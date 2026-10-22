Emisarul special al Statelor Unite ale Americii, Steve Witkoff, l-a lăudat pe președintele rus Vladimir Putin în timpul unor discuții față în față desfășurate la Sankt Petersburg. Întâlnirea a avut loc miercuri, iar oficialul american a folosit cuvinte neobișnuite de apreciere la adresa liderului de la Kremlin.

„Vorbiți atât de mult despre președintele meu, președintele Trump, ca fiind un om cu spirit umanitar. Aveți și dumneavoastră un spirit umanitar, domnule, și salut acest lucru, vă felicit și vă mulțumesc din nou”, declară Steve Witkoff într-un videoclip difuzat de presa de stat din Rusia și preluat pe rețelele de socializare.

Vizita emisarului reprezintă cea mai recentă încercare a Statelor Unite de a aduce Moscova și Kievul la masa negocierilor, la patru ani și jumătate de la declanșarea invaziei la scară largă a Ucrainei. Înaintea discuțiilor din Rusia, trimisul american a avut o întrevedere cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, marți, la Oslo. Oficialul intenționează să propună discuții trilaterale între cei doi lideri de stat și președintele american Donald Trump.

J.D. Vance apără declarațiile lui Witkoff

Afirmațiile emisarului au provocat reacții la Washington. Vicepreședintele Statelor Unite, J.D. Vance, a intervenit public miercuri pentru a susține abordarea reprezentantului diplomatic.

„Sunt de acord ca Steve Witkoff să spună ceva frumos unei persoane care tocmai a eliberat un ostatic american”, explică vicepreședintele american, cu referire la eliberarea lui Stephen Hubbard, un profesor pensionar deținut de Rusia din anul 2022.

Oficialul de la Casa Albă a subliniat scopul pragmatic al vizitei. „Indiferent dacă ești de acord sau nu cu sentimentul de bază, Steve Witkoff este un diplomat. Treaba lui este să meargă acolo și să își facă datoria”, adaugă J.D. Vance.

Prioritatea administrației americane o reprezintă salvarea cetățenilor săi. „Îmi pasă mult mai puțin de ceea ce a spus Steve decât de faptul că el aduce un ostatic american acasă, la familia sa”, punctează vicepreședintele SUA.

Bilanțul victimelor civile pe frontul din Ucraina

Dincolo de declarațiile diplomatice de la Sankt Petersburg, operațiunile militare continuă. Atacurile rusești asupra orașelor Kiev și Harkov au avut loc pe parcursul nopții și au provocat moartea a trei persoane, au raportat primarii locali.

Trupele ruse bombardează infrastructura energetică din întreaga țară înainte de venirea iernii. Asaltul asupra Ucrainei a ucis 328 de civili doar în luna septembrie, conform datelor oficiale publicate de Organizația Națiunilor Unite.

În același timp, Curtea Penală Internațională a emis un mandat de arestare pe numele lui Vladimir Putin în anul 2023. Instanța internațională îl acuză de deportarea copiilor ucraineni în Rusia după declanșarea invaziei.