Comisia Europeană a propus luni noi sancțiuni împotriva Rusiei din cauza războiului din Ucraina, inclusiv interdicția sportivilor de a concura sub drapelul rusesc la evenimente sportive din Uniunea Europeană și interdicția de a acorda vize foștilor combatanți ruși.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a prezentat, de asemenea, măsuri care vizează instituțiile financiare și platformele cripto din Rusia în cel de-al 22-lea pachet de sancțiuni al Comisiei împotriva Moscovei din cauza invaziei rusești în Ucraina.

În sectorul serviciilor financiare, UE extinde interdicția privind tranzacțiile la aproximativ 60 de bănci rusești, care vor fi deconectate de la sistemul SWIFT.

În ceea ce privește „flota din umbră” a Rusiei, peste 70 de nave suplimentare sunt adăugate pe lista sancțiunilor.

„Propunem interzicerea tuturor navelor-cisternă care sunt asigurate în Rusia”, a declarat von der Leyen.

Scopul celui de al 22-lea pachet

„Astăzi, prezentăm al 22-lea pachet de sancțiuni. Scopul este de a menține presiunea asupra Rusiei pentru a pune capăt războiului de agresiune din Ucraina. Și vom continua să propunem noi sancțiuni până când Rusia va demonstra o intenție reală pentru o pace durabilă în Ucraina”, a declarat von der Leyen.

Ea a spus că cel mai recent pachet va intensifica presiunea asupra Rusiei în trei domenii.

„Atacăm cu mai multă înverșunare modalitățile Rusiei de a-și finanța războiul, vizând băncile și platformele sale cripto. Izolăm și mai mult Rusia. Închidem ușa participării sale la evenimente sportive și culturale europene. Înăsprim regulile privind vizele. Și dublăm eforturile de aplicare a acestora”, a declarat von der Leyen.

„Îi oferim Ucrainei puterea de a asigura pacea și Rusiei toate motivele să o aleagă”, a încheiat von der Leyen.

Sancțiunile necesită unanimitatea țărilor UE pentru a fi adoptate.

„Sportul nu e forum de propagandă”

Comentând participarea Rusiei la competiții sportive și evenimente culturale, von der Leyen a subliniat că evenimentele sportive nu trebuie să devină platforme pentru propagandă.

„Evenimentele sportive nu pot fi un forum pentru activități de propagandă. Astăzi, pentru orice eveniment sportiv din UE, introducem interdicții pentru echipele și sportivii ruși care concurează sub steagul rusesc”, a declarat ea într-un discurs video.

„Propunem interzicerea afișării simbolurilor oficiale rusești. De asemenea, vom restricționa fluxurile financiare de la sponsorii ruși către asociațiile sportive și culturale cu sediul în Europa. Și vom introduce restricții pentru rușii care dețin funcții în organele de conducere ale federațiilor sportive europene”, a spus ea.

Interdicție de vize pentru foștii combatanți ruși

Comisia propune, de asemenea, o modalitate de implementare a unei interdicții de vize UE pentru foștii combatanți ruși, modalitate convenită în funcție de fezabilitate în pachetul anterior.

„Am observat recent o escaladare a activităților cinetice neconvenționale ale agenților ruși în Europa. Iar această interdicție face parte din răspunsul nostru”, a declarat von der Leyen.

Ea a adăugat că „foștii combatanți ruși reprezintă un risc de securitate pentru Europa. Nu li se poate permite să rătăcească liber prin țările noastre. Prin urmare, intrarea în Uniunea Europeană va fi interzisă.”

Comisia a creat, de asemenea, un Grup operativ pentru sancțiuni criptografice, alături de noi restricții impuse pentru 60 de bănci rusești și mai multe platforme cripto.

Vizate, băncile și platformele cripto

Blocul comunitar înăsprește, de asemenea, supravegherea criptomonedelor și a rețelelor de plăți.

„Atacăm mai dur modalitățile Rusiei de a-și finanța războiul, vizând băncile și platformele sale cripto”, a adăugat ea.

„Ne vom concentra asupra Rusiei, dar vom include și țări terțe care ajută Rusia să evite sancțiunile noastre. Acesta este un punct central al noului nostru pachet. Și un domeniu important în care dorim să ne aliniem eforturile cu partenerii internaționali”, a declarat Von der Leyen, adăugând că a fost lansat un Grup operativ pentru sancțiuni criptografice pentru a sprijini această activitate.

Kârgâzstanul a fost prima țară afectată de instrumentul anti-eludare al UE în acest an, pentru facilitarea eludării prin intermediul băncilor și companiilor sale de criptomonede.

Interdicții în sectorul energetic

Al doilea domeniu privește sectorul energetic al Rusiei, unde UE își extinde interdicția privind furnizarea de servicii legate de energie.

„Nicio companie europeană nu poate ajuta Rusia să construiască, să opereze sau să repare infrastructurile sale energetice, în special rafinăriile”, a spus ea.

Ea a explicat că, pentru prima dată, interdicția va acoperi și serviciile din sectorul energiei electrice.

Noile sancțiuni vor viza, pentru prima dată, și companiile de electricitate și vor interzice cetățenilor europeni să ocupe posturi în companii din Rusia.

„Nu poate exista o situație normală în relațiile noastre economice cu Rusia”, a spus ea.