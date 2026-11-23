Un atac cu drone rusești asupra regiunii Kiev, din noaptea de 22 noiembrie 2026, a lovit un bloc de locuințe cu cinci etaje din orașul Dymer, districtul Vyshhorod. Cel puțin zece persoane și-au pierdut viața, iar alte șase au fost rănite, relatează The Kyiv Independent. Mai mulți oameni rămân blocați sub dărâmături.

Guvernatorul regiunii Kiev, Tymur Tkachenko, a anunțat că impactul a declanșat un incendiu și a distrus o întreagă secțiune de cinci etaje a clădirii. În jurul orei locale 6:00, oficialul a confirmat descoperirea celui de-al zecelea trup neînsuflețit. Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei (DSNS) a identificat printre victime o femeie de 48 de ani și o adolescentă de 18 ani.

Un copil de 7 ani, salvat după aproape 14 ore sub ruine

Echipele de intervenție au reușit două salvări dramatice printre dărâmături. În seara zilei de 22 noiembrie, salvatorii l-au scos în viață pe David, un băiat de 7 ani. Potrivit ministrului de Interne, Ivan Vyhivskyi, copilul a stat aproape 14 ore prins sub resturile clădirii. Salvatorii au găsit mai întâi obiectele sale personale, recunoscute de familie, apoi au ajuns la băiat.

„Când băiatul i-a văzut pe salvatori, a început să le vorbească calm și fără panică, repetând în continuu că se simte bine”, a relatat Ivan Vyhivskyi.

David se află în stare stabilă și primește îngrijiri medicale. Ulterior, în jurul orei locale 3:30, echipele de urgență au recuperat din ruine și o femeie de 79 de ani, care a fost transportată la spital.

Operațiunile de căutare continuă în condiții extrem de dificile. DSNS a transmis că munca salvatorilor este îngreunată de alertele de raid aerian și de amenințarea constantă a unor noi atacuri rusești, care îi obligă să suspende frecvent intervențiile, scrie news.ro.

„Trăim în frică”. Familiile așteaptă vești în fața blocului distrus

Rudele celor dispăruți așteaptă în continuare în fața ruinelor. Printre ele se află pensionarul Arkadii Kozenko. Fiul său de 18 ani, Roman Komarenko, era în apartament în momentul atacului și trebuia să meargă la un stagiu în cursul zilei. Tatăl a primit vestea prin telefon, în jurul orei 5:00 dimineața.

„Trăim în frică”, a spus Arkadii Kozenko. El le-a cerut aliaților occidentali să livreze Ucrainei mai rapid armele necesare, inclusiv rachete Patriot, pentru apărarea împotriva atacurilor balistice și încheierea mai rapidă a războiului.

Alte două atacuri mortale și zi de doliu în regiunea Kiev

În aceeași zi, forțele ruse au comis alte două atacuri mortale în regiunea Kiev. În localitatea Vyshneve, dronele au lovit un supermarket, au ucis două persoane și au rănit alte opt. La Bila Tserkva, un alt atac a provocat moartea unui bărbat și rănirea a patru oameni.

Guvernatorul Tymur Tkachenko a anunțat că regiunea Kiev va ține zi de doliu pe 23 noiembrie 2026 în memoria victimelor.