Comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis, a atras atenția, marți, într-o conferință de presă că situația României este îngrijorătoare, în condițiile în care datoria publică va depăși în acest an pragul de 60% din PIB.

Tocmai de aceea, România trebuie să respecte traiectoria fiscală convenită în cadrul procedurii de deficit excesiv pentru a asigura stabilitatea financiară și pentru a consolida economia, a arătat comisarul european.

Măsuri suplimentare

România se va încadra anul acesta în țintele stabilite prin procedura de deficit excesiv, cu un deficit bugetar de 6% (ESA, standardul UE), dar „este esențial ca, pentru anul viitor, România să ia măsuri suplimentare care să garanteze că procedura privind deficitul excesiv rămâne suspendată”, a avertizat comisarul pentru economie, Valdis Dombrovskis.

El nu a spus care ar fi aceste măsuri suplimentare pentru ținerea sub control a deficitului, însă consolidarea, pentru a se încadra în traiectoria de ajustare a creșterii cheltuielilor nete (indicatorul folosit în fapt pentru procedura de deficit excesiv), poate presupune atât măsuri de creștere a veniturilor, cum ar fi majorări de taxe și colectare mai bună, precum și tăieri de cheltuieli publice sau un mix între cele două, explică Profit.ro.

Motive de îngrijorare

El a spus că situația României este îngrijorătoare, în condițiile în care datoria publică va depăși în acest an pragul de 60% din PIB.

„În ceea ce privește situația din România, evident că există motive de îngrijorare. În acest an ne așteptăm, de fapt, la o creștere negativă de 0,3%, dar și o redresare relativ puternică în următorii doi ani, până la 1,8% anul viitor, și 2,2% în anul următor.

Factorii care influențează această evoluție țin, în primul rând, de politica fiscală: pe de o parte, în România sunt implementate în prezent măsuri ferme de consolidare fiscală, însă, pe de altă parte, persistă incertitudinea cu privire la pașii următori în această direcție.

Astfel, pentru anul curent, ne așteptăm ca România să fie pe drumul cel bun pentru a atinge ținta de deficit bugetar de 6% din PIB, în conformitate cu traiectoria corectivă stabilită în cadrul procedurii privind deficitul excesiv.

Este însă esențial ca, pentru anul viitor, România să ia măsuri suplimentare care să garanteze că procedura privind deficitul excesiv rămâne suspendată.

De asemenea, trebuie avute în vedere evoluțiile ratelor dobânzilor și ale ratingului de credit al României. În prezent, principalele agenții de rating mențin România în categoria „recomandată investitorilor” (investment grade), dar la cel mai scăzut nivel din această categorie, toate atribuind o perspectivă negativă. Prin urmare, este crucial ca situația fiscală să fie consolidată, astfel încât să se asigure stabilitatea financiară pe termen lung în România și să fie eliminată incertitudinea legată de politicile publice”, a declarat Dombrovskis.

Fonduri europene pentru consolidarea economiei

El a subliniat și importanța utilizării fondurilor europene pentru consolidarea economiei României. Dombrovskis a atras atenția că implementarea PNRR se apropie de final, iar Guvernul trebuie să se concentreze pe atragerea finanțărilor disponibile.

„Un alt element important este valorificarea oportunităților oferite de finanțările europene. Ne aflăm acum practic în etapa finală a implementării Mecanismului de redresare și reziliență. Prin urmare, Guvernul trebuie să se concentreze pe maximizarea absorbției fondurilor, în special a componentei de granturi, precum și pe valorificarea oportunităților oferite de fondurile de coeziune ale Uniunii Europene, pentru consolidarea economiei.”

12 state membre au înregistrat deficite de peste 3% din PIB în 2026, iar numărul acestora ar urma să crească la 16 până în 2028. Dombrovskis a avertizat că statele membre trebuie să adopte politici fiscale prudente și să respecte regulile bugetare europene.