com.

În plan militar, România își asumă participarea la construcția „NATO 3.0”. Programul menționează respectarea angajamentelor financiare, cu obiectivul de a crește cheltuielile pentru apărare la 5% din PIB. O altă prioritate vizează regiunea Mării Negre. Guvernul dorește crearea unui hub aliat pe Flancul Estic și transformarea zonei într-un proiect central de politică externă, cu sprijinul Bulgariei, al Turciei și al altor state aliate.

Pentru anul 2027, România intenționează să prezinte la Bruxelles un portofoliu de proiecte destinate Portului Constanța, infrastructurii rutiere și digitale, cu legături directe spre Republica Moldova, Ucraina, Caucazul de Sud și Asia Centrală.

În privința extinderii Uniunii Europene, Executivul va mobiliza experți pentru a acorda asistență tehnică Republicii Moldova. De asemenea, Bucureștiul sprijină parcursul european al Ucrainei, exclusiv pe baza meritelor proprii ale statului vecin. Un alt obiectiv major rămâne finalizarea negocierilor de aderare la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). Niculescu a fost direct responsabil anterior învestirii în funcție de procesul de aderare a României la OCDE

Relația cu Washingtonul

Aprofundarea Parteneriatului Strategic cu Statele Unite reprezintă o componentă esențială a noului program. Surse politice indică o aliniere a noului ministru de Externe la politicile actuale de la Washington, fapt care ar facilita colaborarea cu președintele Nicușor Dan pe dosarele externe.

Fostul ministru de Externe, Oana Țoiu, a explicat recent că România nu a reușit să organizeze o vizită oficială a șefului statului în Statele Unite din cauza lipsei unor rezultate concrete de livrat. Noul ministru are sarcina de a consolida această relație. O prioritate asumată de Administrația Prezidențială și de Ministerul Apărării este creșterea numărului de militari americani la Baza Militară de la Mihail Kogălniceanu.

În același timp, politicienii din PSD intenționează să renegocieze o parte din contractele aferente Programului SAFE, dar păstrează orientarea favorabilă față de viitoarea administrație americană.