Mai mulți membri PNL Iași, inclusiv persoane implicate în campaniile electorale ale partidului, dar și rude ale acestora, au obținut contracte de muncă la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Iași. Unele remunerații depășesc 14.000 de lei brut lunar, inclusiv pentru activități desfășurate cu program redus. Informațiile apar într-o investigație publicată de Ziarul de Iași, care ridică semne de întrebare privind criteriile de angajare și utilizarea fondurilor publice.

Asociația este condusă de Grigore Nepotu, vicepreședinte al organizației municipale PNL Iași. Instituția primește bani din cotizațiile administrațiilor locale și din proiecte finanțate prin fonduri europene.

Potrivit datelor prezentate de publicația ieșeană, asociația a înregistrat în 2025 venituri de 5,06 milioane de lei și cheltuieli de 4,92 milioane de lei. În același an, avea 29 de angajați.

Contracte de peste 10.000 de lei pentru membri ai PNL

Printre persoanele identificate în investigație se numără Adrian Brunello, lider al unei organizații de cartier PNL Iași și fost candidat la alegerile locale din 2024.

Acesta a încheiat trei contracte part-time în calitate de formator. Două dintre ele prevedeau remunerații lunare brute de 9.572 de lei, iar cel de-al treilea, 7.179 de lei.

Un alt exemplu este Ioan Ursache, președintele organizației municipale a Tineretului Național Liberal Iași. Acesta a avut două contracte cu asociația în 2025, pentru activități de formare și relații publice, cu remunerații de 5.880 și 10.051 lei brut lunar.

Pe lista prezentată de jurnaliști figurează și Alexandru Bogdan Ciochină, vicepreședinte al PNL Iași la nivel municipal. El a fost angajat pentru activități în domeniul resurselor umane, printr-un contract part-time de 7.539 de lei brut lunar.

Rude ale liberalilor, angajate în cadrul asociației

Investigația prezintă și situații în care persoane din aceeași familie au avut contracte cu Asociația Zona Metropolitană Iași. Elena Monica Manoliu, lideră a unei organizații de cartier PNL și fostă candidată la Consiliul Județean Iași, a încheiat șase contracte part-time după 2023. Unul dintre acestea, intrat în vigoare în august 2026, prevede un salariu de 14.359 de lei brut lunar.

În cadrul asociației figurează și Cătălina Ioana Chirvasie, rudă a acesteia, care a avut patru contracte pentru diferite funcții, inclusiv de manager de proiect și șef de departament. Remunerațiile menționate în investigație ajung tot până la 14.359 de lei lunar.

O altă situație este cea a lui Răzvan Cosmin Stavarache, secretar general adjunct al PNL Municipiul Iași. Acesta are un contract part-time de 4.787 de lei lunar, în timp ce soția sa, Iulia Gabriela Stavarache, figurează cu un contract de formator remunerat cu 7.692 de lei lunar.

Sumele reprezintă remunerațiile prevăzute în contractele prezentate de publicație și nu trebuie confundate automat cu veniturile efectiv încasate simultan.

Directorul asociației, mai multe contracte remunerate

Nici directorul general Grigore Nepotu nu lipsește din documentele analizate de jurnaliști. Pe lângă salariul de bază de 18.304 lei brut lunar, acesta a avut contracte suplimentare pentru diferite activități.

Printre ele se numără un contract de agent de ocupare a forței de muncă, remunerat cu 7.180 de lei lunar, dar și două contracte aflate în derulare, de 8.616 lei și 2.512 lei lunar.

Cum răspunde Asociația Zona Metropolitană Iași

Contactată de Ziarul de Iași, conducerea asociației a respins acuzațiile privind eventualele angajări pe criterii politice. Reprezentanții instituției susțin că recrutarea se realizează în funcție de pregătirea profesională, experiența candidaților și cerințele posturilor.

Asociația a invocat și legislația privind protecția datelor personale, precizând că nu poate confirma sau infirma relațiile de familie ori apartenența politică a persoanelor menționate.

În cazul proiectelor europene, conducerea susține că echipele propuse sunt supuse verificării și aprobării autorităților responsabile de gestionarea finanțărilor. Investigația readuce în discuție modul în care sunt cheltuiți banii publici în structurile de dezvoltare intercomunitară și transparența procedurilor de angajare.