Dosarul ROBOR ajunge pe masa judecătorilor. CEC Bank deschide proces pentru suspendarea amenzii dictate de Consiliul Concurenței

Banca de stat a înregistrat primul dosar la Curtea de Apel București pentru a bloca sancțiunile dictate recent de autoritatea de concurență privind ROBOR-ul. Instituția financiară solicită suspendarea deciziei, măsură care ar îngheța plata amenzii de 333 de milioane de lei și obligația de a modifica regulile pentru piața interbancară până la judecarea pe fond a litigiului, conform de Profit.ro.
Printre măsurile impuse de Consiliul Concurenței se numără obligația băncilor de a propune un nou mod de cotare în procedura de fixing a indicelui ROBOR. Autoritatea consideră că transparența actuală oferă băncilor o vizibilitate prea mare asupra cotațiilor reciproce. Această practică zilnică, derulată între orele 10.30 și 11.00, duce la creșterea artificială a costului banilor, în detrimentul clienților cu credite, notează instituția de control.
Pentru a susține sancțiunile, Consiliul Concurenței acuză o coordonare a băncilor și un schimb de informații strategice. În replică, bancherii subliniază că normele Băncii Naționale a României impun exact această transparență publică.
Regulile BNR și conflictul deschis între instituții
Reprezentanții băncilor explică mecanismul pieței și invocă o reglementare oficială a BNR, activă din anul 1995. Norma respectivă obligă instituțiile de credit să afișeze permanent cotațiile interbancare pe platformele specializate. Mai mult, procedura de fixing pentru ROBOR și ROBID este stabilită printr-un regulament al asociației profesionale a dealerilor (ACI România), agreat și administrat direct de BNR.
CEC Bank a criticat în termeni duri decizia de sancționare și a acuzat un conflict instituțional deschis între Consiliul Concurenței și banca centrală. Instituția de stat susține că a respectat permanent cadrul legal în vigoare.
La rândul ei, BNR a transmis mai multe mesaje publice în apărarea sistemului bancar. Oficialii băncii centrale au cerut Consiliului Concurenței să indice nivelul presupus corect al indicatorului ROBOR și au pus creșterile din 2022 strict pe seama exploziei inflației și a majorării dobânzii de referință.
Amenzi istorice de 3,7 miliarde de lei
Procesele pentru suspendarea unui act administrativ se judecă în regim de urgență, spre deosebire de contestațiile pe fond. Toate cele zece bănci investigate au anunțat deja intenția de a ataca sancțiunile în justiție.
Consiliul Concurenței a aplicat amenzi totale de 3,7 miliarde de lei în dosarul ROBOR. Pe lângă CEC Bank, lista instituțiilor sancționate mai include Banca Transilvania, BCR, BRD, ING Bank, Raiffeisen Bank, Exim Banca Românească, UniCredit Bank, Intesa Sanpaolo și Libra Bank.
2 comentarii
Se va adeveri zicala: ‘Banii vorbesc.’? Procesul va fi unul de lungă durată! Retoric: BNR este un simplu comunicator?
Avand o justitie independenta si corecta, ma astept sa admita actiunea bancilor. Mai trist este ca BNR s-a pozitionat da partea bancilor, cand ea trebuia sa stea neutra. Asemeni situatiei cand au fost discutii intense asupra creditelor cu valoare fixa si variabila, unde diferenta era uriasa. Oricum pe romani ii intereseaza mai mult merdenelele, mai putin soarta lor.
Ce s-a intamplat dupa verificarile Consiliului Concurentei?
1. S-a spart „bula” cotațiilor artificiale
Înainte ca autoritatea de concurență să intervină dur, ROBOR funcționa decuplat de realitate. Încă din raportul de investigație din iunie 2026 s-a arătat că băncile foloseau instrumente comune (precum ferestre Excel partajate în timp real) pentru a-și ajusta și coordona cotațiile declarative. În momentul în care Consiliul Concurenței a aplicat amenzi istorice de 3,73 miliarde de lei (710 milioane de euro), băncile nu au mai riscat să trimită cotații arbitrare sau „umflate”. Ele au fost obligate să ancoreze ROBOR de dobânzile la care se împrumută efectiv în piața interbancară – adică exact baza de calcul a IRCC.
2. IRCC a devenit „ancora de realitate” pentru ROBOR
Mecanismul IRCC capturează tranzacțiile reale realizate cu câteva luni în urmă. Când băncile au început să coteze ROBOR în mod strict independent și competitiv de frică să nu primească noi sancțiuni, cifrele din calculul zilnic al ROBOR au început în mod natural să conveargă spre media tranzacțiilor reale. Faptul că s-au aliniat demonstrează matematic că, atunci când este lăsat liber și nesupus înțelegerilor de culise, prețul teoretic al banilor (ROBOR) tinde să fie identic cu cel practic (IRCC).
3. Schimbare istorică: Senatul a votat înlocuirea definitivă a ROBOR
Consecințele acestei alinieri și ale anchetei au mers atât de departe încât s-a demonstrat că existența a doi indici diferiți nu se mai justifică politic și economic. În octombrie 2026, Senatul României a adoptat un proiect de lege major:
• Înlocuirea totală a ROBOR: Proiectul prevede eliminarea indicelui ROBOR și înlocuirea lui automată cu IRCC pentru creditele aflate în derulare.
• Despăgubirea clienților: Dacă instanțele vor menține definitiv decizia Consiliului Concurenței, băncile vor fi obligate prin lege să recalculeze toate creditele istorice pe ROBOR în funcție de IRCC și să dea banii înapoi oamenilor prejudiciați.
Concluzia o trage oricine vrea sa vada. Sa nu ne antepronuntam pe justitie, uneori mai face si lucruri corecte, vezi speta salarii castigate in instanta de judecatori! :D