Europa caută un emisar pentru discuțiile de pace cu Putin. Alexander Stubb și António Costa, pe lista scurtă

Statele europene recunosc necesitatea desemnării unui reprezentant oficial pentru negocieri directe cu liderul rus Vladimir Putin, cu scopul de a stabili un acord de pace în Ucraina. Problema principală rămâne alegerea persoanei potrivite pentru această misiune diplomatică.

Subiectul a căpătat urgență după vizita la Sankt Petersburg a emisarului american Steve Witkoff. Acesta i-a propus lui Vladimir Putin un summit trilateral, alături de președintele Statelor Unite, Donald Trump, și de liderul ucrainean Volodimir Zelenski.

Liderii statelor membre constată o blocare a canalelor tradiționale de comunicare cu Moscova. „Președintele Putin desconsideră Uniunea Europeană ca autoritate. El nu vrea să vorbească cu Ursula von der Leyen, nu vorbește cu Kaja Kallas. A încetat să mai vorbească cu alți lideri europeni, inclusiv cu Emmanuel Macron”, explică președintele ceh Petr Pavel într-un interviu acordat rețelei Axel Springer.

Oficialul ceh propune o soluție alternativă. Uniunea Europeană trebuie să „identifice o persoană sau un grup de persoane care să vorbească în numele Europei. Nu neapărat reprezentanți ai UE sau ai NATO, ci pur și simplu lideri care să primească un mandat din partea celorlalți pentru a negocia”, adaugă Petr Pavel.

Variante pentru funcția de negociator-șef

Acțiunile recente ale lui Donald Trump au generat îngrijorări la Bruxelles. Liderul american a comunicat direct cu Vladimir Putin, abordare care a relansat dezbaterea despre necesitatea unui canal direct de contact între Europa și Kremlin.

„Oricât de greu ar fi de acceptat, cred că ar fi bine să avem un fel de canal de comunicare cu Putin”, notează David Lidington, expert în cadrul institutului Royal United Services din Londra, citat de POLITICO.

Un nume vehiculat în afara structurilor clasice ale Uniunii Europene este Alexander Stubb, președintele Finlandei. Oficialul nordic beneficiază de o relație consolidată cu Donald Trump și de experiența istorică a țării sale în relația cu Rusia. „Ei știu mai bine decât oricine de pe partea noastră ce este necesar pentru a te simți în siguranță într-o astfel de situație”, punctează un diplomat european sub protecția anonimatului.

Presiuni asupra lui António Costa

În interiorul instituțiilor comunitare, atenția se îndreaptă către președintele Consiliului European. Liderii europeni i-au cerut lui António Costa, la summitul de săptămâna trecută, să inițieze un dialog cu președintele rus.

„Costa a spus că nu, nu va vorbi cu Putin acum. Dar Costa ar trebui să înceapă să vorbească cu Putin dacă vrem să jucăm un rol în negocieri. Dacă nu vorbim, facem jocul adversarilor noștri”, explică un alt diplomat european.

Sursele politice îl consideră pe António Costa o alegere mai bună comparativ cu Ursula von der Leyen sau Kaja Kallas, percepute ca fiind prea implicate de partea ucraineană. „Costa pare a fi un intermediar mai onest”, concluzionează oficialul de la Bruxelles.

Comisia Europeană insistă că instituția participă deja la eforturile de pace. Purtătorul de cuvânt Paula Pinho a confirmat prezența lui Bjoern Seibert, consilierul principal al Ursulei von der Leyen, la discuțiile pregătitoare desfășurate la Oslo.

„Principalul obiectiv a fost acela de a explora dacă există parametrii pentru o posibilă trecere la discuții trilaterale sau chiar multilaterale, cu prezența Ucrainei și a Rusiei la aceeași masă”, declară reprezentanta Comisiei.