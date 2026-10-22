Violențele stradale din Europa declanșează reacții politice. Partidele naționaliste cer măsuri stricte împotriva imigrației

Liderii politici de dreapta din Europa și Statele Unite utilizează recentele violențe stradale pentru a promova o agendă axată pe controlul imigrației și pe ordinea publică. Reprezentanții unor partide din Franța, Germania, Spania și Italia asociază incidentele cu eșecul politicilor privind granițele deschise.

Stefan Lupu - Reporter special
Violențele stradale din Europa declanșează reacții politice. Partidele naționaliste cer măsuri stricte împotriva imigrației

Jean Luc Melenchon și Marine Le Pen sunt favoriți să intre în turul al doilea al alegerilor prezidențiale din Franța, conform celui mai recent sondaj FOTO: X / @clashreport

Liderii politici de dreapta din Europa și Statele Unite utilizează recentele violențe stradale pentru a promova o agendă axată pe controlul imigrației și pe ordinea publică. Reprezentanții unor partide din Franța, Germania, Spania și Italia asociază incidentele cu eșecul politicilor privind granițele deschise.

Protestele recente privind costul vieții și criza locuințelor din mai multe orașe europene au generat ciocniri violente. Liderii partidelor de dreapta interpretează aceste incidente drept o consecință a politicilor de imigrație și a lipsei de autoritate statală.

În Franța, orașe precum Paris, Marsilia și Lyon s-au confruntat cu acte de vandalism. Jordan Bardella, președintele Rassemblement National (RN), a declarat că guvernul este „impotent”. Marine Le Pen a afirmat că statul pierde controlul pe fondul unui „haos migrator, bugetar și de securitate”. Ea a atribuit incidentele unei „imigrații anarhice” și unei pierderi totale a autorității.

La rândul său, Éric Zemmour, fondatorul partidului Reconquête!, a cerut deportarea delincvenților străini. „Acestea nu sunt revolte, ci focurile de avertisment într-un război etnic. Ori stabilim ordinea absolută, ori cedăm”, a declarat politicianul francez.

Reacții în Germania, Belgia și Peninsula Iberică

În Germania, copreședinta Alternativa pentru Germania (AfD), Alice Weidel, a lansat un avertisment referitor la extinderea violențelor dincolo de granițe. „Amestecul periculos de migrație în masă și extremism de stânga amenință să ducă la condiții asemănătoare războiului civil și aici. Va exista o schimbare a migrației doar cu AfD!”, a postat Weidel pe rețelele sociale.

În Belgia, reprezentanții Vlaams Belang au catalogat incidentele de la Bruxelles și Liège drept o consecință a granițelor deschise și o „violență importată”.

În Spania, liderul partidului Vox, Santiago Abascal, a vizat direct protestatarii ieșiți în stradă din cauza crizei locuințelor. „Ei nu apără dreptul la locuință și nici nu cer de lucru, ei îl servesc pe Pedro Sánchez. Sunt milițiile lui Sánchez”, a afirmat Abascal. În Portugalia, André Ventura, reprezentantul partidului Chega, a pus criza imobiliară pe seama unui „aflux necontrolat de persoane din străinătate”.

Decrete de urgență în Italia și ecouri în SUA

Prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni, a adoptat un discurs centrat pe ordinea publică, în urma revoltelor din Milano și Bologna.

„A demonstra este un drept, dar a ne incendia orașele nu este. Huliganii au exploatat protestele pentru a semăna haos, a ataca persoanele responsabile cu asigurarea securității și a ține ostatici orașe întregi”, a explicat șefa guvernului de la Roma.

Guvernul italian a aprobat decrete de urgență cu pedepse majore pentru participanții la revolte și pentru părinții minorilor implicați în acte de vandalism. Meloni a precizat că aproape jumătate dintre persoanele reținute la Milano provin dintr-un „mediu de imigranți”.

Discursul a fost preluat și de liderii politici din Statele Unite. Donald Trump a afirmat că Franța a fost „cucerită, jefuită și arsă din temelii de migranți, jihadiști și comuniști”. Vicepreședintele J.D. Vance a susținut o opinie similară. „Liberalii occidentali au importat lumea a treia în Franța și în alte țări în numele diversității și compasiunii. Au ignorat întrebările fundamentale despre asimilare și compatibilitate”, a declarat oficialul american.

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2 comentarii

  2. Dupa ce a distrus Europa, inclusiv Romania, le-a venit mintea la cap si-au chemat serviciile secrete israeliene pentru consultari pe tema islamului si terorismului.

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