Dan Barna, europarlamentar și vicepreședinte USR, a vorbit la Podcasturile Cotidianul despre cum l-a cunoscut pe George Simion. Acesta a răspuns și la acuzația făcută de Simion în cartea Cum i-am cunoscut, în care a scris că Dan Barna, pe atunci președintele USR, s-ar fi tutuit cu Liviu Dragnea, pe atunci șef PSD.

Întrebat dacă consideră că există partide antieuropene în România, Dan Barna argumentează de ce consideră că AUR este antieuropean, în ciuda declarațiilor în care liderii partidului neagă o astfel de caracterizare.

Dan Barna: Gesturile AUR, „în siajul punctajului pe care Moscova îl distribuie în lume”

„Păi, una e ce spui în declarații de la tribuna Parlamentului, unde domnul Simion se duce și spune el poezii din Eminescu sau citate din diverși poeți. Și altele sunt gesturile politice. Gesturile politice ale partidului AUR sunt gesturi antieuropene, sunt gesturi care… au încercat să blocheze capacitatea României de a se apăra de drone, de exemplu, sunt gesturi care sunt în siajul punctajului pe care Moscova îl distribuie în lume.

Ori, ce face diferența, ce contează pentru un partid este ce face ca gest politic, ca vot. Declarațiile, sigur că da, dragoste pentru Europa până la capăt, nu mă îndoiesc că asta vom continua să auzim de la mulți din liderii AUR. Numai că în momentul în care trebuie să voteze, poziția lor este clar antieuropeană”, spune eurodeputatul USR.

Dan Barna, despre un scenariu cu AUR la guvernare: E perspectiva prin care România și-ar lega șiretul și ar încerca să pășească, adică s-ar împiedica

L-am întrebat pe Dan Barna cum crede că ar arăta în Europa o Românie condusă de partidul AUR, având în vedere că acesta conduce în sondaje.

„Nu vreau să-mi imaginez. E perspectiva prin care România și-ar lega șiretul și ar încerca să pășească, adică s-ar împiedica. În primul rând, am pierde investiții. Orice investitor, în momentul în care un un guvern antieuropean ajunge la putere, are reflexul natural să-și pună banii la adăpost. Asta înseamnă reteragerea investițiilor sau mutarea acestora.

Când vorbim de investiții, nu sunt așa niște oameni cu bani care cumpără niște acțiuni pe bursă și stau să vadă ce se întâmplă cu ele. Când vorbim de investiții, vorbim de companii care sunt sau nu mai sunt prezente pe piața din România, vorbim de locuri de muncă, de zeci de mii de locuri de muncă pe care aceste companii din Europa le au în momentul de față în România.

Ori o guvernare extremistă n-ar face decât ca pentru o parte dintre aceste companii costul de asumare a riscului de țară să devină unul (nr. pe care nu sunt) dispuse să-l plătească. Își spun ok, ne mutăm în altă țară, nu mai stăm să vedem ce se întâmplă dacă un guvern condus de AUR o ia complet spre Rusia sau numai așa puțin…”

Cum l-a cunoscut Dan Barna pe George Simion

Am vorbit cu Dan Barna și despre cartea pe care George Simion a lansat-o chiar înainte de a porni proiectul politic AUR, „Cum i-am cunoscut pe Klaus Iohannis, Dan Barna, Traian Băsescu și Ion Iliescu”. Fostul șef al USR a povestit cum l-a întâlnit prima oară pe George Simion.

„A fost un context care după aceea a rămas cumva ca practică a politicianului Simion. Eram președintele USR și era o vizită cu câțiva primari din Republica Moldova. Și el la momentul acela, știți că poza în mare unionist.

Între timp, bineînțeles, moldovenii și-au dat seama că el era un purtător de mesaje al Rusiei și și-a primit interdicția în Moldova, tocmai pentru că moldovenii au, să spun, sistemul imunitar mai dezvoltat la identificarea propagandei rusești. S-au prins repede. Nouă pare că în continuare ne mai trebuie niște timp până să ne lămurim exact ce tip de personaje este.

În fine, a venit la USR și mă rog, avusesem o discuție înainte, cum să fie întâlnirea, am convenit care să fie cadrul discuțiilor, tocmai ca să nu fie ceva inflamator la momentul acela, nu-mi aduc aminte exact contextul. În momentul în care a început întâlnirea, exact ce am convenit, a făcut pe dos explicit. Și mi-am dat seama…

Era o chestiune de discuție, adică „discutăm despre subiectul ăla, nu adresăm”… Era în contextul…, nu mai știu dacă era legat de prezența Maiei Sandu la București la momentul acela. Am fost singurul lider de partid care a primit-o pe Maia Sandu, pentru că la vremea aia Klaus Iohannis și establishment-ul nostru erau cu domnul Plahotniuc în brațe.

Și atunci Maia Sandu era un simplu lider din Moldova, am fost singurul care a primit-o, și nu știu dacă ulterior… în fine, conveniserăm ceva, după care, a încercat să mă pună într-o situație dificilă… Și atunci mi-am dat seama că este un om de fapt care nu dă doi bani pe propriul cuvânt.

În politică, aceasta este categoria de politicieni pentru care n-am niciun fel de considerații. Cei care nu dau doi bani pe propriul lor cuvânt.”

Cum l-a cunoscut George Simion pe Dan Barna. „Mirarea era vizibilă pe fața mea: cum se tutuia el cu primul mafiot al țării”

Și George Simion indică în cartea sa momentul primei întâlniri dintre el și Dan Barna drept fiind acest eveniment cu primarii din Republica Moldova. În acel paragraf, George Simion spune că Dan Barna i-ar fi spus că a discutat la telefon cu Liviu Dragnea, cu care liderul USR s-ar fi tutuit.

„În an de Centenar, adusesem la București primarii care semnaseră Declarații de Unire cu Țara în consiliile locale (180 de localități, până să ne fie blocată inițiativa prin presiuni enorme). Invitasem toți președinții de partid la manifestarea organizată de noi la Chișinău, cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Țara. Barna mă întreabă cine mai vine și îi răspund că am invitat pe toată lumea. *Am vorbit acum două zile cu LIVIU la telefon și zicea că nu vine*. Mirarea era vizibilă pe fața mea: cum se tutuia el cu primul mafiot al țării”, scrisese George Simion în volumul său.

Dan Barna: N-am vorbit niciodată cu Liviu Dragnea la telefon, nici măcar n-am numărul lui

Dan Barna neagă că s-ar fi tutuit cu Liviu Dragnea și spune că nu a vorbit niciodată la telefon cu fostul lider social-democrat.

„Asta e minciună. Deci n-am vorbit niciodată cu Liviu Dragnea la telefon, nici măcar n-am numărul lui. Deci este încă o minciună. (…) am văzut că apăruse cartea, dar știam că nu poate să fie decât o colecție de popcorn. Dar asta e minciună absolută. Adică vă privesc în ochi. N-am vorbit niciodată cu Liviu Dragnea la telefon, adică n-a fost cazul de așa ceva. E, mă rog, o invenție.

În momentul în care a scris cartea aceasta domnul, mă rog, Simion încerca să își construiască credibilitatea, să pară un lider politic care discută cu cei care eram implicați atunci în politică și probabil de asta a inventat și această cimilitură, care n-are legătură cu nicio realitate”, spune Dan Barna.