România a ajuns pe primul loc în Europa și pe poziția a doua la nivel mondial în noua ediție „Guinness World Records 2027”, potrivit Profit.ro. Cu peste 127 de recorduri omologate oficial, țara noastră conduce clasamentul european al performanțelor recunoscute de Cartea Recordurilor.

Recordurile obținute de România în 2026

Palmaresul a crescut recent prin două inițiative comunitare de amploare, validate de arbitrii internaționali. Cel mai nou record a fost stabilit pe 7 noiembrie 2026, în comuna Poienarii Burchii din județul Prahova. În cadrul proiectului „Pădurea Prieteniei”, peste 3.200 de voluntari au plantat simultan 2.512 puieți.

Acțiunea a doborât recordul mondial anterior, stabilit anul trecut în India, unde 2.055 de persoane au plantat arbori în același timp și în același loc. Întreaga procedură din Prahova a respectat reguli stricte și a fost supravegheată direct de un arbitru acreditat Guinness.

Proiectul a fost organizat de Asociația Act for Tomorrow, împreună cu Kaufland România, furnizorii și partenerii retailerului. După încheierea momentului dedicat omologării, voluntarii au continuat acțiunea până la un total de 35.000 de arbori plantați.

„Ne-am propus să intrăm în Guinness World Records Book și să aducem în România acest record mondial de cel mai mare număr de persoane care plantează arbori simultan, adică în același timp și în același loc”, a anunțat Andreea Petruț, director de comunicare al Asociației Act for Tomorrow, la emisiunea Profit.ro TV.

Un al doilea record recent validat în 2026 a fost stabilit la Alba Iulia. Este vorba despre cea mai mare masă comunitară, eveniment care a adunat mii de participanți.

Repere istorice în sport, arhitectură și cultură

Noile performanțe completează o listă lungă de recorduri emblematice ale României. În sport, Nadia Comăneci deține prima notă de 10 din istoria gimnasticii olimpice, obținută la Montreal în 1976. Gimnasta a adunat atunci șapte note de 10, iar ziua de 18 iulie a fost declarată „Ziua Recordurilor Mondiale” în onoarea acestei performanțe.

Tot în Cartea Recordurilor figurează și atleta Constantina Diță. Ea a devenit cea mai în vârstă campioană olimpică la maraton, după victoria de la Jocurile Olimpice de la Beijing din 2008, la vârsta de 38 de ani. Antrenorul ei, Valeriu Tomescu, deține recordul pentru cel mai tânăr antrenor al unei campioane olimpice la această probă.

Handbalista Cristina Neagu este singura jucătoare din istorie recompensată de patru ori de Federația Internațională de Handbal cu titlul de cea mai bună sportivă a anului. În baschet, Ghiță Mureșan deține titlul de cel mai înalt jucător din istoria NBA, cu o înălțime de 2,31 metri.

Pe plan arhitectural și cultural, Palatul Parlamentului din București este recunoscut drept cea mai mare clădire administrativă pentru uz civil, dar și cea mai grea și cea mai scumpă din lume. Poemul „Luceafărul” de Mihai Eminescu este omologat ca cel mai lung poem de dragoste, cu 98 de strofe. Lista include și performanța caricaturistului Gogu Neagoe, care a realizat 246 de portrete în șase ore fără pauză, la un eveniment caritabil din 1 martie 2020.