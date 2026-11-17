Românii asigurați pot folosi cardul european de sănătate în toate statele Uniunii Europene, dar și în alte cinci țări europene. Documentul permite accesul la îngrijiri medicale necesare în timpul unei șederi temporare în străinătate, însă nu acoperă tratamentele planificate înaintea călătoriei.

Cardul european de asigurări sociale de sănătate este disponibil românilor din 1 ianuarie 2007, odată cu aderarea României la Uniunea Europeană. Documentul poate fi utilizat în celelalte 26 de state membre ale UE, dar și în Regatul Unit, Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția.

Larisa Mezinu-Bălan, președinta interimară a CNAS, a explicat, într-o intervenție la Medika TV, că documentul le permite românilor să primească îngrijiri medicale în sistemele publice din aceste țări. Costurile depind însă de regulile aplicate în fiecare stat. Dacă persoanele asigurate din țara respectivă trebuie să achite o coplată, aceeași obligație se aplică și românilor.

„Te confrunți cu o problemă medicală ca turist, te adresezi din sistemul public la un furnizor, utilizezi cardul și plătești doar dacă în sistemul lor asiguratul plătește o coplată. Dacă nu, rambursarea per total sau per parțial este asigurată între state membre, între organismul de legătură din statul respectiv și România prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate”, a explicat șefa CNAS.

Cardul european nu înlocuiește însă o asigurare privată de călătorie. Potrivit Comisiei Europene, acesta nu acoperă serviciile medicale private sau costurile repatrierii.

Ce se întâmplă dacă un român vrea să urmeze un tratament în străinătate

Președinta CNAS a atras atenția că documentul nu poate fi utilizat pentru investigații sau tratamente programate, atunci când scopul deplasării este obținerea serviciilor medicale.

Potrivit normelor europene, cardul nu acoperă exclusiv urgențele medicale. El poate fi folosit și pentru alte îngrijiri necesare care nu pot fi amânate până la întoarcerea în țară. Medicul din statul în care se află pacientul stabilește necesitatea tratamentului, ținând cont de starea acestuia și de durata șederii.

Pentru tratamentele planificate într-un alt stat, pacienții trebuie să urmeze o procedură diferită. Aceasta presupune obținerea documentului portabil S2, cunoscut anterior drept formularul E112. Prin acest document, autoritățile române pot autoriza efectCNAS explică în ce țări este valabil documentul și în ce situații pacienții trebuie să plătească.uarea unui tratament într-un alt stat, dacă serviciul este acoperit de asigurarea de sănătate din România, dar nu poate fi acordat în țară într-un termen justificat medical.

Aprobarea trebuie obținută înaintea deplasării, de la casa de asigurări de sănătate de care aparține pacientul.

Documentul S2 nu acoperă cheltuielile de transport, cazare sau eventualele coplăți prevăzute în statul în care se efectuează tratamentul.

Cardul național de sănătate nu este obligatoriu pentru validarea serviciilor medicale în noiembrie

Separat de regulile privind cardul european, CNAS a anunțat că semnarea serviciilor medicale cu cardul național de sănătate nu este obligatorie până la sfârșitul lunii noiembrie 2026. Instituția a decis să mențină dezactivată regula care condiționează validarea serviciilor de utilizarea cardului, pentru a preveni eventualele blocaje tehnice. Consultațiile și celelalte servicii medicale pot fi validate chiar dacă nu au fost semnate electronic cu acest document, cu condiția respectării celorlalte reguli.

În această perioadă, furnizorii pot utiliza atât Cardul Electronic de Asigurări de Sănătate (CEAS), cât și Cartea Electronică de Identitate (CEI). Cele două documente funcționează prin sisteme informatice diferite, iar integrarea acestora necesită adaptări tehnice.

CNAS îi încurajează pe medici și pe ceilalți furnizori de servicii medicale să folosească documentele ori de câte ori este posibil și să raporteze eventualele probleme de funcționare.