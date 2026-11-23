La aproape trei decenii după valul pro-european de centru-stânga de la finalul anilor ’90, politica europeană pare să încline din nou într-o singură direcție. De această dată, inițiativa aparține extremei drepte naționaliste, iar rezultatele ar putea destrăma consensul postbelic pe care a fost construită Uniunea Europeană (UE), notează The Guardian.

Între sfârșitul acestei luni și finalul anului 2027, blocul comunitar trece printr-o succesiune electorală rară. Alegătorii din patru dintre cele mai mari cinci state membre ale UE, ca populație și economie, sunt chemați la urne. În același interval au loc alegeri parlamentare în Estonia, Finlanda, Grecia și Slovacia, dar și scrutine regionale în Germania.

Maratonul electoral începe în Spania și continuă în Franța, Polonia și Italia

Seria începe pe 29 noiembrie 2026, cu alegerile legislative anticipate din Spania. Coaliția socialistă a premierului Pedro Sánchez se confruntă cu o înfrângere probabilă în fața dreptei, reprezentate de Partidul Popular (PP) și de formațiunea de extremă dreapta Vox, care guvernează deja împreună în mai multe regiuni.

În primăvara anului 2027 urmează alegerile prezidențiale și parlamentare din Franța. Marine Le Pen, lidera partidului de extremă dreapta Rassemblement National (RN), este favorita clară a cursei prezidențiale. Ea se află cu mult în fața liderului extremei stângi, Jean-Luc Mélenchon, și a unei opoziții clasice profund divizate.

Mai târziu în 2027 vor vota și polonezii. Partidele naționaliste, care adună împreună aproape jumătate din intențiile de vot, ar putea înlătura de la putere coaliția liberală condusă de premierul Donald Tusk. În Italia, premierul Giorgia Meloni speră să obțină un al doilea mandat până la finalul lui 2027, dar se află sub presiune pe flancul drept din partea noului partid National Future, condus de Roberto Vannacci.

Paradoxul european și cauzele ascensiunii naționaliste

Această ofensivă naționalistă are loc pe fondul unui sprijin public record pentru Uniunea Europeană. Marcați de haosul Brexitului și de instabilitatea globală, 74% dintre europeni spun că țara lor beneficiază de statutul de membru. Foarte puține partide eurosceptice mai cer astăzi ieșirea directă din UE.

Obiectivul lor este însă transformarea Uniunii într-o asociere mult mai laxă de state naționale suverane. Politologul italian Natalie Tocci avertizează că acest superciclu electoral ar putea „schimba dramatic fața Europei” și ar putea declanșa nu doar „o eroziune lentă a proiectului european, ci o golire de conținut, dacă nu chiar o implozie directă”.

Analiștii identifică aceleași cauze de fond în toate statele membre: creștere economică slabă, îmbătrânirea populației, finanțe publice tensionate și costul ridicat al vieții. Valul de proteste conduse de tineri reprezintă doar cel mai vizibil semn al nemulțumirii. În acest climat, partidele naționaliste exploatează teme precum migrația, tranziția verde, sprijinul pentru Ucraina sau globalizarea, narațiuni amplificate de dezinformarea rusă și de susținerea deschisă pentru partidele „patriotice” venită de la Casa Albă sub conducerea lui Donald Trump. Astăzi, aproape unul din patru alegători europeni votează cu extrema dreaptă, o pondere de aproape cinci ori mai mare decât la mijlocul anilor ’90, scrie The Guardian în analiză.

Ascensiunea nu a fost totuși liniară. Deși Alternativa pentru Germania (AfD) a obținut o victorie regională istorică în estul Germaniei, în Olanda partidul lui Geert Wilders a pierdut aproape o treime din mandate, Fidesz al lui Viktor Orbán a suferit o înfrângere clară în Ungaria, iar Democrații Suedezi au scăzut pentru prima dată în 16 ani. Tendința generală rămâne însă ascendentă, pe măsură ce partidele de centru-dreapta renunță la „cordonul sanitar” și colaborează tot mai des cu extrema dreaptă, inclusiv la nivelul Parlamentului European, pentru relaxarea Pactului Verde și înăsprirea regulilor de migrație.

Riscul paraliziei în Consiliul European și miza Franței

Cel mai mare impact s-ar putea vedea în Consiliul European, unde mai există în prezent doar trei șefi de guvern de centru-stânga din 27. Dacă lideri eurosceptici din Franța, Spania și Polonia se alătură celor din Cehia, Italia, România, Slovacia și Slovenia până la finalul lui 2027, aceștia nu ar putea rescrie singuri legislația UE, dar ar forma o minoritate de blocaj redutabilă.

Negocierile pentru bugetul UE, extinderea blocului, ajutorul pentru Ucraina și integrarea în domenii precum apărarea, energia, finanțele sau tehnologia ar putea ajunge în blocaj. Natalie Tocci remarcă și că moderația relativă a Giorgiei Meloni s-a datorat până acum izolării sale între lideri pro-europeni și dependenței Italiei de cele 200 de miliarde de euro din fondurile europene de redresare. Într-un Consiliu cu Le Pen, Jarosław Kaczyński și un guvern spaniol sprijinit de Vox, premierul italian ar avea mult mai puține motive să rămână cooperant.

Analiștii sunt de acord că bătălia decisivă se dă în Franța. Programul lui Marine Le Pen o așază pe un curs direct de coliziune cu Bruxelles-ul. Ea promite reducerea cu 11 miliarde de euro a contribuției Franței la bugetul UE, organizarea unui referendum constituțional pentru supremația dreptului francez asupra legislației europene și încălcarea unor reguli ale pieței unice.

Mujtaba Rahman, analist la Eurasia Group, subliniază că o președintă Marine Le Pen ar avea mult mai multă putere decât Viktor Orbán pentru a submina arhitectura supranațională a UE. Prima victimă ar fi, cel mai probabil, Ucraina, prin formarea unui grup de blocaj împotriva continuării ajutorului european.

Stefan Lehne, cercetător la Carnegie Europe, concluzionează că alegerile care urmează reprezintă „teste esențiale ale rezilienței UE”. Chiar dacă extrema dreaptă nu va desființa Uniunea în forma actuală, ea ar putea bloca adaptarea blocului la provocările viitorului, ceea ce ar duce treptat la o „pierdere de relevanță”.