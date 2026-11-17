Surse oficiale au declarat pentru publicația citată faptul că reprezentanții Agenției Naționale de Securitate (NSA) au introdus un program eșalonat de sosire la serviciu pentru angajați, potrivit CNN.

Rețeaua de comunicații secrete a SUA, probleme tehnice

Oficiali americani au declarat sursei citate faptul că întreruperea canalului de comunicare secret nu împiedică transmiterea de informații urgente către președintele Donald Trump.

În prezent, președintele Statelor Unite ale Americii se află într-un turneu în Asia, la bordul aeronavei prezidențiale Air Force One.

Guvernul federal dispune de numeroase resurse și rețele prin care poate fi stabilită comunicarea cu președintele SUA.

Probleme tehnice care au afectat infrastructura informatică

Problema care a apărut la cea mai puternică agenție de informații a Statelor Unite ale Americii vine după o serie de alte defecțiuni tehnice care au perturbat infrastructura la nivelul întregii țări.

De exemplu, vineri, toate zborurile de pe teritoriul Statelor Unite ale Americii au fost suspendate mai multe ore din cauza unei defecțiuni majore a sistemelor informatice.

Această defecțiune a generat mii de întârzieri și anulări ale zborurilor.

Administrația Federală a Aviației a pus situația pe seama defecțiunii unui router aflat în statul Arkansas.

Probleme și la Microsoft

O pană majoră a afectat și o parte din produsele Microsoft. Astfel, utilizatorii din întreaga lume nu au putut accesa serviciul de e-mail Outlook sau platforma de videoconferințe Teams.

Nu există indicii că problemele apărute la NSA, FAA sau Microsoft au fost provocate de un atac cibernetic. Totuși, aceste incidente reprezintă exemple clare ale modului în care defecțiunile tehnologice pot perturba piețe întregi și pot ajunge să afecteze securitatea națională.

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