Un matematician de la compania americană Anthropic a anunțat că programul de inteligență artificială Claude l-a ajutat să demonstreze una dintre cele mai importante probleme nerezolvate ale matematicii: ipoteza lui Riemann. Sâmbătă după-amiază, două organizații independente au confirmat validitatea demonstrației, relatează The Guardian.

Levent Alpöge, matematician americano-turc angajat al companiei din San Francisco, a publicat vineri o notă pe site-ul său personal. El a precizat că a elaborat soluția împreună cu Claude pe parcursul a aproximativ șase săptămâni și a pus la dispoziție codul informatic aferent, scris în limbajul de programare Lean.

Verificarea independentă și momentul ales pentru anunț

După publicarea codului, matematicienii au început verificarea tehnică a demonstrației. Sâmbătă după-amiază, Lean Focused Research Organization și Mathlib Initiative, două organizații care lucrează cu limbajul Lean pentru ecuații matematice, au confirmat rezultatul.

„Avem deplină încredere că demonstrația lui Alpöge pentru ipoteza lui Riemann este corectă și îl felicităm pentru această realizare”, au transmis cele două grupuri.

În nota sa, matematicianul a descris în termeni entuziaști rolul jucat de sistemul de inteligență artificială în etapa finală a cercetării.

„Claude și cu mine ne-am simțit grozav împreună în ultimele luni, cu o asemenea anvergură, dar de această dată Claude m-a depășit categoric aproape de linia de sosire. Nu, Claude a zburat, a dansat și a strălucit lângă linia de sosire”, a scris Alpöge.

Anunțul a apărut la doar o zi după debutul bursier al Anthropic pe indicele Nasdaq. Cercetătorul a recunoscut coincidența delicată: „Momentul precis este îngrozitor. Dacă aș fi putut, aș fi terminat totul mult mai devreme.”

O problemă de aproape 170 de ani și un premiu de un milion de dolari

Ipoteza lui Riemann are aproape 170 de ani și poartă numele matematicianului german Bernhard Riemann, care a formulat-o în 1859. Problema vizează numerele prime, adică numerele întregi mai mari decât 1 care se divid doar cu 1 și cu ele însele.

Riemann a analizat frecvența și distribuția acestor numere pe axa numerică și a dezvoltat o formulă pentru estimarea numărului de numere prime mai mici decât o anumită valoare.

Ipoteza figurează pe lista celor șapte Probleme ale Mileniului, stabilită în anul 2000 de Institutul de Matematică Clay. Instituția oferă un premiu de un milion de dolari pentru rezolvarea fiecărei probleme de pe această listă.

Îngrijorări în lumea academică față de rolul marilor companii de AI

Reușita marchează un nou prag în utilizarea inteligenței artificiale pentru probleme matematice complexe, dar stârnește și neliniște în rândul matematicienilor. Mulți cercetători privesc cu rezervă faptul că firme private extrem de bogate investesc milioane de dolari pentru a rezolva probleme fundamentale prin putere de calcul.

The New York Times a relatat că, tot vineri, un matematician independent din Italia, Alessandro Masullo, a publicat o demonstrație incompletă a ipotezei lui Riemann, la care a lucrat aproape 12 ani. Masullo a declarat că nu a folosit inteligența artificială, deoarece nu are deplină încredere în astfel de sisteme.

Controverse similare au apărut și în luna septembrie. Atunci, rivalul OpenAI a susținut că o versiune nepublică a instrumentelor sale a ajutat la rezolvarea unei părți dintr-o altă Problemă a Mileniului. Compania a cheltuit însă 15 milioane de dolari pentru a rula 10.000 de sisteme de inteligență artificială, o abordare care a surprins comunitatea științifică. În momentul anunțului făcut de OpenAI, Levent Alpöge lucra la rândul său la acea problemă pentru Anthropic.