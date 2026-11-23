Autoritățile americane au făcut publice mai multe documente despre presupusele apariții ale lui Bigfoot, creatura misterioasă despre care se spune că ar trăi în pădurile din America de Nord. Rapoartele prezintă urme neobișnuite, mărturii ale unor martori și investigații desfășurate în urmă cu zeci de ani.

Serviciul Forestier al Statelor Unite a publicat trei documente istorice care prezintă incidente petrecute în statele Montana și în zona pădurii naționale Umatilla, situată în Oregon și Washington. Arhiva a fost actualizată pe 15 octombrie 2026, însă documentele au atras atenția presei abia în ultimele zile, potrivit The Guardian.

Urme uriașe descoperite într-o pădure americană

Unul dintre cele mai interesante documente datează din iunie 1982. La vremea respectivă, biologul Rodney Johnson a participat la investigarea unor urme misterioase descoperite în pădurea națională Umatilla.

Anchetatorii au examinat urme în mai multe locuri și au realizat fotografii și mulaje din ghips. Unele amprente măsurau aproximativ 38 de centimetri lungime și aproape 18 centimetri lățime.

Cu toate acestea, specialistul a identificat opt indicii care ridicau semne de întrebare asupra autenticității urmelor. Printre acestea se numărau distanțele aproape identice dintre pași, indiferent de înclinația terenului, dar și faptul că urmele nu pătrundeau suficient de adânc în noroi.

Biologul a remarcat totuși că anumite detalii păreau surprinzător de naturale și ar fi fost dificil de reprodus. Într-un raport ulterior, un alt investigator a concluzionat că urmele reprezentau, cel mai probabil, o farsă elaborată. Cazul a fost astfel considerat închis.

Patru bărbați au povestit o întâlnire misterioasă

Un alt document conține mărturia lui Leo Kinney, care a descris o experiență petrecută în Montana, în timpul unei expediții de vânătoare. Bărbatul și trei însoțitori au intrat într-o zonă împădurită pentru a recupera cadavrul unui elan.

Potrivit relatării, grupul a descoperit urme neobișnuite și a auzit sunete care nu păreau să provină de la un animal cunoscut. Martorii au simțit și un miros puternic. Kinney a susținut că animalul necunoscut ar fi târât cadavrul elanului. Cei patru au decis să nu urmărească presupusa creatură, deoarece se simțeau în pericol.

Documentul descrie și relatări despre un animal asemănător unui urs foarte mare, care ar fi mers pe două picioare.

Sute de amprente misterioase, descoperite în Montana

Al treilea document reprezintă un articol publicat în 2003 de ziarul local Clark Fork Valley Press. Acesta prezintă descoperirea a sute de urme neobișnuite în Montana. Martorii susțineau că amprentele aveau dimensiuni impresionante și nu semănau cu cele ale animalelor întâlnite în mod obișnuit în regiune.

Relatările au alimentat speculațiile despre existența lui Bigfoot, cunoscut și sub numele de Sasquatch. Interesul pentru această creatură a crescut din nou în 2026, după ce mai mulți locuitori din Ontario, Canada, au declarat că au observat siluete masive, asemănătoare descrierilor tradiționale ale lui Bigfoot.

Există cu adevărat Bigfoot

Bigfoot este una dintre cele mai cunoscute creaturi legendare din America de Nord. În numeroase relatări, este descris ca o ființă foarte înaltă, acoperită cu blană, care se deplasează pe două picioare.

Proiectul Bigfoot Mapping Project a adunat peste 16.000 de relatări despre presupuse apariții ale creaturii. Cu toate acestea, existența lui Bigfoot nu a fost demonstrată științific. Nu există dovezi biologice verificabile care să confirme existența unei asemenea specii.