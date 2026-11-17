Fostul preşedinte Traian Băsescu respinge teza conform căreia Lucian Pahonţu, şeful Serviciului de Protecţie şi Pază (SPP), ar fi de neînlocuit. El a mărturisit că nu înţelege de ce Pahonţu este atât de important pentru preşedintele Nicuşor Dan.

„Schimbarea unui director cum e al SPP-ului e o chestie de până se scrie decretul. Şi semnează preşedintele şi nu mai e”, a explicat Băsescu.

O greșeală menținerea șefilor SIE și SPP

Traian Băsescu a afirmat, luni seară, la postul național, TVR, că menţinerea aceloraşi şefi la Serviciul de Informaţii Externe (SIE) şi la SPP este o greşeală. El a arătat că președintele Nicuşor Dan ar fi trebuit să vină cu propria echipă, scrie news.ro.

Despre Lucian Pahonţu, Traian Băsescu a subliniat că acesta nu este de neînlocuit în sistem.

„Mi l-a recomandat Ministerul de Interne şi a făcut foarte bine treaba în mandatul meu. Treaba pe care o avea de făcut ca şef al SPP-ului. Vi se pare (că e de neînlocuit – n.r.). Schimbarea unui director cum e al SPP-ului e o chestie de până se scrie decretul. Şi semnează preşedintele şi nu mai e”, a susţinut fostul şef al statului.

Aprecierile externe și longevitatea în funcție

Fostul președinte a menţionat că nu îşi dă seama cu exactitate de ce Lucian Pahonţu este important pentru actualul șef al statului. El a sugerat că profesionalismul instituției ar putea fi un motiv.

„Dar nu-mi dau seama de ce. Nu-mi dau seama de ce. Poate e mulţumit de calitatea serviciului. Adevărul este că SPP-ul a ajuns o structură foarte bine apreciată, inclusiv la extern. Avem însărcinaţi speciali ONU care sunt protejaţi în zone de război de SPP-ul românesc. (…) Acum nici nu poţi, în condiţiile în care nu ai certitudini cu privire la acuzaţiile care i se aduc, să execuţi un om. La Pahonţu e o singură problemă. Problema este că e de mult. Şi enervează pe mulţi că e de 21 de ani acolo”, a declarat fostul președinte al României.