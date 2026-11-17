Președintele Ucrainei susține că atacul asupra acestei importante căi de comunicații reprezintă un răspuns la bombardamentele rusești, începute în urmă cu o lună, asupra podurilor din Ucraina.

„Am propus în repetate rânduri Rusiei măsuri pentru reducerea tensiunilor, iar fiecare propunere a fost respinsă categoric. Rusia ne atacă infrastructura în fiecare zi, inclusiv podurile din Zaporojie, Dnipro, Kiev și regiunea Odesa. Noi ne reconstruim infrastructura. Dar, în același timp, îi reamintim Rusiei că războiul se va întoarce întotdeauna acolo unde a început”, potrivit declarației președintelui ucrainean.

Volodimir Zelenski, despre atacul asupra Podului Kerci

În prezent, circulația pe podul distrus parțial este închisă. Informația a fost dezvăluită de Serghei Aksionov, guvernatorul Crimeei, instalat de Rusia. Cu toate acestea, el nu a vorbit despre amploarea pagubelor.

Podurile din Ucraina, transformate în ținte militare

Pe 1 octombrie 2026, Rusia a lansat o amplă campanie împotriva podurilor din Ucraina. Distrugerile au afectat transporturile logistice și au creat probleme semnificative în transportul public.

Atacurile rusești au vizat inclusiv Podul de Nord și Podul de Sud, ambele din Kiev, care traversează Niprul și fac legătura între cele două părți ale capitalei Ucrainei.

Oficialii ucraineni nu au ascuns faptul că distrugerea parțială a Podului Kerci a venit ca un răspuns la atacurile asupra podurilor ucrainene. Construcția acestui pod a costat 3,7 miliarde de dolari.

Podul Kerci este unul feroviar și rutier și reprezintă principala cale de aprovizionare pentru cei 2,5 milioane de locuitori ai Peninsulei Crimeea. Peninsula Crimeea a fost anexată ilegal de Rusia în anul 2014.

Datele arată că a fost distrusă secțiunea rutieră, dar a fost afectată și cea feroviară. În lipsa podului, Rusia va trebui să utilizeze feriboturi și transportul terestru prin teritoriile ocupate ale Ucrainei. Ambele rute sunt însă vulnerabile la atacurile Ucrainei.

Armele folosite în această acțiune

Președintele Ucrainei susține că operațiunea a fost atent pregătită și a explicat ce tipuri de arme au fost folosite în atac.

„Militarii noștri au distrus treptat sistemele de apărare antiaeriană, radarele, echipamentele de război electronic și alte ținte desemnate, pe drumul către obiectivul final. Pentru aceasta au folosit Dovbush, Vendetta, Da Vinci, Sichen, Mich-2000, Ruta, Palianytsia, An-197, FP-1, FP-5 Flamingo și R-360 Neptune”, a declarat Zelenski.

În etapa finală a operațiunii, armata ucraineană a utilizat drone-rachetă Palianytsia pentru a lovi secțiunea rutieră a podului.