Dosarul ROBOR ajunge pe masa judecătorilor. CEC Bank deschide proces pentru suspendarea amenzii dictate de Consiliul Concurenței

Banca de stat a înregistrat primul dosar la Curtea de Apel București pentru a bloca sancțiunile dictate recent de autoritatea de concurență privind ROBOR-ul. Instituția financiară solicită suspendarea deciziei, măsură care ar îngheța plata amenzii de 333 de milioane de lei și obligația de a modifica regulile pentru piața interbancară până la judecarea pe fond a litigiului, conform de Profit.ro.

Printre măsurile impuse de Consiliul Concurenței se numără obligația băncilor de a propune un nou mod de cotare în procedura de fixing a indicelui ROBOR. Autoritatea consideră că transparența actuală oferă băncilor o vizibilitate prea mare asupra cotațiilor reciproce. Această practică zilnică, derulată între orele 10.30 și 11.00, duce la creșterea artificială a costului banilor, în detrimentul clienților cu credite, notează instituția de control.

Pentru a susține sancțiunile, Consiliul Concurenței acuză o coordonare a băncilor și un schimb de informații strategice. În replică, bancherii subliniază că normele Băncii Naționale a României impun exact această transparență publică.

Regulile BNR și conflictul deschis între instituții

Reprezentanții băncilor explică mecanismul pieței și invocă o reglementare oficială a BNR, activă din anul 1995. Norma respectivă obligă instituțiile de credit să afișeze permanent cotațiile interbancare pe platformele specializate. Mai mult, procedura de fixing pentru ROBOR și ROBID este stabilită printr-un regulament al asociației profesionale a dealerilor (ACI România), agreat și administrat direct de BNR.

CEC Bank a criticat în termeni duri decizia de sancționare și a acuzat un conflict instituțional deschis între Consiliul Concurenței și banca centrală. Instituția de stat susține că a respectat permanent cadrul legal în vigoare.

La rândul ei, BNR a transmis mai multe mesaje publice în apărarea sistemului bancar. Oficialii băncii centrale au cerut Consiliului Concurenței să indice nivelul presupus corect al indicatorului ROBOR și au pus creșterile din 2022 strict pe seama exploziei inflației și a majorării dobânzii de referință.

Amenzi istorice de 3,7 miliarde de lei

Procesele pentru suspendarea unui act administrativ se judecă în regim de urgență, spre deosebire de contestațiile pe fond. Toate cele zece bănci investigate au anunțat deja intenția de a ataca sancțiunile în justiție.

Consiliul Concurenței a aplicat amenzi totale de 3,7 miliarde de lei în dosarul ROBOR. Pe lângă CEC Bank, lista instituțiilor sancționate mai include Banca Transilvania, BCR, BRD, ING Bank, Raiffeisen Bank, Exim Banca Românească, UniCredit Bank, Intesa Sanpaolo și Libra Bank.