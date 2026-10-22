Tradiţia cunoscută în mai multe zone ale ţării sub denumirea de „Focul lui Sumedru” implică aprinderea unor focuri pe dealuri sau în spații deschise în noaptea dinaintea sărbătorii Sfântului Dumitru.

Autoritățile de mediu din județul Dâmbovița avertizează că această practică poate să aducă organizatorilor amenzi sau dosare penale, dacă aceştia aruncă în flăcări materiale interzise de legislația națională.

Reprezentanții instituției de control au explicat limitele legale pentru evenimentele programate în seara zilei de 25 octombrie și au solicitat respectarea normelor de protecție a calității aerului.

„Garda Naţională de Mediu – Comisariatul Judeţean Dâmboviţa reaminteşte că este interzisă incinerarea deşeurilor de orice fel, în spaţii neautorizate”, informează comisarii de mediu, cu precizarea că aceste acțiuni sunt sancționate pe baza Ordonanței de Urgență nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările ulterioare.

Sancțiuni financiare pentru poluarea aerului

Folosirea de deşeuri pentru întreținerea focurilor de sărbătoare atrage amenzi. Comisarii din Dâmbovița amintesc că legislaţia în vigoare interzice incendierea oricărui tip de deşeu, substanţă sau obiect. Impactul poluării asupra comunităților locale reprezintă principalul motiv pentru interzicerea acestei practici.

Pentru faptele constatate în teren, normele legale prevăd amenzi cuprinse între 30.000 de lei și 45.000 de lei, aplicabile exclusiv persoanelor fizice. În cazul persoanelor juridice, sancțiunile cresc și se situează între pragurile de 50.000 de lei și 70.000 de lei, conform news.ro.

Risc de închisoare și patrule mixte pe teren

Consecințele pot depăși sancțiunea contravențională, în funcție de materialele găsite la fața locului. Comisarii precizează că incendierea deșeurilor devine o infracțiune în anumite condiții specifice. O astfel de faptă se pedepsește cu închisoarea de la un an la cinci ani sau cu o amendă penală.

Pentru a preveni incidentele, autoritățile din Dâmbovița au mobilizat forțe de verificare pe parcursul întregii nopți. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor cad direct în sarcina comisarilor de mediu, a reprezentanților Gărzilor Forestiere și a agenților din administrația publică și poliția locală. De asemenea, la acțiunile de control vor participa ofiţeri şi agenţi din cadrul Poliţiei Române, alături de echipaje ale Jandarmeriei Române, conform atribuţiilor stabilite prin lege.