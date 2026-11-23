Statele participante la conferința ONU pentru climă COP31 din Antalya, Turcia, nu au reușit să ajungă la un acord major privind combaterea schimbărilor climatice, relatează BBC. Negocierile trebuiau să se încheie vineri, dar s-au prelungit până duminică seară în căutarea unui compromis. Astfel, summitul a devenit cea mai lungă conferință climatică ONU din istorie.

Ultima dată când acordul politic principal al unui summit COP a eșuat în acest fel a fost în 2009, la Copenhaga. Deși discuțiile au fost găzduite de Turcia, Australia a condus oficial negocierile, o formulă pe care unii observatori au descris-o drept haotică.

Blocajul asupra combustibililor fosili și opoziția UE

După două săptămâni de tratative, delegații au primit duminică dimineață un nou proiect de acord, menit să deblocheze situația. Expresia „combustibili fosili” a lipsit însă complet din document. Singura trimitere indirectă la cărbune, petrol și gaze a fost o referire la acordul COP28 din 2023, prin care statele conveniseră asupra „tranziției” din sistemele energetice.

Uniunea Europeană, statele insulare din Pacific, Panama și Insulele Marshall au respins varianta finală. Reprezentantul UE, ministrul irlandez Darragh O’Brien, a transmis că blocul comunitar se opune și că deciziile nu se apropie de nivelul de ambiție necesar.

„Este de neconceput să avem un pact climatic care nu face nicio mențiune la combustibilii fosili”, a declarat Darragh O’Brien.

Un prim proiect de text, prezentat luni, menționa combustibilii fosili de șase ori, însă statele producătoare de petrol l-au blocat. Delegatul Arabiei Saudite, Mohammad Ayoub, a susținut că țările arabe au negociat cu bună-credință și a argumentat că acestea au contribuit doar cu o mică parte la emisiile istorice de gaze cu efect de seră. La rândul ei, Rusia a avertizat împotriva „sloganurilor” legate de cărbune, petrol și gaze și a susținut că o renunțare prea rapidă ar genera „sărăcie energetică”.

Disputa pe bani și reacțiile liderilor internaționali

Al doilea mare obstacol a vizat finanțarea destinată țărilor sărace pentru adaptarea la valurile de căldură și secetele severe. Anul trecut, la COP30 din Brazilia, statele au convenit să tripleze aceste fonduri. Proiectul din Antalya nu a inclus însă sume concrete și nici o bază de calcul clară, ceea ce a alimentat temerile că țările bogate pot evita angajamentele asumate.

„Națiunile bogate și guvernele poluatoare nu pot continua să vină cu mâna goală”, a afirmat Mohamed Adow, reprezentantul organizației Power Shift Africa.

Secretarul general al ONU, António Guterres, aflat la ultimul său summit COP înainte de încheierea mandatului, s-a declarat „profund dezamăgit”. El a criticat dur „interesele puternice ale combustibililor fosili”, despre care a spus că aplică tactica marilor companii de tutun: distorsionează știința, întârzie politicile, blochează acțiunile și acumulează profituri uriașe pe spatele populației.

Premierul australian Anthony Albanese a pus eșecul pe seama „vremurilor geopolitice dificile”. Ministrul australian Chris Bowen, președintele negocierilor COP31, a vorbit despre „linii roșii imposibil de depășit” în cel mai tensionat climat geopolitic din memoria recentă.

Și fostul vicepreședinte american Al Gore a reacționat dur pe rețeaua X. El a calificat drept „revoltător” faptul că „o mână de petro-state” are drept de veto asupra oricărei mențiuni la combustibilii fosili și a cerut o reformă majoră a formatului COP. Din partea Marii Britanii, secretarul pentru Energie, Miatta Fahnbulleh, a numit lipsa unui acord „imens de dezamăgitoare”, dar a dat asigurări că angajamentul Londrei rămâne neclintit.

Ținta de 1,5 grade Celsius și viitorul summiturilor ONU

Eșecul din Antalya vine într-un an 2026 care ar putea deveni cel mai cald din istoria măsurătorilor, marcat de secetă în Europa și inundații fulgerătoare în Nepal. COP31 a fost prima conferință anuală ONU în care s-a discutat oficial despre depășirea pragului de încălzire globală de 1,5 grade Celsius, stabilit prin Acordul de la Paris din 2015.

Conform estimărilor ONU, politicile guvernamentale actuale plasează lumea pe o traiectorie de încălzire de aproximativ 2,8 grade Celsius până în 2100. Deși nivelul este mai mic decât scenariile de peste 4 grade Celsius din anii 2010, ritmul de reducere a emisiilor rămâne insuficient pentru respectarea țintei de la Paris în următorii ani.

În ciuda prăbușirii acordului principal, participanții au bifat câteva progrese punctuale. Delegații au avansat în privința unui „mecanism de tranziție echitabilă”, destinat sprijinirii angajaților și comunităților în trecerea spre energia curată. Totodată, peste 80 de state au susținut obiectivul Turciei de a crește ponderea electricității în consumul global de energie la 35% până în 2035.

Eșecul negocierilor bazate pe consens ridică semne de întrebare asupra eficienței actualului format ONU. Șeful ONU pentru climă, Simon Stiell, a anunțat că va solicita propuneri pentru o posibilă reformă a procedurii înainte de următoarea conferință, COP32, programată în Etiopia în noiembrie 2027.