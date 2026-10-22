Noul Guvern propune schimbarea ritmului diplomatic. Luca Niculescu anunță prioritățile de politică externă ale României

Premierul Luca Niculescu a anunțat intenția de a schimba ritmul la Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Fost diplomat și jurnalist, șeful Guvernului a precizat în Parlament că România trebuie să renunțe la „reflexele de stat candidat la Uniunea Europeană și NATO”. Obiectivul declarat al noului executiv este negocierea mai eficientă a intereselor proprii la nivel internațional.
Conducerea diplomației a fost preluată de Dan Neculăescu, fost reprezentant permanent al României la NATO. Cu o experiență de aproape un sfert de secol în domeniu, noul ministru va implementa capitolul de politică externă și securitate din programul de guvernare.
Prioritățile Guvernului pe plan extern
Documentul oficial include 11 puncte strategice. Pe plan european, Cabinetul Niculescu propune negocieri aplicate în interiorul Uniunii Europene. Executivul va inventaria dosarele pe domenii în următoarele 30 de zile și va institui un registru unic al angajamentelor europene. Totodată, Bucureștiul susține menținerea sancțiunilor împotriva Rusiei și un rol activ al blocului comunitar în domeniul securității, complementar cu acțiunile NATO, potrivit analizei Sabinei Fati din DW.com.
În plan militar, România își asumă participarea la construcția „NATO 3.0”. Programul menționează respectarea angajamentelor financiare, cu obiectivul de a crește cheltuielile pentru apărare la 5% din PIB. O altă prioritate vizează regiunea Mării Negre. Guvernul dorește crearea unui hub aliat pe Flancul Estic și transformarea zonei într-un proiect central de politică externă, cu sprijinul Bulgariei, al Turciei și al altor state aliate.
Pentru anul 2027, România intenționează să prezinte la Bruxelles un portofoliu de proiecte destinate Portului Constanța, infrastructurii rutiere și digitale, cu legături directe spre Republica Moldova, Ucraina, Caucazul de Sud și Asia Centrală.
În privința extinderii Uniunii Europene, Executivul va mobiliza experți pentru a acorda asistență tehnică Republicii Moldova. De asemenea, Bucureștiul sprijină parcursul european al Ucrainei, exclusiv pe baza meritelor proprii ale statului vecin. Un alt obiectiv major rămâne finalizarea negocierilor de aderare la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). Niculescu a fost direct responsabil anterior învestirii în funcție de procesul de aderare a României la OCDE
Relația cu Washingtonul
Aprofundarea Parteneriatului Strategic cu Statele Unite reprezintă o componentă esențială a noului program. Surse politice indică o aliniere a noului ministru de Externe la politicile actuale de la Washington, fapt care ar facilita colaborarea cu președintele Nicușor Dan pe dosarele externe.
Fostul ministru de Externe, Oana Țoiu, a explicat recent că România nu a reușit să organizeze o vizită oficială a șefului statului în Statele Unite din cauza lipsei unor rezultate concrete de livrat. Noul ministru are sarcina de a consolida această relație. O prioritate asumată de Administrația Prezidențială și de Ministerul Apărării este creșterea numărului de militari americani la Baza Militară de la Mihail Kogălniceanu.
În același timp, politicienii din PSD intenționează să renegocieze o parte din contractele aferente Programului SAFE, dar păstrează orientarea favorabilă față de viitoarea administrație americană.
6 comentarii
Ai grija nea Luca cu aderarea la OCDE, prin prisma cresterii impozitului pe proprietate! Daca vei aplica ce a semnat gunoiul de bolojan, o sa va frangeti gatul ultra-rapid!
Nu văd nici o preocupare pentru multilateralism! Spre deosebire de statele din UE și din Lume in general, MAE roman ignora (din neștiința sau nepricepere sau lipsa de interes) rolul potential al Genevei diplomatice. La Geneva se coc și se pun in acțiune viitoarele proiecte de mediu, sănătate, economie, social, etc, ca sa nu reamintesc apărarea și dezarmarea!!! Cata lume din România știe de negocierile din OMS privind pandemiile, de negocierile privind AI militar și drone (GGE LAWS), de negocierile sociale de la ILO???. Putina și fără sa înțeleagă rolul unui cuvânt in respectivele negocieri. La Comisia Economică ONU pentru Europa se discuta norme interne pentru transportul auto, maritim, feroviar…noi nu existam in negocieri dar rezultatele fiind pluri sau multilaterale ni se aplica…Sper ca diplomatul Neculaescu va include și Geneva între preocupări și priorități!
Pentru unii Geneva este cel mai periculos loc,acolo este Oculta.
Noi rămânem la tradiții,pupat moaște, îmbrăcați în piei de animale,dat în cap cu ciomagul…. tradiții strămoșești tăticule.
Salutam!!! Poate compenseaza prestatia jalnica a fostului ministru al Externelor, lipsa de educatie de care da dovada, persoana nu doar incompoetenta dar si, scuzati caraghioasa. La fiecare vizita, (hlizindu-se) facea cate o gafa impardonabila. Nu stiu cum va evolua domnul Niculescu dar, de un lucru suntem siguri. Nu va face tara de ras cu prestatia domniei Sale, cu declaratii etc…. Din pacate USR-istii, am descoperit la membrii ac partid ca sunt lipsiti de cele mai elementare norme de educatie, (banalele norme ce se invata in cei 7 ani de-acasa) : de la vestimentatia intr-o vizita de stat, pana la actiuni si declaratii nepotrivite pt un demnitar. Pana cand ……inclusiv Nicusor s-a mai „spilcuit, USR-istii NU.Bine ca am scapat de ei. Va trebui sa fim vigilenti sa nu-i mai scapam la guvernare. Depinde de noi, romanii–-democratic.
Nu inteleg ce vrea sa spuna Luca N. prin ,,negocieri aplicate cu UE” si ,,Aprofundarea Parteneriatului Strategic cu SUA”….! Sa explice pe larg… Mai degraba cred ca psd ,,va renegocia o parte ddin contractel SAFE”…Adica expedierea RHEINMETALL afara din Romania (de parca ar vorbi de un srl de-al lui manda si olguta) si aducerea unor turci si ce-or mai gasi prin cotloanele afacerilor cu armament… Asta sigur se va intampla, pentru ca hoardei psd nu-i intra bani in conturi cu RHEINMETALL…
Noul guvern e vechiul sistem.