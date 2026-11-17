Organizația Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) a decis anularea summitului liderilor statelor membre, eveniment programat inițial să aibă loc în anul 2027 la Tirana, în Albania. Măsura survine în contextul unor neînțelegeri între aliați și al unui plan de reducere a numărului de reuniuni la nivel înalt.

Anularea summitului NATO din 2027 a fost confirmată de prim-ministrul Albaniei, Edi Rama, potrivit informațiilor publicate de Digi24 și TVP World, care citează agenția de presă Associated Press (AP). Șeful executivului de la Tirana a precizat că statele membre nu au stabilit încă o dată pentru următoarea reuniune la nivel de șefi de stat și de guvern, excluzând însă desfășurarea acesteia în cursul anului viitor.

„Nu există încă o poziție comună cu privire la data la care va avea loc summitul, cu siguranță nu în 2027″, a declarat Edi Rama pentru agenția AP. Premierul albanez a menționat totodată că capitala țării sale rămâne opțiunea de găzduire în cazul în care evenimentul va fi reprogramat peste doi ani: „În 2028, dacă va fi un summit, acesta va avea loc la Tirana”.

Divergențe între statele membre

Potrivit relatărilor agenției Associated Press, decizia de a renunța la reuniunea din 2027 a fost luată pe fondul dezacordurilor dintre aliații din cadrul blocului militar cu privire la mai multe dosare de securitate și politică externă. Printre subiectele asupra cărora nu există consens se numără nivelul cheltuielilor pentru apărare, abordarea față de Iran, precum și evoluția războiului din Ucraina.

În cadrul unui interviu acordat AP, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a minimizat impactul acestei amânări. Oficialul a subliniat că Alianța adoptă o abordare flexibilă în privința calendarului summiturilor și că va convoca o reuniune a tuturor celor 32 de lideri ai statelor membre doar „atunci când va fi necesar”.

Modificările de calendar nu vizează exclusiv summitul șefilor de stat și de guvern, ci și întâlnirile la nivel ministerial, în cadrul unui „pachet de reorganizare” anunțat de organizație. Conform datelor citate de AP, reuniunea anuală a miniștrilor Apărării din statele NATO, care se desfășura de regulă în luna octombrie, nu a avut loc în anul 2026 și nu figurează în program nici pentru anul 2027.

De asemenea, frecvența întâlnirilor miniștrilor de Externe ai Alianței va fi redusă la jumătate. Aceștia se vor reuni o singură dată pe parcursul anului 2027, față de ritmul de două întâlniri pe an practicat anterior.

Evaluările analiștilor privind frecvența summiturilor

Analiștii consultați de Associated Press au explicat că organizarea unui summit NATO implică eforturi financiare și logistice considerabile, precum și o presiune politică pentru statul gazdă. Din acest motiv, organizarea acestor evenimente la intervale de doi ani, așa cum se proceda până acum un deceniu, ar putea să nu mai fie considerată o obligație.

„Există un argument puternic potrivit căruia, dacă nu există motive care să justifice reunirea a 32 de lideri, atunci poate că nu este necesară organizarea reuniunii”, a declarat pentru AP David Cattler, cercetător la institutul Center for European Policy Analysis și fost oficial în cadrul structurilor de informații ale NATO. Acesta a adăugat că intervalul dintre două summituri se poate extinde la „doi, poate trei ani”.