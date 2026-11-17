„Deci în aceste zile am avut parte de o hărțuire și un festival de minciuni care sunt efectul unui botez nereușit de la Timișoara de acum ceva timp și trebuia găsit orice împotriva mea”, a declarat Ilie Bolojan, la Digi24.

Ilie Bolojan, despre folosirea mașinii SPP

Bolojan a explicat faptul că, în calitate de fost șef al Guvernului României, are obligația legală de a beneficia de pază din partea SPP. În cazul în care refuză, acesta va fi nevoit să ofere explicații cu privire la motivul pentru care nu este de acord să beneficieze de un astfel de serviciu.

„Ce vă asigur este că copiii mei au avut o nuntă decentă, nu s-a făcut nicio ilegalitate în modul în care s-a folosit mașina SPP. Este o prevedere legală care obligă premierii în funcție și foștii premieri să aibă o pază. Dacă refuză, trebuie să declare în scris motivele. Paza este asigurată 24 de ore din 24”, a explicat fostul premier.

Fără explicații în fața Parlamentului

70 de parlamentari PSD, AUR, SOS și neafiliați au semnat pentru înființarea unei comisii de anchetă care să verifice legalitatea utilizării mașinii SPP la nunta fiicei fostului premier.

Inițiativa a fost lansată de Dumitru Coarnă, deputat neafiliat. În momentul de față, Parlamentul trebuie să decidă dacă va înființa această comisie. Fostul premier susține că, dacă vor fi făcute aceste verificări, el nu va ajunge în Parlament pentru a da explicații.

„În ceea ce privește partea de anchetă din Parlament, este o hărțuire PSD și AUR. Au mai făcut-o și în urma întâlnirii pe care am avut-o cu doamna președintă a Curții Constituționale. Aceste comisii nu au un scop serios, ci doar de șicanare. Le voi trata în consecință”, a mai spus fostul prim-ministru al României.

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