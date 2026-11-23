România se află în vizorul grupărilor de spionaj cibernetic asociate Rusiei. Hackerii au reușit să compromită sistemul de e-mail al unei instituții guvernamentale și au încercat să obțină informații din corespondența cu NATO și Uniunea Europeană. Experții companiei de securitate cibernetică ESET avertizează că atacurile asupra instituțiilor românești nu sunt incidente izolate, ci fac parte dintr-o campanie mai amplă de colectare a informațiilor.

Robert Lipovsky, cercetător principal al ESET, a explicat, într-un interviu acordat Antena 3 CNN, că în spatele operațiunii se află gruparea Turla, asociată Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB). Potrivit specialistului, România este vizată în mod repetat de astfel de operațiuni, iar metodele folosite de atacatori devin tot mai sofisticate.

Cum au pătruns hackerii ruși în sistemele unei instituții românești

Investigația ESET arată că atacatorii au compromis un server Microsoft Exchange, utilizat pentru gestionarea corespondenței electronice. Modul exact în care hackerii au obținut accesul inițial nu a fost stabilit. Specialiștii iau în calcul exploatarea unei vulnerabilități informatice sau utilizarea unor mesaje de tip spear-phishing, concepute pentru a păcăli anumite persoane să ofere acces la sistemele organizației.

După compromiterea serverului, atacatorii au folosit un set de instrumente informatice malițioase, denumit Cereal, care permitea monitorizarea și colectarea selectivă a mesajelor. Programul identifica în mod special e-mailurile trimise către sau primite de la instituții ale NATO și Uniunii Europene. Un element important al operațiunii a fost capacitatea hackerilor de a rămâne ascunși în sistemele informatice, fără să provoace întreruperi evidente ale activității.

SRI spune că atacul a fost oprit. ESET nu exclude furtul unor informații

Serviciul Român de Informații a confirmat, pe 11 noiembrie 2026, că atacul cibernetic a fost identificat în decembrie 2025. Potrivit instituției, specialiștii Centrului Național Cyberint au intervenit pentru limitarea atacului și remedierea problemelor de securitate.

SRI a precizat că nu au fost identificate sustrageri de date sensibile și că serviciul de e-mail afectat a fost remediat. Totuși, cercetătorii ESET au observat activitate asociată atacatorilor și în ianuarie 2026.

Robert Lipovsky a explicat că experții nu au dovezi privind extragerea efectivă a unor informații sensibile, dar nici nu pot exclude această posibilitate. Programul malițios descoperit avea capacitatea tehnică de a copia corespondența, însă datele analizate de ESET nu permit stabilirea exactă a informațiilor care ar fi putut ajunge la atacatori.

România, printre țintele importante ale spionajului cibernetic rusesc

Cercetătorii ESET au identificat instrumentele grupării Turla și într-o instituție guvernamentală din Kazahstan. Potrivit companiei, aproximativ 70% dintre țările vizate de Turla din 2022 sunt foste republici sovietice sau state europene care au avut legături strânse cu Uniunea Sovietică.

Interesul pentru România este explicat și prin poziția strategică a țării, apartenența la NATO și Uniunea Europeană, dar și prin contextul războiului din Ucraina. Experții avertizează că instituțiile guvernamentale, infrastructurile critice și organizațiile din domeniul apărării reprezintă ținte importante pentru operațiunile de spionaj.

În același timp, organizațiile mai mici pot deveni vulnerabile atunci când nu dispun de personal specializat și de sisteme informatice suficient de bine protejate.

Experții avertizează asupra riscurilor pentru securitatea națională

Robert Lipovsky a subliniat că apărarea împotriva acestor atacuri presupune monitorizarea permanentă a sistemelor informatice și intervenția rapidă în cazul identificării unor activități suspecte.

Specialistul a apreciat reacția autorităților române în cazul atacului descoperit la sfârșitul anului trecut, dar a atras atenția că amenințările nu dispar odată cu eliminarea unui program malițios.

Grupările specializate în spionaj cibernetic pot încerca să pătrundă din nou în rețelele pe care le-au compromis anterior. SRI a anunțat că investighează și alte activități asociate campaniilor cibernetice ale Federației Ruse și că va continua măsurile de protejare a instituțiilor din România.