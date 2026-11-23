Fostul președinte al PNL Valeriu Stoica a analizat duminică seară, la Digi 24, principalele provocări ale scenei politice din România. Juristul a vorbit despre adoptarea bugetului, necesitatea reformei administrativ-teritoriale și declarațiile președintelui Nicușor Dan despre alegerile parlamentare din 2028, relatează news.ro.

Asumarea răspunderii, „singura soluție pragmatică” pentru buget

Valeriu Stoica descrie viitorul buget de stat drept o „hârtie de turnesol” pentru ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. El consideră că declarațiile publice ale ministrului arată refuzul compromisurilor și oferă garanția respectării constrângerilor financiare. Marea dificultate apare însă la votul din Parlament, unde Guvernul are o susținere redusă.

„Bugetul ăsta este ca o hârtie de turnesol. Vedem dacă ministrul de Finanțe are într-adevăr un cuvânt de spus serios și dacă echilibrele macroeconomice se păstrează pentru că el ține bine frâiele întocmirii bugetului sau dacă i se impun soluții care sunt după aceea foarte periculoase. (…) Când ai o pondere în Parlament de numai 20%, sunt aproape imposibile negocierile pentru buget. Și atunci singura soluție pragmatică este asumarea răspunderii Guvernului”, a afirmat Valeriu Stoica, citat de news.ro.

Fostul lider liberal admite că această procedură aduce riscul unei moțiuni de cenzură. El nu crede însă că un asemenea demers are sorți de izbândă, deoarece ar presupune o asociere între PNL, USR și AUR, pe care o califică drept „imposibilă”.

Stoica a remarcat și că Guvernul Luca Niculescu este „în bună măsură un guvern PSD”. Structurile administrative din ministere sunt dominate de social-democrați, astfel că etapele intermediare ale elaborării bugetului nu vor întâmpina blocaje interne. Adevărata probă rămâne însă respectarea țintelor de deficit bugetar.

Reforma administrativ-teritorială, un „proiect de țară” care cere un dirijor

Valeriu Stoica avertizează că reforma administrativ-teritorială este o provocare mult mai grea decât bugetul. Niciun partid nu o poate realiza de unul singur, chiar dacă ar deține majoritatea parlamentară. În opinia sa, faptul că PSD a anunțat această reformă „nu înseamnă că o să o și facă”.

Fostul președinte PNL susține că este nevoie de un acord între toate partidele parlamentare. Fără această schimbare, executivul se luptă inutil să adopte bugete și să evite riscurile venite din partea agențiilor de rating, declară Stoica conform news.ro. „Dacă nu se face această reformă administrativ-teritorială, statul român nu are cum să reziste”, a avertizat Stoica.

În viziunea sa, singurul care poate coordona acest consens este președintele Nicușor Dan, care ar putea astfel să își refacă o mare parte din capitalul politic.

„Eu nu cred că un asemenea proiect va putea să solidarizeze partidele fără un dirijor și niciun partid nu va accepta ca alt partid să fie dirijorul. Singurul care este în poziția instituțională care îi permite să fie dirijorul acestui proces este președintele. Dacă va reuși sau nu va reuși, asta e altă problemă”, a declarat Valeriu Stoica.

Mesaj pentru Nicușor Dan după declarația despre 2028: „Nu trebuie să se vadă frica”

Valeriu Stoica a comentat și afirmația recentă a lui Nicușor Dan, care a mărturisit că se teme de anul 2028 și de rezultatul alegerilor parlamentare. Fostul lider PNL crede că șeful statului a folosit probabil o figură de stil pentru a sensibiliza opinia publică, dar îi reproșează tonul.

„Chiar dacă se teme, nu trebuie să arate că se teme. Toți oamenii se tem, dar atunci când ești într-o poziție foarte importantă, cum este aceea de președinte al unei țări, nu trebuie să se vadă frica”, a spus Stoica la Digi 24.

El a conturat două scenarii pentru 2028. Varianta „roz”, care nu i-ar da motive de îngrijorare președintelui, presupune o opoziție puternică formată din PNL, USR și UDMR, capabilă să crească electoral. Al doilea scenariu implică nemulțumirea crescută a populației și un scor mai mare pentru AUR, mai spune Stoica, citat de news.ro.

Declarația lui Nicușor Dan a apărut săptămâna trecută, la Summitul pentru Guvernanță Digitală. Întrebat ce poate realiza România până în 2029, președintele a răspuns: „Să știți că mie mi-e frică de 2028.” El a invocat atunci și contextul de securitate, care consumă o mare parte din energia statului.

Ulterior, joi seară, într-o conferință de presă la Berlin, după reuniunea Coaliției de Voință, șeful statului a clarificat afirmația. „Când am spus că îmi e teamă de 2028 am vorbit, evident, de alegerile parlamentare din 2028 și nu vreau să dezvolt mai mult”, a precizat Nicușor Dan, fără să confirme concret dacă se teme de venirea extremiștilor la putere.