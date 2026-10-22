Sorin Costreie propune modificarea legislației pentru siguranța profesorilor. Pedepsele pentru agresarea profesorilor, pe modelul celor din sistemul sanitar

Ministrul Educației, Sorin Costreie, a prezentat o serie de măsuri pentru creșterea siguranței în unitățile de învățământ, ca răspuns la atacul cu armă albă de la o școală din Bistrița. Oficialul a declarat că ministerul intenționează să propună înăsprirea legislației și dublarea pedepselor pentru actele de violență comise asupra profesorilor.

Atacul de la Bistrița și starea victimelor

Incidentul care a declanșat dezbaterea și noile măsuri a avut loc luni, la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” din Bistrița. Un elev de 13 ani a atacat cu un cuțit o profesoară de matematică și un alt elev de 12 ani. Anchetatorii lucrează cu ipoteza unei fapte premeditate. Elevul a publicat anterior mesaje pe rețelele sociale în care susținea că a planificat atacul timp de opt luni, iar ținta principală a fost un coleg de etnie romă.

„Vorbim de un copil de clasa a VII-a care a atacat cu premeditare pe o doamnă profesoară care preda matematică la clasa a VI-a și un copil. […] Cazul e cutremurător”, explică ministrul.

Sorin Costreie a precizat că a luat legătura cu autoritățile locale și cu directorul școlii pentru a afla starea victimelor.

„M-au asigurat că doamna profesoară e ok și copilul e ok”, a declarat Costreie, citat de digi24.ro.

Femeia a necesitat intervenții chirurgicale, iar elevul rănit a fost externat după primirea îngrijirilor medicale. Suspectul a fost internat la o secție de psihiatrie infantilă, iar procurorii au deschis un dosar penal pentru tentativă de omor calificat.

Controale în ghiozdane și detectoare de metale

Pe lângă sancțiuni, ministerul analizează implementarea unor proceduri directe de securitate la intrarea elevilor în clădiri.

„Ne gândim chiar la controlul rucsacului copilului când intră în școală. Trebuie văzut și analizat de la caz la caz. […] Ne gândim și la detectoare de metale”, punctează Sorin Costreie.

Totodată, demnitarul a subliniat necesitatea unor acțiuni de prevenție, adaptate la realitățile actuale. Violența și consumul de substanțe interzise reprezintă probleme reale pentru sistemul educațional.

„Ce cred că trebuie cu adevărat făcut este să se meargă pe partea de prevenție. Ca să nu se mai ajungă aici, noi trebuie să schimbăm modul și ținta finală a educației”, adaugă noul ministru al Educației.

Modelul preluat din sistemul sanitar

Pentru a asigura protecția personalului didactic, Guvernul va folosi drept referință legislația aplicată deja în spitale. Sorin Costreie a discutat aceste aspecte cu premierul Luca Niculescu și speră să obțină susținere din partea tuturor partidelor parlamentare.

„Acest lucru s-a făcut pentru personalul medical. La fel vrem să procedăm și pentru personalul didactic. Concret, pedeapsa pentru faptă să fie dublată”, explică șeful de la Educație.

Legea actuală pentru protecția angajaților din unitățile medicale, aplicabilă din luna august, prevede sancțiuni majorate.

Amenințarea personalului se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani. Pentru lovire, pedeapsa este de la un an la 5 ani, iar pentru vătămare corporală limitele sunt de la 2 la 7 ani.

Lovirile cauzatoare de moarte aduc condamnări între 5 și 15 ani, în timp ce omorul se pedepsește cu închisoare până la 25 de ani. Aceste praguri ar urma să devină valabile și pentru agresiunile din perimetrul școlar.