Firma Capitalist Prodcom, în care consilierul local PNL din comuna Aștileu, județul Bihor, Bona Sorin Florin, deține 50% din acțiuni, a primit prin atribuire directă un contract de 900.000 de lei chiar de la primăria Comunei Aștileu. Suma este chiar la limita superioară stabilită în lege pentru achiziții directe. Totodată, legea prevede că firma în care un consilier local este acționar nu poate încheia contracte cu instituția în cadrul căreia a fost ales.

În 10 noiembrie 2026, pe SEAP a apărut o ofertă acceptată de 900.000 de lei pentru „Lucrări de așternere covor asfaltic conform necesarului autorității contractante – comuna Astileu”. Contractul era atribuit direct firmei Capitalist Prodcom, bazată tot în Aștileu. Ne-a atras atenția suma foarte apropiată de pragul maxim pentru achiziții directe.

Legea 98/2016 stabilește pragul maxim pentru achiziții directe făcute de către instituții publice. La punctul 5 al Articolului 7, este stabilită suma maximă:

„Autoritatea contractantă are dreptul de a achiziționa direct produse sau servicii în cazul în care valoarea estimată a achiziției, fără TVA, este mai mică de 270.120 lei, respectiv lucrări, în cazul în care valoarea estimată a achiziției, fără TVA, este mai mică de 900.400 lei.”

Contractul acceptat de primăria din Aștileu este de 900.000 de lei, cu doar 400 de lei sub pragul stabilit de lege.

O achiziție similară a avut loc și în 12 noiembrie 2025. Atunci, primăria Comunei Aștileu a acceptat o ofertă directă de 899.879,35 de lei pentru alte lucrări de astfaltare, tot cu firma Capitalist Prodcom, tot la limita superioară a sumei maxime pentru atribuire directă stabilită de lege.

Firma consilierului local a primit contractul cu primăria

Am consultat detaliile firmei și am observat că jumătate din acțiunile acesteia sunt deținute de Bona Sorin Florin. Cealaltă jumătate de firmă este deținută de Bona Alexandru, care este și administrator. Datele privind acționarii au fost actualizate ultima oară în 3 octombrie 2026, conform harta-firmelor.

Pe lista de consilieri locali ai comunei Aștileu regăsim numele lui Bona Sorin Florin, ales din partea Partidului Național Liberal. PNL domină consiliul local, cu 10 din 13 aleși. Primarul localității, Vasile Ionuț Lazăr, este tot liberal.

Ce spune legea

Conform legii 161/2003, articolul 90 prevede mai multe limite pentru afacerile dintre firme în care sunt implicați aleși locali și instituțiile în cadrul cărora activează.

„(1) Consilierii locali și consilierii județeni care au funcția de președinte, vicepreședinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administrație sau cenzor ori alte funcții de conducere, precum și calitatea de acționar sau asociat la societățile comerciale cu capital privat sau cu capital majoritar de stat ori cu capital al unei unități administrativ-teritoriale nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii, de executare de lucrări, de furnizare de produse sau contracte de asociere cu autoritățile administrației publice locale din care fac parte, cu instituțiile sau regiile autonome de interes local aflate în subordinea ori sub autoritatea consiliului local sau județean respectiv ori cu societățile comerciale înființate de consiliile locale sau consiliile județene respective.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică și în cazul în care funcțiile sau calitățile respective sunt deținute de soțul sau rudele de gradul I ale alesului local.”

Explicațiile primarului din Aștileu

L-am contactat pe Ionuț Lazăr, primarul liberal al comunei Aștileu, pentru a-i cere un punct de vedere referitor la cele două achiziții. Inițial, edilul ne-a explicat faptul că o parte din bani sunt oferiți de firma Holcim, care activează și pe raza comunei, motiv pentru care contractele au fost făcute la aproape exact un an distanță.

„Sunt sume pe care le primim sponsorizare de la firma SC Holcim. Noi avem Holcim-ul pe raza comunei Aștileu și în fiecare an SC Holcim sponsorizează Primăria Aștileu, Primăria Țileadg, Primăria Aleșd, Poliția Națională, pompierii, spitalul din Aleșd, liceele din Aleșd.

Deci noi primim bani pentru asfaltări din sponsorizări și diferența o mai punem din bugetul local… Deci de-aia facem în fiecare an, că avem sponsorizare, nu avem alți bani, din păcate.

Pe Anghel Saligny am făcut proiect de 4 milioane de euro de asfaltări, de extindere canalizare străzi secundare, 14 km, 35 de străzi secundare, 13 stații de pompare și tot pe Anghel Saligny avem proiectul de gaz, 38 de km de rețea de gaz, care-i deja gata lucrarea, depunem la ANRE pentru autorizație…”, explică primarul.

„Mulți ar trebui să facă așa”

Apoi, primarul a vorbit despre firma cu care se face lucrarea. Acesta a explicat faptul că a ales Capitalist Prodcom deoarece firma are sediul pe raza comunei pe care o conduce.

„Firma este din comuna Aștileu, este plătitor de taxe și impozite, și legea ne permite să dăm lucrările prin cumpărare directă și eu sunt singurul primar din istoria comunei, și mulți ar trebui să facă așa, să dea la cei care plătesc impozite și taxe, ca banii să rămână în comună, nu să plece în altă parte.”

L-am întrebat pe primar și despre acționariatul firmei, din care face parte și consilierul local. Ionuț Lazăr ne-a făcut atunci o scurtă istorie a firmei. Întrebat despre neconcordanța cu legea 161/2003, primarul a avut un răspuns simplu. „Păi singura variantă ar fi să-și dea demisia din consiliul local”, crede primarul.

Primarul din Aștileu: Singura variantă ar fi să-și dea demisia din consiliul local

„Tata lor, domnul Bona Ștefan, a murit acum vreo doi-trei ani de zile. Din păcate, omul s-a dus, el era patronul firmei și c-au vrut, că n-au vrut, are doi băieți… (…)

(Reporter: Legea 161 din 2003, cea legată de obligațiile pentru aleșii locali, spune că firme în care sunt asociați consilieri locali nu au voie să…) Păi singura variantă ar fi să-și dea demisia din consiliul local, că sigur n-o să renunțe la 100 de angajați, vă dați seama.

(…) Deci singura variantă e să-și dea demisia pentru că ei pâine la oameni trebuie să facă rost, nu se ocupă numai de asfaltări, se ocupă și de balastiere, construcții, fac tot ce trebuie. Spitalul din Aleșd l-au construit ei, pe toată zona Valea Crișului Repede au lucrări, au stație de betoane, stație de asfalt, după ’90… Vă dați seama, Capitalistul ăsta-i de după ’90 pe piață.

(…)Au contracte cu Holcim-ul fără număr. Deci contracte cu Holcim-ul firma asta a avut imediat după ’90. Pentru că domnul Bona (n.r. tatăl) a fost plecat în Austria pe timpul lui Ceaușescu și a lucrat în construcții. Și după ce-a fost revoluția, după revoluție s-a întors în România și-a înființat firma asta și tot ce-a învățat el în Austria pe timpul lui Ceaușescu… Că-atunci se mergea, știți cum, prin fugă… Tot ce-a învățat el acolo în construcții a venit și-a pus în aplicare aici.

Și directorul general de la Holcim, fiind cred că ceva neamț, vă dați seama că domnul Bona vorbea germană și s-au înțeles în secunda doi și cu cantități și cu calități și cu tot ce trebuie. Și pe timpuri Holcim-ul plătea la 15 zile.

Gândiți-vă astăzi ce diferență este față de acum 20 de ani când Holcim-ul plătea la 15 zile. Și-așa au crescut ei. Normal, și-au deschis și una și-alta și-așa mai departe.”

„N-are nicio legătură” apartenența la PNL cu atribuirea contractelor, spune edilul

L-am întrebat pe edil și dacă atribuirea contractelor pentru firma lui Sorin Bona are legătură și cu faptul că acesta face parte din PNL, partid din care provine și edilul. Ionuț Lazăr a negat și a explicat faptul că Bona a ajuns în PNL după fuziunea partidului cu PD.

„N-are nicio legătură (n.r. cu apartenența la partid), vă dați seama. El e venit de la PD. Nici măcar n-a fost PNL niciodată.

Deci el a fost consilier PD, a candidat la Primăria Aștileu din partea PD-ului și după-aia prin fuziune s-au absorbit… PNL-ul a absorbit PD-ul. Și-a rămas consilier local pentru că omul e chiar cu bun simț.

Deci dacă-ntrebați în zona Aleșd, spuneți-mi trei cuvinte despre Sorin Bona, o să rămâneți foarte plăcut impresionați. Mai ales că de vreo șase luni de zile a inaugurat o sală de nunți de 4 milioane de euro. Făcută în comuna Aștileu.

Vă dați seama, deci putea să facă oriunde în județul ăsta, dar el dezvoltă zona. Și-a făcut aici sala asta de nunți”, a concluzionat edilul din Aștileu.

L-am contactat telefonic și pe consilierul local Sorin Florin Bona pentru un punct de vedere. Acesta a spus că va reveni cu un telefon după ce se lămurește care este contextul. I-am trimis pe WhattsApp linkuri către cele două achiziții din SEAP, dar alesul local nu a mai revenit cu o replică la cele prezentate până la publicarea materialului, cu toate că am mai încercat să-l contactăm telefonic.