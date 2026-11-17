Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a susținut marți, 17 noiembrie 2026, la Bruxelles, o declarație de presă cu ocazia evenimentului „20 de ani de la aderarea Bulgariei și României la Uniunea Europeană: O călătorie împărtășită, un viitor comun”, în care a evaluat parcursul celor două state membre, integrarea în spațiul Schengen și contribuția eurodeputaților români și bulgari la funcționarea instituțiilor europene.

Evenimentul de la Bruxelles și ceremonia din plenul de la Strasbourg

Declarațiile au fost formulate înaintea evenimentului organizat în Parlamentul European de la Bruxelles, la inițiativa vicepreședintelui Victor Negrescu și a chestorului Andrey Kovatchev, potrivit transcrierii oficiale publicate de Parlamentul European.

Întâlnirea precede ceremonia oficială programată în plenul Parlamentului European de la Strasbourg, dedicată marcării a două decenii de la aderarea României și Bulgariei la blocul comunitar.

În intervenția sa, Roberta Metsola a precizat că evenimentul reunește reprezentanți ai instituțiilor europene pentru a analiza beneficiile aduse de cele două state Uniunii Europene, precum și avantajele obținute de București și Sofia în urma statutului de membru.

Beneficiile aderării, după 20 de ani

Președinta Parlamentului European a menționat că atât România, cât și Bulgaria au înregistrat progrese în plan economic și au accesat libertățile oferite de piața internă a Uniunii Europene. În același context, oficialul european a subliniat decizia privind aderarea României și Bulgariei la spațiul Schengen, hotărâre pe care Parlamentul European a solicitat-o pe parcursul a peste zece ani.

„Este vorba despre modul în care țările dumneavoastră au beneficiat de acest statut de membru, atât din punct de vedere economic, cât și prin toate libertățile pe care le oferă Uniunea Europeană, iar în final, recent, prin decizia de a aduce România și Bulgaria în spațiul Schengen. Un lucru pe care noi, ca Parlament, l-am cerut și l-am solicitat timp de mai bine de un deceniu”, a declarat Roberta Metsola.

Totodată, aceasta a arătat că celebrarea celor două decenii oferă repere pentru etapele următoare ale procesului de integrare europeană.

Evaluarea parcursului Bulgariei în ultimele două decenii

Întrebată de jurnaliști cum evaluează evoluția Bulgariei în cei douăzeci de ani de apartenență la Uniunea Europeană și dacă statul ar îndeplini criteriile de eligibilitate în cazul în care ar candida în prezent, Roberta Metsola a indicat contribuția delegației bulgare din legislativul comunitar și impactul deciziilor europene asupra țării.

„Bulgaria este un membru al Uniunii Europene pe care îl prețuim, iar acest lucru se vede în activitatea desfășurată de toți membrii săi din Parlamentul European. Deciziile care sunt luate aduc beneficii țării dumneavoastră și consider că este bine să privim acest aspect. În ceea ce privește oportunitățile și posibilitățile pe care statutul de membru al UE le oferă Bulgariei, ceea ce s-a întâmplat în ultimii douăzeci de ani reprezintă o realizare”, a afirmat președinta Parlamentului European.

Poziția privind România. Dezvoltarea economică și rolul în conducerea UE

Referitor la principalele realizări ale României de la momentul integrării europene, Roberta Metsola a menționat vizitele efectuate în țară atât înainte, cât și după preluarea mandatului de președinte al Parlamentului European. Oficialul a evidențiat evoluția economiei românești și implicarea reprezentanților României în structurile de decizie ale Uniunii Europene.

„Dezvoltarea economică a fost una de remarcat. Dacă privim și activitatea colegilor, membrii Parlamentului European la toate nivelurile, se poate observa impactul conducerii asigurate de România, al persoanelor care vin și orientează cu adevărat direcția în care acționează Uniunea Europeană. Așadar, pentru mine, aceasta este o țară care se află chiar în inima Uniunii Europene, iar Uniunea Europeană este mult mai bună datorită ei”, a conchis Roberta Metsola.