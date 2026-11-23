Cinci ani până la trimiterea în judecată

În dosar sunt vizați un fost primar și un fost viceprimar, trei funcționari ai primăriei, iar omul de afaceri ar fi fost complice.

Anchetatorii suspectează că angajații administrației locale și omul de afaceri s-au înțeles cu patronul unei firme de construcții să treacă în acte un drum comunal care nu fusese realizat.

Procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Blaj au calculat un prejudiciu de 75.000 de lei. Dosarul a ajuns în instanță în 2024, la circa cinci ani după faptele cercetate.

Banii de la Consiliul Județean

Potrivit Ziarul Unirea, Consiliul Județean Alba a alocat comunei Roșia de Secaș, în aprilie 2019, 75.000 de lei pentru drumurile comunale. Primarul Ioan Cristea, viceprimarul Livia Muntean și secretarul Ovidiu Bunea, aflați atunci în funcție, l-ar fi atras în plan pe omul de afaceri.

Cei patru ar fi convenit să întocmească acte din care să reiasă că drumul fusese făcut.

Acte pentru o lucrare care nu a început niciodată

Pentru un drum comunal de 3 kilometri au fost întocmite sau semnate mai multe documente:

un anunț de atribuire din 2 mai 2019, care se pare că nu a fost afișat niciodată;

nota privind procedura și solicitarea de ofertă;

devizele și oferta firmei;

un contract de 57.233,43 lei, fără TVA.

Firma nu a depus garanție de bună execuție și nu a primit amplasamentul, iar primarul nu a emis ordinul de începere a lucrărilor.

Procurorii susțin că omul de afaceri nu a intenționat niciodată să facă lucrarea. Documentele ar fi fost întocmite doar pentru ca totul să pară legal.

Trei facturi și un act adițional fără obiect

Firma omului de afaceri a emis ulterior trei facturi: 48.455,32 lei pe 14.06.2019, 19.652,15 lei pe 12.08.2019 și 6.892 lei pe 10.09.2019.

Ultima a avut la bază un act adițional din 28.08.2019. Acesta a fost semnat când contractul expirase deja și nu preciza obiectul, nu avea ofertă și nu avea situație de lucrări, scrie publicația.

Anchetatorii au stabilit că primarul a pus mențiunea „bun de plată” pe ordonanțări și pe ordinele de plată. În total, firma a primit 74.999,47 lei în contul de trezorerie și a mutat apoi 59.600 de lei în contul curent.

Cele zece avize de însoțire a mărfii, pentru piatră spartă și refuz de ciur, ar fi fost și ele false, pentru că firma nu a avut niciodată aceste materiale.

Recepție fără deplasare pe teren

Pe 12 septembrie 2019, primarul a numit o comisie de recepție din care făceau parte viceprimarul, șeful Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență, un inspector și un referent.

Membrii comisiei au semnat procesul-verbal de recepție fără să meargă la drum. Dacă ar fi mers, ar fi văzut că nu se făcuse nicio lucrare.

Cum ar fi fost împărțiți banii

Conform aceleiași surse, omul de afaceri ar fi retras o parte din bani în iulie 2019 și i-ar fi dat secretarului, care și-ar fi păstrat partea.

Secretarul i-ar fi dat apoi primarului, în biroul din primărie, 5.000 de lei în iulie 2019 și încă 3.000 de lei în august-septembrie. În contul firmei au rămas 15.399 de lei.

Starea drumului în 2021

Firma care a câștigat contractul avea doar doi angajați, administratorul și soția lui, și nu avea resurse pentru o astfel de lucrare.

Pe 797,5 de metri, cineva neidentificat, nu firma, a împrăștiat pietriș rotund de râu. Cei 170,5 de metri de asfalt erau acolo dinainte de 2019.

Pe 17 august 2021, restul drumului arăta la fel ca în 2019.

O parte din fapte, deja prescrise

Patronul firmei care trebuia să facă drumul a fost trimis în judecată pentru trei infracțiuni, toate în formă continuată:

complicitate la fals intelectual (2 acte materiale);

fals în înscrisuri sub semnătură privată (17 acte materiale);

complicitate la delapidare (4 acte materiale).

Potrivit jurnaliștilor de la Ziarul Unirea, faptele de fals intelectual și de fals în înscrisuri sunt deja prescrise. Și delapidarea s-ar putea prescrie înainte de finalul procesului.

Judecătoria Blaj a aprobat o cerere pentru o expertiză în construcții. În plus, sentința de la prima instanță poate fi atacată, iar atunci va urma un nou proces.