Reforma administrativ-teritorială ar putea viza peste jumătate dintre comunele României, dacă PSD va merge pe varianta comasării și a localităților cu mai puțin de 3.000 de locuitori. O analiză realizată de Cotidianul, pe baza datelor Institutului Național de Statistică din 2023, arată că 1.569 dintre cele 2.862 de comune ale țării se află sub acest prag.

Un al doilea scenariu, pus în dezbatere publică de Ministerul Dezvoltării, este comasarea voluntară a celor 429 de comune cu cel mult 1.500 de locuitori, așa cum prevede programul de guvernare.

Cele două variante se „canibalizează”, a recunoscut Dragoș Benea.

Referendumul național

Totodată, Benea a vorbit despre varianta unui referendum național prin care cetățenii să se pronunțe cu privire la reforma administrativ-teritorială, pentru a nu mai fi organizate mai multe referendumuri mici.

„Sute sau mii de referendumuri locale acum înseamnă cheltuieli foarte mari și din punctul meu de vedere, timpul nu ne este aliat în ceea ce vrem să facem (…) O olimpiadă a referendumurilor poate frâna decisiv acest proiect”, a argumentat Benea. Europarlamentarul PSD a punctat că e doar o posibilitate momentan, nu o certitudine.

Ce cred primarii

Mai multe opinii au fost exprimate de aleșii locali în cadrul dezbaterilor.

Lia Olguța Vasilescu, președinta Asociației Municipiilor din România, a transmis că reforma este vitală dacă vrem să absorbim fonduri în următorul ciclu financiar al Uniunii Europene.

„Vorbim despre două comune sărace care se unesc și până la urmă, e aceeaşi sărăcie. Nu e chiar așa…pentru că dispar jumătate din consilierii locali pentru care se plătesc indemnizații, dispar jumătate din primari și viceprimari pentru care se plătesc indemnizații, vor dispărea obligatoriu funcționari, poate jumătate din ei pentru care, la fel, se plătesc salarii”, a afirmat ea.

Primarul din Videle, Teleorman, Cornel Gogan, a spus că în ultima lună a discutat cu mulți primari din județul Teleorman, iar toți refuză să se organzieze un referendum.

„Cum vom putea noi să combatem ca aceste referendumuri să iasă câștigătoare? Pentru că acei primari controlează foarte bine comunitățile lor și vreau să țineți cont că 453 de primari vor bloca acest demers necesar pentru România, pentru resursele noastre”, a spus primarul.

Temerile minorităților naționale

Gheorghe Nacov, parlamentar al minorităților naționale, a vorbit despre temerea ca specificul etnic al localităților să fie afectat, prin comasările localităților. Totodată, a spus că minoritățile naționale ar avea de pierdut și în alegeri.

„România este lider în Europa în ceea ce privește drepturile oferite minorităților naționale. Suntem 20 de minorități naționale care ne-au conservat până în 2026 și datorită faptului că, după 1990, ne-au fost acordate aceste drepturi, anumite în Constituție. Dar în momentul în care s-ar schimba întreaga comună, prin alipirea unei asemenea comune la altă comună sau prin înglobarea altor comune la comună,s-ar schimba întreg peisajul demografic din punct de vedere etnic.

Într-un fel, pentru că avem drepturi politice însemnate, organizațiile noastre candidează numai pentru Parlamentul României și și la alegerile pentru administrația publică locală, riscăm să pierdem aceste posibilități și niște piloni importanți pentru conservarea noastră, pentru că unele majorități în Consiliul Local, în momentul de față, se formează cu participarea organizațiilor minorităților naționale, lucru care va fi imposibil sau foarte greu de realizat dacă aceste UAT-uri ar fi comasate sau alipite. Iar legat de aceste majorități în Consiliul Local, acolo se iau niște decizii foarte importante, de natură să ne ajute sau să nu ne ajute să ne conservăm identitatea națională”, a explicat Nacov.

Extinderea pragului de la 1.500 la 3.000 de locuitori ar însemna că aproape 55% dintre comunele României ar putea fi luate în calcul pentru comasare.

Olt și Teleorman ar fi cele mai afectate

Olt este județul cu cele mai multe comune care nu ating pragul de 3.000 de locuitori. Din cele 104 comune ale județului, 85 se află în această situație. Dintre ele, 23 au cel mult 1.500 de locuitori.

Urmează Teleorman, cu 73 de comune sub 3.000 de locuitori, dintre care 20 nu depășesc pragul de 1.500.

Pe locul al treilea se află Caraș-Severin și Dolj, fiecare cu câte 63 de comune sub 3.000 de locuitori. În Caraș-Severin, 26 dintre acestea au cel mult 1.500 de locuitori, în timp ce în Dolj sunt 21.

Vâlcea are 54 de comune sub pragul de 3.000 de locuitori, iar Alba, 53.

Alte trei județe, Argeș, Bihor și Mureș, au câte 51 de comune în această situație. Cluj și Timiș au fiecare câte 50.