Rezultatele alegerilor de la mijloc de mandat au modificat modul în care politicienii și strategii din Statele Unite abordează scrutinul prezidențial din 2028. Pentru prima dată în mai bine de un deceniu, cursa pentru Casa Albă nu îl va avea pe Donald Trump printre candidați, fapt care determină atât Partidul Democrat, cât și Partidul Republican să pregătească o schimbare de generație.

Potrivit unei analize publicate de CNN, bazate pe un dialog dintre jurnalistul Zachary Wolf și reporterul Edward-Isaac Dovere, victoria democraților în alegerile de la mijloc de mandat a reorientat dezbaterile din interiorul partidului.

În evaluarea lui Dovere, această schimbare de perspectivă îi determină pe strategii democrați să privească scrutinul din 2028 ca pe o competiție care nu va mai avea ca temă centrală opoziția față de Donald Trump, deși evoluțiile din ultimii doi ani ai mandatului prezidențial pot influența acest calcul.

În acest context, membrii Partidului Democrat analizează modalitățile prin care pot menține sprijinul alegătorilor latino și cum își pot demonstra capacitatea de a câștiga în state precum Carolina de Nord sau Texas. Datele din sondaje și din grupurile de discuții arată că alegătorii solicită soluții concrete privind costul vieții și reducerea cheltuielilor. Potrivit lui Dovere, dezbaterile din alegerile primare nu se vor mai concentra pe proiecte teoretice fără aplicabilitate imediată, ci pe măsuri capabile să scadă prețurile pe termen scurt.

Lecțiile scrutinelor din Texas

Rezultatele înregistrate în Texas oferă repere pentru modul în care candidații democrați pot atrage segmente de electorat care nu au votat anterior cu acest partid. James Talarico a obținut un mandat de senator, iar Gina Hinojosa a câștigat funcția de guvernator al statului, deși în urmă cu doi ani ambii aveau o notorietate redusă la nivel statal. Singurul element comun al parcursului lor anterior a fost activitatea de reprezentanți în legislativul statului Texas, fiecare derulând campanii cu abordări distincte.

Analiza indică faptul că succesul electoral nu depinde de apartenența la o anumită categorie demografică sau de încadrarea într-o aripă ideologică a partidului. Alegătorii au arătat disponibilitate de a susține candidați democrați atunci când percep o legătură directă și credibilă cu aceștia. În timpul campaniilor din Texas, atât Talarico, cât și Hinojosa au abordat tema colaborării cu republicanii și a unirii electoratului.

Referindu-se la percepția cetățenilor asupra clasei politice, Edward-Isaac Dovere a explicat concluziile desprinse din deplasările sale pe teren: „Oamenii din întreaga țară spuneau — în grupuri de discuții, în sondaje și în conversațiile pe care le-am avut în timp ce călătoream prin țară — că, în esență, și-au pierdut încrederea în procesul politic. Nu cred că politicienii fac ceva pentru ei și cred că guvernul nu îi ajută, iar prețurile continuă să crească, oamenii bogați o duc tot mai bine și nimănui nu îi pasă de ei.”

În opinia sa, electoratul nu mai caută promisiuni generale, ci rezultate verificabile, depășind cadrul sloganului folosit de Barack Obama în 2008.

Strategiile de campanie în teritoriu

Modul în care potențialii candidați pentru 2028 s-au implicat în campania de la mijloc de mandat evidențiază diferențe de abordare. Reprezentanta de New York, Alexandria Ocasio-Cortez, și-a evaluat opțiunile încă din primăvară pentru a stabili dacă poate face campanie în circumscripții disputate, nu doar în fiefurile democrate. Cu toate acestea, în toamnă, ea a susținut aproape exclusiv candidați cu o orientare ideologică similară, precum Abdul El-Sayed în Michigan și candidați din câteva districte din New York.

În cazul statului Mississippi, unde democratul Scott Colom a câștigat un mandat de senator, Ocasio-Cortez nu a participat la acțiuni electorale. După o discuție între cei doi, s-a decis să nu aibă loc o confruntare, deoarece Ocasio-Cortez nu a dorit să își modifice programul de deplasări, iar echipa lui Colom a considerat că asocierea nu ar aduce beneficii campaniei într-un stat cu electorat preponderent republican.

Necesitatea adaptării mesajelor

Prin contrast, fostul secretar al Transporturilor, Pete Buttigieg, a desfășurat acțiuni de campanie în 38 de state, susținând atât candidați moderați, cât și progresiști. Guvernatorul statului Pennsylvania, Josh Shapiro, a ales o strategie concentrată exclusiv pe propriul stat, contribuind la câștigarea a patru mandate în Camera Reprezentanților și la obținerea majorității democrate în legislativul statal.

Pe de altă parte, guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, aflat la final de mandat, și guvernatorul statului Illinois, JB Pritzker, reales în funcție, se confruntă cu necesitatea de a-și adapta mesajele. Ambii și-au construit profilul politic pe opoziția față de Donald Trump.

Totuși, Pritzker și-a consolidat rețeaua de relații în partid prin finanțarea unui număr mare de campanii, inclusiv cele ale Ginei Hinojosa și ale lui Scott Colom, și prin sprijinirea viceguvernatorului său, care a devenit a patra femeie de culoare aleasă în Senatul Statelor Unite. La rândul său, Newsom poate invoca faptul că opoziția sa față de redesenarea circumscripțiilor electorale de către republicani a contribuit la câștigarea a cinci mandate de către democrați în Camera Reprezentanților.

Rolul Kamalei Harris în victoria din Mississippi

Campania lui Scott Colom din Mississippi a reprezentat un reper pentru evaluarea potențialilor candidați din 2028. Senatorii Raphael Warnock și Cory Booker au mers în Mississippi pentru a-l susține pe Colom înaintea Kamalei Harris.

Ulterior, Harris a acceptat invitația lui Colom de a participa la un eveniment electoral în acest stat, în pofida rezervelor exprimate de unii membri ai echipei candidatei democrate, care se temeau de impactul unei asocieri cu un lider național.

Evenimentul a generat o prezență numeroasă a publicului, confirmând faptul că Harris dispune de cel mai ridicat nivel de notorietate și de capacitatea de a mobiliza mulțimi mai mari decât oricare alt posibil competitor democrat.

Ulterior vizitei lui Harris, Pete Buttigieg a efectuat la rândul său o deplasare în Mississippi pentru a-l sprijini pe Colom, după ce îi acordase deja susținerea oficială.

Calendarul lansărilor pentru alegerile din 2028

În ceea ce privește momentul anunțării candidaturilor pentru 2028, ritmul se anunță mai lent comparativ cu ciclul electoral precedent, când Elizabeth Warren și-a lansat campania pe 31 decembrie 2018.

Mai mulți guvernatori proaspăt realeși intenționează să își preia mai întâi noile mandate înainte de a lua o decizie oficială. Potrivit discuțiilor purtate de Dovere cu potențialii candidați, aceștia se află încă în etapa de evaluare personală, recrutare de personal și organizare logistică.

Desfășurarea alegerilor primare ar putea suferi modificări și în privința dezbaterilor televizate și a evenimentelor organizate de grupurile de interese. Candidații din 2020 au considerat că numărul mare de dezbateri și criteriile de calificare au consumat resurse de timp fără a aduce beneficii procesului electoral.

De asemenea, mulți lideri democrați manifestă reticență față de participarea la forumuri tematice în care li se solicită poziționări stricte pe subiecte ideologice sensibile, preferând să își prezinte realizările administrative și viziunea asupra guvernării.

Un alt factor care influențează decizia de a intra în cursă este climatul politic tensionat și impactul asupra vieții de familie. Pete Buttigieg a luat în calcul retragerea din politică după ce autoritățile au fost chemate la reședința sa în urma unei plângeri false privind abuzul asupra copiilor.

În mod similar, senatorul Jon Ossoff, care a devenit tatăl a două fiice după alegerea sa în Senat, și Gavin Newsom au menționat dificultățile legate de lipsa vieții private și presiunea exercitată asupra familiilor în timpul unei campanii prezidențiale.

Noua hartă a alegerilor primare

Calendarul alegerilor primare democrate din 2028 va schimba dinamica competiției față de scrutinele anterioare. Carolina de Sud va găzdui primul vot din procesul de nominalizare, înlocuind statul Iowa. Spre deosebire de Iowa, unde electoratul democrat este predominant alb și orientat spre stânga, Carolina de Sud are o structură demografică și politică diferită, ceea ce va avantaja un alt tip de candidat încă din prima etapă.

După Carolina de Sud, competiția va continua în Nevada și New Hampshire, urmând ca ulterior candidații să se confrunte în state introduse recent în prima parte a calendarului electoral, respectiv New Mexico, Virginia și Michigan.

Această configurație va obliga aspiranții la nominalizarea Partidului Democrat să își adapteze mesajele la regiuni cu profiluri economice și demografice variate încă din primele săptămâni ale scrutinului intern.