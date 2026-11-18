Angajații Primăriei Oradea au fost nevoiți să plătească penalități pentru zilele libere primite de ziua lor de naștere sau pentru vechimea în muncă. Auditorii Camerei de Conturi Bihor au considerat că aceste beneficii, acordate de peste 20 de ani, sunt ilegale. Decizia a stârnit nemulțumirea funcționarilor, mai ales că auditorii aceleiași instituții au fost suprinși recent la o petrecere organizată în timpul programului de lucru.

În ziua de salariu de săptămâna trecută, angajații municipalității s-au trezit cu rețineri salariale cuprinse între 30 și 200 de lei, scrie eBihoreanul.ro. Banii erau penalități calculate pentru zilele libere plătite, pe care auditorii le-au considerat acordate fără bază legală.

„Ei chefuiesc la pădure, în timpul programului, în mijlocul săptămânii, cu whisky și friptane, iar nouă ne taie din salariu banii pentru ziua liberă dată de ziua de naștere, prin contractul de muncă, și de 20 de ani”, protestează un angajat al Primăriei.

Prejudiciu de aproape 500.000 de lei pentru zilele libere

În urma unui control desfășurat în perioada aprilie-iulie, auditorii au stabilit că Primăria Oradea a acordat nelegal zile libere suplimentare. Acesteau erau prevăzute în contractul colectiv de muncă și puteau fi folosite de angajați cu ocazia zilei de naștere sau în funcție de vechimea în muncă. Potrivit raportului de audit, municipalitatea a încălcat prevederile Codului muncii, ale Codului administrativ și ale Hotărârii de Guvern 250/1992, care reglementează concediile.

Auditorii estimează un prejudiciu de 497.000 de lei și cer recuperarea banilor. Măsura îi vizează inclusiv pe angajații Poliției Locale, ai Direcției de Asistență Socială și ai serviciilor de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă.

Zilele libere erau acordate încă din anii 2000. Practica a fost păstrată inclusiv în perioada în care Primăria Oradea era condusă de Ilie Bolojan.

„Zilele libere erau negociate prin contractul colectiv de muncă. Angajatul avea dreptul la ziua de naștere liberă și, în funcție de cât a lucrat, la 10 ani de muncă primea o zi, iar la 20 de ani două zile libere. Colegi cu 30 de ani nu avem”, explică Ioana Iencuț, președinta Sindicatului Civica din Primăria Oradea.

Sindicalista susține că prevederi asemănătoare există și în contractele colective de muncă ale unor primării din țară, inclusiv din Bacău și Constanța. Aceste exemple au fost prezentate auditorilor, însă nu le-au schimbat concluziile.

Penalități de până la 200 de lei, deși angajații au acceptat să recupereze zilele libere

După ce au fost informați despre rezultatele controlului, funcționarii au acceptat să compenseze zilele libere prin concediul de odihnă neefectuat sau prin ore suplimentare. Cu toate acestea, Camera de Conturi a cerut și calcularea unor majorări de 1% pentru fiecare lună sau fracțiune de lună, până la recuperarea sumelor considerate încasate necuvenit. Pentru a evita acumularea unor penalități suplimentare, angajații au semnat documente prin care au acceptat eventualele rețineri salariale.

„Toți angajații am semnat în primăvară că, dacă nu se ajunge la o înțelegere cu Camera de Conturi, suntem de acord să ni se taie din salariu sumele calculate. Ar fi fost o prostie să ne opunem, doar se adunau majorări și plăteam și mai mult”, explică un funcționar.

Reținerile au fost aplicate miercuri, 11 noiembrie. Potrivit reprezentantei sindicatului, sumele au variat în funcție de salariul fiecărui angajat și de numărul zilelor libere folosite. Ioana Iencuț a declarat că a plătit personal penalități de peste 100 de lei pentru trei zile libere. Nemulțumirile funcționarilor sunt îndreptate și împotriva conducerii Primăriei, pe care o acuză că nu le-a apărat drepturile.

„Nu e vorba de sumă, ci de gest. Conducerea s-a temut să ne țină partea”, a spus un angajat.

Primarul Florin Birta susține însă că administrația locală a încercat să rezolve situația prin discuții cu reprezentanții instituției de control.

„Am avut o conciliere cu conducerea Camerei de Conturi, dar fără rezultat”, a explicat edilul.

Auditorii care au dispus recuperarea banilor, surprinși la petrecere în timpul programului

Controversa vine la mai puțin de o lună după ce eBihoreanul.ro a dezvăluit că angajații Camerei de Conturi Bihor au participat la o petrecere organizată în timpul programului de lucru. Pe 21 octombrie, colectivul instituției a fost surprins la o cabană a Direcției Silvice din Băile Felix, unde era sărbătorită aniversarea de 64 de ani a directorului adjunct Nicușor Burtă. Potrivit publicației, la întâlnire s-au consumat băuturi alcoolice, iar participanții au jucat remi, table și cărți.

Întrebat atunci despre eveniment, directorul Camerei de Conturi Bihor, Călin Tănase Ladăr, a susținut că reuniunea avea și un scop profesional.

„Sărbătorim ziua unui coleg, e ziua lui și am… Facem și o pregătire profesională…”, a explicat acesta.

Aceiași auditori au considerat însă că zilele libere acordate angajaților Primăriei Oradea pentru aniversări reprezintă o cheltuială nelegală. Contactat din nou pentru explicații privind măsurile dispuse împotriva funcționarilor, directorul Camerei de Conturi a refuzat să comenteze.

„Nu vă dau nicio informație. Avem la București un serviciu de comunicare și relații cu presa”, a declarat Călin Tănase Ladăr.

Potrivit publicației, Curtea de Conturi nu a comunicat până în prezent rezultatele verificărilor privind petrecerea organizată în timpul programului. Între timp, angajații Primăriei Oradea evită să conteste public măsurile, de teamă că auditorii ar putea extinde verificările și asupra anilor anteriori.